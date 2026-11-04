4 ноября 2026, 15:58

Концертные залы Латвии пустеют: почему жители стали реже покупать билеты

Концертные залы Латвии пустеют: почему жители стали реже покупать билеты

Жители Латвии стали заметно реже ходить на концерты и другие музыкальные мероприятия. За первые девять месяцев 2026 года число посещений сократилось почти на четверть по сравнению с прошлым годом. Представители музыкальной отрасли связывают эту тенденцию прежде всего с тем, что билеты становятся слишком дорогими для значительной части населения.

По данным организации AKKA/LAA, с января по сентябрь было зарегистрировано 999 638 посещений музыкальных мероприятий. За аналогичный период 2025 года этот показатель составлял более 1,3 млн.

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Снижение началось весной и продолжалось до конца лета. В апреле число посещений оказалось на 13,8% ниже прошлогоднего, в мае - на 8,4%, в июне - на 7,2%, а в июле - на 6,1%. Особенно резкий спад пришёлся на август и сентябрь: посещаемость упала на 55,3% и 78% соответственно.

Объяснить ситуацию только особенностями прошлогодней статистики не получится. В 2025 году в Латвии проходил XIII Праздник песни и танца школьной молодёжи, который привлёк дополнительную аудиторию. Однако даже если исключить из расчётов 103 038 билетов на его мероприятия, посещаемость музыкальных событий всё равно сократилась на 17%, или 204 328 посещений.

Исполнительный директор AKKA/LAA и председатель Латвийского музыкального совета при Министерстве культуры Эгилс Шеферс считает, что отрасль столкнулась с серьёзной проблемой доступности билетов.

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«Мы достигли критической отметки цен на билеты - многие люди в Латвии больше не могут позволить себе покупать билеты на мероприятия», - заявил он.

По словам Шеферса, семейные бюджеты всё сильнее ограничены повседневными расходами. Когда большая часть доходов уходит на продукты, отопление и топливо, поход на концерт становится необязательной статьёй расходов, от которой проще отказаться.

Летом на ситуацию дополнительно влияет большое количество бесплатных концертов. Но считать их полноценной заменой платным мероприятиям и надеяться, что организаторы смогут компенсировать сокращение финансирования дальнейшим повышением цен, опасно.

Шеферс предупреждает: такая стратегия может привести к тому, что зрителей в концертных залах станет ещё меньше. И тогда проблема музыкальной отрасли окажется значительно серьёзнее, чем просто снижение продаж билетов.

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