В Юрмале завершили укрепление берега Лиелупе: что изменилось в Дубулты, Майори и Дзинтари

jurmala.lv

В Юрмале завершили укрепление левого берега реки Лиелупе в Дубулты, Майори и Дзинтари. Работы стоимостью 5,8 млн евро включали строительство дамбы длиной более 1,3 км, обустройство спусков к реке и мест для спуска лодок, а также обновление уличной инфраструктуры. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на Юрмальское самоуправление.

Проект реализован при софинансировании Фонда сплочения ЕС.

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Его цель - защитить территории, подверженные риску наводнений, от последствий изменения климата, улучшить условия жизни жителей Юрмалы и поддержать предпринимательскую деятельность в регионе.

В ходе работ построили дамбу длиной 1351 метр - от участка по адресу Ригас, 2, до улицы Плуду. Вдоль 780 метров укрепленного берега установили металлические ограждения.

Также были оборудованы два места для спуска лодок - в конце улиц Страумес и Орманю и пять наклонных спусков к реке - напротив домов по адресам Ригас, 2, Театра, 58, Яуна, 70 и 72, а также у улицы Плуду.

Для доступа к воде вдоль всего укрепленного берега установили 18 металлических и четыре бетонные лестницы. Напротив дома по адресу Яуна, 70, построили два металлических мостика. Кроме того, вдоль берега установили 55 металлических винтовых свай для швартовки лодок.

На участке длиной 1050 метров обустроили новые дренажные системы и выпуски ливневой канализации.

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На улице Леяс на протяжении 420 метров установили новую систему освещения с 14 светодиодными светильниками. Также обновили дорожное покрытие на улицах Орманю, Леяс и Плуду. На улице Орманю оборудовали парковочные места для восьми автомобилей, а на улице Леяс ввели одностороннее движение.

Строительство укрепления берега началось в 2021 году. Работы выполняла компания RR Nord, однако весной 2024 года договор с ней расторгли, поскольку подрядчик не смог завершить строительство в предусмотренном объеме и в установленные сроки.

К работам вернулись в конце 2025 года, а завершила проект в 2026 году компания Tilts.

Общая стоимость проекта составила 5,8 млн евро. Из них 2,1 млн евро выделил Фонд сплочения ЕС, 135 800 евро - государственный бюджет, еще 3,6 млн евро предоставило Юрмальское самоуправление.

Согласно информации Firmas.lv, в отношении компании RR Nord начат процесс неплатежеспособности.