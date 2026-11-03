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В Латвии начал работу новый Сейм: утверждены полномочия 100 депутатов 15-го созыва

В Латвии начал работу новый Сейм: утверждены полномочия 100 депутатов 15-го созыва
liepajniekiem.lv/Ieva Ābele-Ozoliņa, Saeima

3 ноября, во вторник, на первом заседании Сейма 15-го созыва после принесения торжественной присяги утверждены полномочия всех 100 депутатов парламента.

От списка Apvienotais saraksts («Объединенный список», AS) депутатские мандаты получили 41 человек: Лиене Апине, Байба Атмане, Чеславс Батня, Раймондс Бергманис, Анете Бике, Мартиньш Бренцис, Андис Цауниитис, Петерис Димантс, Янис Джериньш, Янис Йенцис, Райвис Калейс, Валдис Карклиньш, Неллия Клейнберга, Валдис Котанс, Марис Кучинскис, Андрис Кулбергс, Агнесе Купача, Юрис Лаздиньш, Илмарс Лукстс, Линда Матисоне, Давис Мелналкснис, Лига Менгельсоне, Карина Микельсоне, Марис Озолиньш, Инга Приеде, Мартиньш Присис, Ренарс Путниньш, Эдгарс Путра, Андрис Скриде, Эдвардс Смилтенс, Янис Стерниекс, Дагнис Страубергс, Андрейс Свиланс, Эдгарс Штелмахерс, Эдгарс Таварс, Янис Уртанс, Раймондс Вейонис, Юрис Вилюмс, Виестурс Витовскис, Айва Виксна и Гунтарс Витолс.

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От списка Latvija pirmajā vietā («Латвия на первом месте») полномочия получили 17 депутатов: Майя Арманева, Александр Барташевичс, Екатерина Иванова, Андрейс Клементьевс, Айварс Крапс, Линда Лиепиня, Регина Лочмеле, Алексей Макевич, Ольга Петкевич, Рамона Петрaвича, Виктория Плешкане, Евгения Шафранека, Дана Шлесере, Айнарс Шлесерс, Эдмундс Зивтиньш, Эдуардс Зивтиньш и Робертс Жемаитис.

От списка Suverēnā vara/Apvienība jaulatvieši («Суверенная власть/Объединение младолатышей») депутатские мандаты получили 15 человек: Наталия Абола, Рудолфс Бременис, Эдгарс Дарзниекс, Инна Джери, Алексей Игнатьев, Андрейс Яковлевс, Артурс Клебахс, Леонтий Мороз, Андрейс Пагорс, Гита Плауде, Юлия Сохина, Карина Спруде, Юлия Степаненко, Вячеслав Степаненко и Любовь Швецова.

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Полномочия также утверждены десяти депутатам от Nacionālā apvienība («Национальное объединение»): Иварс Аболиньш, Артурс Бутанс, Янис Домбрава, Илзе Индриксоне, Роландс Кейшс, Угис Митревицс, Инара Мурниеце, Наурис Пунтулис, Эдвинс Шноре и Янис Витенбергс.

От списка Progresīvie («Прогрессивные») депутатские мандаты получили десять человек: Криста Буране, Мартиньш Хиршс, Агнесе Лаце, Селма Теодора Левренце, Майрита Лусе, Антонина Ненашева, Яна Симановска, Андрис Спрудс, Андрис Шуваевс и Атис Швинка.

Также полномочия получили семь депутатов от списка Jaunā vienotība («Новое единство»): Инга Берзиня, Байба Браже, Андрейс Юдинс, Эдмундс Юревицс, Айнарс Латковскис, Инесе Либиня-Эгнере и Эвика Силиня.

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