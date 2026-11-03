3 ноября 2026, 16:35 Наталья Гудемчук

На проекты музыкального театра в Латвии выделят 180 000 евро

На проекты музыкального театра в Латвии выделят 180 000 евро
Kvadrifrons

Государственный фонд культурного капитала (VKKF) выделил 180 000 евро на развитие музыкального театра в Латвии. Финансовую поддержку получат семь проектов из 17 заявленных, сообщает агентство LETA со ссылкой на преставителя фонда Илону Скуя.

Общая сумма запрошенного финансирования составила 638 108 евро. Экспертная комиссия рекомендовала выделить средства семи проектам.

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Как пояснила председатель комиссии Лаума Меллена-Барткевичa, среди получателей поддержки - новые постановки профессиональных театров и музыкальных коллективов, а также работы независимых артистов и продюсеров.

По её словам, проекты представляют разные модели создания спектаклей и рассчитаны на различную аудиторию. Они направлены как на сохранение и развитие традиций музыкального театра, так и на поиск новых художественных форм.

Среди приоритетов программы - современное прочтение классических произведений и развитие новых направлений музыкального театра.

Меллена-Барткевича отметила, что высокая конкуренция и объём запрошенного финансирования свидетельствуют о необходимости оценить, соответствует ли бюджет программы потребностям отрасли и её потенциалу развития. Часть заявок не получила поддержки не из-за содержания проектов, а из-за несоответствия административным критериям, которого можно было избежать.

Самый крупный грант - 40 000 евро - выделен Театру оперетты на новую постановку оперетты Франца Легара «Страна улыбок».

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Проекту  «Red Date/First Latvian on the Moon» театрального объединения «Kvadrifrons»  выделили 38 000 евро, а музыкальному спектаклю «Момо» Латвийского молодёжного театра - 32 000 евро.

Ещё 20 000 евро получит мюзикл «Гнев Офелии» объединения Tarba, созданный Мартой Элиной Мартинсоне и Кейти Бāрбале.

Камерному мюзиклу для всей семьи «Камзолис и солнце» объединения Pusstāvs выделили 18 000 евро. Столько же получит камерная опера «Раздражённые» объединения Pilna.

На спектакль «Экотони. Хореография слушания» объединения «LDM5» предусмотрено 14 000 евро.

фото - Kvadrifrons

 

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