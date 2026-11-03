3 ноября 2026, 20:53

«Тот самый миг»: Staro Rīga 2026 представит 52 световых объекта на почти пятикилометровом маршруте

«Тот самый миг»: Staro Rīga 2026 представит 52 световых объекта на почти пятикилометровом маршруте

С 15 по 18 ноября Рига вновь превратится в открытую галерею света: фестиваль Staro Rīga 2026 представит 52 световых объекта, объединённых темой «unum momentum» - «тот самый миг». Маршрут протяжённостью почти пять километров пройдёт по обоим берегам Даугавы, а больше двух третей программы составят новые работы латвийских художников.

Фестиваль, ставший неотъемлемой частью празднования Дня независимости Латвии, будет работать четыре вечера подряд - с 15 по 18 ноября, каждый раз с 17:00 до 23:00 . В этом году организаторы отказались от простого перечисления локаций в пользу связного визуального нарратива: тема «unum momentum» предлагает художникам поразмышлять о мгновении, которое меняет мир - глобальный или внутренний, о шаге, решении или точке до/после значимого события .

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Эмоциональным камертоном темы стали слова Иманта Зиедониса: «Я ничто, если во мне нет того света, который люди называют любовью» .

Маршрут: Даугава как ось

Главной осью фестиваля в этом году стала река. Световые объекты разместятся на обоих берегах, формируя «световые круги» - компактные зоны с единой художественной концепцией, что позволит посетителям выбирать маршруты короче или длиннее .

На левом берегу путь начнётся от Замка света (Латвийской национальной библиотеки) и пройдёт по променаду Мукусалас. На правом берегу конечными точками станут квартал Спикери у Центрального рынка и Виестурдарзс, а расширенная часть маршрута захватит Старую Ригу и территорию от концертного зала Ave Sol до парка Кронвалда . Общая протяжённость - почти пять километров.

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«Тот самый миг»: Staro Rīga 2026 представит 52 световых объекта на почти пятикилометровом маршруте

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Что увидят зрители

Более двух третей основной программы - новые работы латвийских светохудожников. Впервые объект появится у подножия памятника Свободы: инсталляция «Dižkoku balsis» («Голоса могучих деревьев») 18 ноября станет частью сцены праздничного концерта, а в финале дополнится световым шоу.

Среди международных участников - венгерский художник Ласло Жолт Бордош, создавший для фестиваля масштабную инсталляцию ASCEND на фасаде Замка света с посланием: «Искусство возносит. Искусство - это откровение, которое озаряет свет» . На площади Пилс разместится интерактивная работа норвежской художницы Анастасии Исачен, объединяющая искусство и науку. На фасаде Рижского дома конгрессов венгерская группа Lightspray Visual представит проекцию с использованием специально изготовленных аналоговых проекторов и кинетических механизмов. В Виестурдарзсе французский художник Себастьен Лефевр покажет кинетическую скульптуру SOLEIL NUIT, содержащую более 5000 зеркальных элементов .

В программу также вошли семь инсталляций студентов Латвийской академии художеств и четыре объекта Латвийского колледжа культуры, созданные совместно со студентами альянса европейских университетов из девяти стран .

Визуальная идентичность: свет как эксперимент

Визуальный образ фестиваля разработала дизайнер Даце Суна, исследующая в своих работах оптические явления. Идентичность построена на студийных фотографиях реальных световых экспериментов - преломления, отражения и взаимодействия света с материалами. Концепция «Momentum lucis» («Световой миг») напрямую перекликается с темой «unum momentum»: свет, встречаясь со стеклом, линзами и зеркалами, на мгновение раскрывается в непредсказуемых формах .

Контекст

Staro Rīga традиционно проходит в дни государственных праздников и воспринимается в обществе как позитивный бренд, связанный с патриотизмом и национальной идентичностью . В этом году фестиваль соседствует с другими праздничными событиями в Риге, включая концерты и огненную инсталляцию на Городском канале у Бастионной горки. Полная программа доступна на сайте staroriga.lv.

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«Тот самый миг»: Staro Rīga 2026 представит 52 световых объекта на почти пятикилометровом маршруте

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