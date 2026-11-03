Ринкевич назвал главные задачи нового Сейма: безопасность, экономика и демография

Президент Латвии Эдгар Ринкевич во вторник, 3 ноября, выступил с первой речью перед депутатами Сейма 15-го созыва. В качестве главных приоритетов нового парламента он вновь назвал внутреннюю и внешнюю безопасность, развитие экономики и улучшение демографической ситуации.
Особое внимание президент также уделил вопросам демократии и прав человека, сообщает агентство LETA.
Читайте нас также
По словам Ринкевича, предстоящие осень и зима будут непростыми. Он обратил внимание на напряженную международную обстановку, рост цен на энергоресурсы и ухудшение общей экономической ситуации.
На оборону - не менее 5% ВВП
Говоря о безопасности, президент напомнил, что закон о финансировании государственной обороны предусматривает выделение с будущего года не менее 5% прогнозируемого валового внутреннего продукта на оборонные нужды.
Ринкевич подчеркнул, что это фундаментальная необходимость, а не прихоть.
Президент призвал продолжать укрепление Национальных вооруженных сил, обеспечивать поддержку союзных войск на территории Латвии, выполнять обязательства перед НАТО и оказывать помощь Украине.
Он также отметил растущую значимость регионального сотрудничества, прежде всего со странами Балтии, Северной Европы, Польшей и Германией.
Отдельно Ринкевич подчеркнул стратегическое значение американского военного присутствия. По его словам, роль и степень участия США меняются, однако остаются важными для европейской безопасности.
Экономика: Латвии необходимо приблизиться к среднему уровню благосостояния ЕС
Президент выразил надежду, что за следующие четыре года Латвия сделает большой шаг к достижению среднего уровня благосостояния Европейского союза.
При этом он предупредил, что следующий многолетний бюджет ЕС не сможет покрыть все потребности и приоритеты страны. Поэтому Латвии необходимо активнее развивать собственную экономику.
Ринкевич выделил информационные технологии, оборонную промышленность, биомедицину и креативные индустрии как отрасли, в которых латвийские предприятия способны конкурировать на мировом уровне.
Для их развития, по мнению президента, необходима эффективная и компетентная государственная система управления.
«Государственное управление, несомненно, необходимо реорганизовать», - подчеркнул Ринкевич.
Он призвал сокращать бюрократию, повышать профессионализм чиновников, ускорять выдачу разрешений и проведение проверок, а также отказываться от избыточных административных процедур.
Президент напомнил, что подобные обещания звучали уже неоднократно, однако теперь у нового парламента и будущего правительства появилась возможность перейти от слов к действиям.
Демография: дело не только в деньгах
Ринкевич подчеркнул, что вопросы безопасности, экономики и демографии тесно связаны между собой.
Особую тревогу у президента вызывает сокращение числа детей, а также проблемы в системе образования.
Он обратил внимание на снижение навыков чтения у школьников и трудности с математикой, которые впоследствии ограничивают возможности молодых людей при выборе профессии.
По мнению президента, детям, испытывающим трудности с чтением и математикой, необходимо своевременно предоставлять помощь, а школам, которые на протяжении длительного времени показывают слабые результаты, - адресную поддержку.
При этом возможности талантливых детей не должны зависеть исключительно от места жительства или материального положения родителей.
Говоря о снижении рождаемости, Ринкевич подчеркнул, что у этой проблемы много причин и не существует одного универсального решения.
«Это не только вопрос денег», - отметил президент.
Государство должно помогать семьям получать доступное жилье, места в детских садах, качественную медицинскую помощь и создавать условия для совмещения работы и семейной жизни.
При этом поддержка должна быть постоянной и предсказуемой, а не предоставляться в рамках отдельных краткосрочных кампаний.
Президент подчеркнул, что вопросы демократии и прав человека не менее важны, чем безопасность, экономика и демография.
По его словам, независимая демократическая республика невозможна без эффективной судебной власти, реальной борьбы с коррупцией и насилием, а также свободы слова.
Ринкевич призвал депутатов помнить об этих принципах при принятии законов и других политических решений.
Президент предупредил, что для улучшения ситуации в стране потребуются как популярные, так и непопулярные решения. Однако даже самые смелые шаги должны быть тщательно продуманными и обоснованными.
Он также призвал депутатов не забывать предвыборные обещания и объяснять обществу не только принятые решения, но и причины, по которым те или иные инициативы не были реализованы.
Ринкевич подчеркнул, что доверие к власти во многом зависит от того, чувствуют ли люди, что их слышат, а не оставляют один на один с повседневными проблемами.
Завершая выступление, президент обратился к депутатам со словами:
Задача 15-го Сейма - не написать для Латвии более красивую историю. Ваша задача - сделать реальность настолько прекрасной, чтобы о ней можно было рассказывать без смущения
Во вторник, 3 ноября, на первое заседание собрались все 100 депутатов новоизбранного Сейма.