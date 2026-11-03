Заморозки, дожди и порывистый ветер: какая погода ожидается в Латвии в среду

В ночь на среду и утром во многих районах Латвии температура воздуха опустится немного ниже нуля. На отдельных участках дорог может образоваться гололедица, прогнозируют синоптики.

Минимальная температура воздуха составит от -3 до +3 °C, местами на побережье - до +7 °C. Небо преимущественно будет малооблачным, в начале ночи местами возможен кратковременный дождь. Будет дуть слабый северный, северо-западный ветер. В начале ночи на побережье он будет сильнее, с порывами до 15 метров в секунду.

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В течение дня во многих районах небо затянет облаками. Местами, преимущественно в Видземе, начиная с северо-западной части страны, ожидаются небольшие осадки. Ветер будет слабым, однако вечером на побережье возможны порывы западного, северо-западного ветра до 14 метров в секунду.

Максимальная температура воздуха днем составит от +3 до +5 °C в восточных районах страны до +11 °C на побережье.

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В Риге в начале ночи возможен кратковременный дождь. Утром и днём выглянет солнце, однако во второй половине дня небо затянет облаками, возможен небольшой дождь. Порывистый северный ветер сменится слабым западным.

Утром температура воздуха в Рижском регионе местами опустится до -1 °C, тогда как в Юрмале будет до +7 °C. Во второй половине дня и вечером воздух в столице прогреется до +8…+9 °C.

Восход солнца в Риге ожидается в 7:40, закат - в 16:33. Световой день продлится около 8 часов 53 минуты.