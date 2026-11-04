4 ноября 2026, 12:28

На машине или поезде: журналисты проверили, как быстрее добраться из Юрмалы в Ригу

На машине или поезде: журналисты проверили, как быстрее добраться из Юрмалы в Ригу

Что быстрее довезёт из Юрмалы в дальний конец Риги - автомобиль или общественный транспорт? Журналисты TV3 решили проверить это на практике. Два участника одновременно стартовали от станции Дубулты и направились к студии телеканала на улице Дзелзавас. Победителя определило не столько расстояние, сколько количество пересадок.

Эксперимент провели около 11 часов утра, когда основные пробки уже рассосались. Карлис Кристапсонс отправился на поезде, а Гиртс Тимротс выбрал автомобиль. Первое преимущество оказалось на стороне железной дороги: поезд быстро набирал ход, пока автомобилист ещё только выезжал с парковки.

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Однако долго лидировать Карлису не удалось. На отдельных участках соперники двигались практически одновременно, а поездка по железной дороге давала пассажиру возможность спокойно заниматься своими делами, не отвлекаясь на дорогу.

«Лиелупе мы пересекли почти одновременно, их поезд было видно. Если нужно ехать через Юрмалу, на поезде получается быстрее», - отметил Тимротс.

Ситуация изменилась после выезда на Юрмальское шоссе. Автомобиль начал постепенно отрываться, и к моменту прибытия поезда на станцию Засулаукс Гиртс уже оказался впереди. Самым интересным испытанием стало пересечение Даугавы.

«Надо повторить это в тот день, когда Вантовый мост закроют на ремонт. Вот тогда будет самое интересное. Победят те, кто сядет в поезд», - предположил Тимротс.

Но главная сложность для Карлиса оказалась впереди. На Центральном вокзале ему пришлось пересаживаться на другой поезд, чтобы продолжить путь к нужному району города.

Именно удобство пересадок остаётся одним из ключевых вопросов при развитии общественного транспорта. В Автотранспортной дирекции (ATD) рассказали, что работают над улучшением транспортных связей, в том числе за счёт специальных пунктов мобильности.

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Один из примеров - станция Дубулты, возле которой оборудована парковка. Автомобилисты могут оставить машину и продолжить поездку на поезде. Другой вариант - согласовать расписания и маршруты разных видов транспорта, чтобы пассажирам не приходилось долго ждать следующего рейса.

«В пунктах мобильности как раз предусмотрено взаимодействие нескольких видов транспорта, чтобы пересаживаться было удобно. Здесь региональные маршруты сочетаются с городским транспортом крупных городов. Это места, где их работа согласована лучше всего», - рассказал руководитель департамента общественного транспорта ATD Томасс Бейкулис.

Карлис продолжил путь до станции Земитаны, где недавно появился пункт мобильности. Но и там быстро добраться до студии не получилось: троллейбуса пришлось ждать семь минут. К этому моменту автомобилист уже завершил поездку.

«В общем, мы победили - приехали первыми. А Карлис с Илмарсом всё ещё в Земитаны», - сообщил Тимротс.

Даже после выхода из троллейбуса Карлису предстояло преодолеть ещё около километра до студии TV3. Последний отрезок маршрута он проехал на самокате. В итоге автомобиль оказался быстрее, а основную часть преимущества ему обеспечили именно пересадки и ожидание транспорта.

Впрочем, журналисты напомнили, что эксперимент проходил после окончания утреннего часа пик. В более загруженное время результат мог быть совсем другим.

«Если бы мы соревновались в час пик, общественный транспорт, вполне возможно, оказался бы быстрее, определённо удобнее и в данном случае дешевле», - подытожил Кристапсонс.

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