Ринкевич назвал главные задачи нового Сейма: безопасность, экономика и демография

Президент Латвии Эдгар Ринкевич во вторник, 3 ноября, выступил с первой речью перед депутатами Сейма 15-го созыва. В качестве главных приоритетов нового парламента он вновь назвал внутреннюю и внешнюю безопасность, развитие экономики и улучшение демографической ситуации.

Особое внимание президент также уделил вопросам демократии и прав человека, сообщает агентство LETA.

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По словам Ринкевича, предстоящие осень и зима будут непростыми. Он обратил внимание на напряженную международную обстановку, рост цен на энергоресурсы и ухудшение общей экономической ситуации.

На оборону - не менее 5% ВВП

Говоря о безопасности, президент напомнил, что закон о финансировании государственной обороны предусматривает выделение с будущего года не менее 5% прогнозируемого валового внутреннего продукта на оборонные нужды.

Ринкевич подчеркнул, что это фундаментальная необходимость, а не прихоть.

Президент призвал продолжать укрепление Национальных вооруженных сил, обеспечивать поддержку союзных войск на территории Латвии, выполнять обязательства перед НАТО и оказывать помощь Украине.

Он также отметил растущую значимость регионального сотрудничества, прежде всего со странами Балтии, Северной Европы, Польшей и Германией.

Отдельно Ринкевич подчеркнул стратегическое значение американского военного присутствия. По его словам, роль и степень участия США меняются, однако остаются важными для европейской безопасности.

Экономика: Латвии необходимо приблизиться к среднему уровню благосостояния ЕС

Президент выразил надежду, что за следующие четыре года Латвия сделает большой шаг к достижению среднего уровня благосостояния Европейского союза.

При этом он предупредил, что следующий многолетний бюджет ЕС не сможет покрыть все потребности и приоритеты страны. Поэтому Латвии необходимо активнее развивать собственную экономику.

Ринкевич выделил информационные технологии, оборонную промышленность, биомедицину и креативные индустрии как отрасли, в которых латвийские предприятия способны конкурировать на мировом уровне.

Для их развития, по мнению президента, необходима эффективная и компетентная государственная система управления.

«Государственное управление, несомненно, необходимо реорганизовать», - подчеркнул Ринкевич.

Он призвал сокращать бюрократию, повышать профессионализм чиновников, ускорять выдачу разрешений и проведение проверок, а также отказываться от избыточных административных процедур.

Президент напомнил, что подобные обещания звучали уже неоднократно, однако теперь у нового парламента и будущего правительства появилась возможность перейти от слов к действиям.

Демография: дело не только в деньгах

Ринкевич подчеркнул, что вопросы безопасности, экономики и демографии тесно связаны между собой.

Особую тревогу у президента вызывает сокращение числа детей, а также проблемы в системе образования.

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Он обратил внимание на снижение навыков чтения у школьников и трудности с математикой, которые впоследствии ограничивают возможности молодых людей при выборе профессии.

По мнению президента, детям, испытывающим трудности с чтением и математикой, необходимо своевременно предоставлять помощь, а школам, которые на протяжении длительного времени показывают слабые результаты, - адресную поддержку.

При этом возможности талантливых детей не должны зависеть исключительно от места жительства или материального положения родителей.

Говоря о снижении рождаемости, Ринкевич подчеркнул, что у этой проблемы много причин и не существует одного универсального решения.

«Это не только вопрос денег», - отметил президент.

Государство должно помогать семьям получать доступное жилье, места в детских садах, качественную медицинскую помощь и создавать условия для совмещения работы и семейной жизни.

При этом поддержка должна быть постоянной и предсказуемой, а не предоставляться в рамках отдельных краткосрочных кампаний.

Президент подчеркнул, что вопросы демократии и прав человека не менее важны, чем безопасность, экономика и демография.

По его словам, независимая демократическая республика невозможна без эффективной судебной власти, реальной борьбы с коррупцией и насилием, а также свободы слова.

Ринкевич призвал депутатов помнить об этих принципах при принятии законов и других политических решений.

Президент предупредил, что для улучшения ситуации в стране потребуются как популярные, так и непопулярные решения. Однако даже самые смелые шаги должны быть тщательно продуманными и обоснованными.

Он также призвал депутатов не забывать предвыборные обещания и объяснять обществу не только принятые решения, но и причины, по которым те или иные инициативы не были реализованы.

Ринкевич подчеркнул, что доверие к власти во многом зависит от того, чувствуют ли люди, что их слышат, а не оставляют один на один с повседневными проблемами.

Завершая выступление, президент обратился к депутатам со словами:

Задача 15-го Сейма - не написать для Латвии более красивую историю. Ваша задача - сделать реальность настолько прекрасной, чтобы о ней можно было рассказывать без смущения

Во вторник, 3 ноября, на первое заседание собрались все 100 депутатов новоизбранного Сейма.