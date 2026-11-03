3 ноября 2026, 19:31 Mixnews\LETA

Эдвард Смилтенс вернулся в кресло спикера: избрано руководство нового Сейма

Эдвард Смилтенс вернулся в кресло спикера: избрано руководство нового Сейма

Эдвард Смилтенс («Объединенный список») избран председателем 15-го Сейма Латвии. За его кандидатуру во вторник, 3 ноября, проголосовали 79 депутатов, против высказались 15.

Таким образом, Смилтенс возвращается в кресло спикера парламента, которое он уже занимал в начале работы предыдущего созыва.

Читайте нас также

Еще одним кандидатом на должность председателя Сейма была Юлия Степаненко, представляющая «Суверенную власть/Объединение младолатышей» (SV/AJ). Ее поддержали 15 депутатов, 79 проголосовали против.

Обращаясь к депутатам после избрания, Смилтенс заявил, что одним из главных принципов его работы станет соблюдение парламентской демократии. По его словам, мандат каждого депутата должен пользоваться одинаковым уважением независимо от того, насколько приемлемыми или неприемлемыми другим кажутся его политические взгляды.

Новый председатель Сейма также подчеркнул необходимость одинаковых правил для власти и оппозиции. Среди основных задач парламента он назвал укрепление безопасности страны, развитие экономики, обеспечение верховенства закона, ответственное отношение к государственным финансам и повышение эффективности государственного управления.

Одновременно депутаты приступили к формированию остального руководства парламента.

Заместителями председателя Сейма избраны бывший президент Латвии Раймондс Вейонис («Объединенный список») и бывшая председатель Сейма Инара Мурниеце (Национальное объединение).

Кандидатуру Мурниеце поддержали 84 депутата, против проголосовали 15. За Вейониса отдали голоса 83 депутата, 16 высказались против.

На должности заместителей председателя претендовали также Вячеслав Степаненко и Рудольф Бреманис от SV/AJ, однако большинства голосов они не получили.

Читайте Mixer
Эдвард Смилтенс вернулся в кресло спикера: избрано руководство нового Сейма

Смешные картинки за день и обсерватория
Эдвард Смилтенс вернулся в кресло спикера: избрано руководство нового Сейма

Рыбы, Девы, Козероги и Стрельцы в гороскопе на среду 4 ноября
Эдвард Смилтенс вернулся в кресло спикера: избрано руководство нового Сейма

Тест на подоконнике: выберите окно и узнайте, о какой жизни мечтаете, пока…
Эдвард Смилтенс вернулся в кресло спикера: избрано руководство нового Сейма

Грибной суп с лапшой и сливками: осенний рецепт, который хочется повторять

Во вторник депутаты также должны избрать секретаря Сейма и его заместителя.

На должность секретаря были выдвинуты Рамона Петравича («Латвия на первом месте»), Любовь Швецова (SV/AJ) и Эдмунд Юревиц («Новое Единство»). Кандидатом на пост заместителя секретаря стала Антонина Ненашева («Прогрессивные»).

Смилтенс уже руководил Сеймом

Для Эдварда Смилтенса пост спикера не новый. Он был избран председателем 14-го Сейма 1 ноября 2022 года и занимал эту должность до сентября 2023 года. После изменения правящей коалиции и перехода «Объединенного списка» в оппозицию его сменила Дайга Миериня.

Позднее политическая карьера Смилтенса сделала еще один поворот: после падения правительства Эвики Силини и формирования кабинета Андриса Кулбергса он занял должность министра юстиции.

Теперь Смилтенс вновь возвращается во главу законодательной власти.

3 ноября состоялось первое заседание 15-го Сейма. Все 100 избранных депутатов принесли торжественную присягу, после чего парламент утвердил их полномочия.

Крупнейшей силой нового Сейма стал «Объединенный список», получивший 41 из 100 мандатов. «Латвия на первом месте» получила 17 мест, «Суверенная власть/Объединение младолатышей» - 15, Национальное объединение и «Прогрессивные» - по 10, «Новое Единство» - семь.

google news Подпишитесь на нас
Эдвард Смилтенс вернулся в кресло спикера: избрано руководство нового Сейма

Смешные картинки за день и обсерватория
Эдвард Смилтенс вернулся в кресло спикера: избрано руководство нового Сейма

Рыбы, Девы, Козероги и Стрельцы в гороскопе на среду 4 ноября

В мире

Эпоха аналоговых телефонов уходит: Великобритания отключит старую сеть в январе, ЕС готовится к переменам
3 ноября, 18:09
Дочь выиграла национальный конкурс «Мисс Вселенная» через 35 лет после матери
3 ноября, 16:05
Гонкуровскую премию 2026 года присудили Филиппу Женада за роман «Неизвестная с набережной Жавель»
Эпоха аналоговых телефонов уходит: Великобритания отключит старую сеть в январе, ЕС готовится к переменам
3 ноября, 15:34 15:34
Пешком вокруг света за 28 лет: британский путешественник Карл Бушби вернулся домой
Эпоха аналоговых телефонов уходит: Великобритания отключит старую сеть в январе, ЕС готовится к переменам
3 ноября, 14:05 14:05
Disney готовит сокращение тысяч рабочих мест
Эпоха аналоговых телефонов уходит: Великобритания отключит старую сеть в январе, ЕС готовится к переменам
3 ноября, 13:40 13:40
Британский словарь Collins назвал слово 2026 года: что означает на молодёжном сленге «моггинг»
Эпоха аналоговых телефонов уходит: Великобритания отключит старую сеть в январе, ЕС готовится к переменам
3 ноября, 11:39 11:39
В авиакатастрофе во Флориде погибли мультимиллионер Адам Робинсон и его семья
Эпоха аналоговых телефонов уходит: Великобритания отключит старую сеть в январе, ЕС готовится к переменам
ВИДЕО
3 ноября, 10:58 10:58
Три шотландские коровы сбежали погулять ночью по улицам Таллина: домой их возвращали с полицией и дронами
Эпоха аналоговых телефонов уходит: Великобритания отключит старую сеть в январе, ЕС готовится к переменам
3 ноября, 08:30 08:30
Тайна убийства Пазолини: спустя 51 год в Италии возобновили расследование - появился новый свидетель
Эпоха аналоговых телефонов уходит: Великобритания отключит старую сеть в январе, ЕС готовится к переменам
3 ноября, 07:58 07:58
Великобритания ужесточает правила для иммигрантов: постоянного вида на жительство можно ждать до 30 лет
Эпоха аналоговых телефонов уходит: Великобритания отключит старую сеть в январе, ЕС готовится к переменам
2 ноября, 20:58 20:58
Трамп пригрозил стать «Мистером Вето», если демократы победят на выборах в Конгресс
Эпоха аналоговых телефонов уходит: Великобритания отключит старую сеть в январе, ЕС готовится к переменам
2 ноября, 18:27 18:27
Эпоха аналоговых телефонов уходит: Великобритания отключит старую сеть в январе, ЕС готовится к переменам

Латвия

Движение на участке ул. Твайка в Риге после пожара будет закрыто как минимум на неделю
3 ноября, 19:31
Эдвард Смилтенс вернулся в кресло спикера: избрано руководство нового Сейма
3 ноября, 18:26
«Третьи с конца»: почему Латвия не может выбраться из числа лидеров ЕС по числу заключённых
Движение на участке ул. Твайка в Риге после пожара будет закрыто как минимум на неделю
3 ноября, 16:35 16:35
На проекты музыкального театра в Латвии выделят 180 000 евро
Движение на участке ул. Твайка в Риге после пожара будет закрыто как минимум на неделю
3 ноября, 15:05 15:05
Заморозки, дожди и порывистый ветер: какая погода ожидается в Латвии в среду
Движение на участке ул. Твайка в Риге после пожара будет закрыто как минимум на неделю
3 ноября, 14:35 14:35
В Латвии начал работу новый Сейм: утверждены полномочия 100 депутатов 15-го созыва
Движение на участке ул. Твайка в Риге после пожара будет закрыто как минимум на неделю
3 ноября, 13:00 13:00
Фильм «Уля» семь недель подряд лидирует в кинопрокате Латвии: впереди показы в Европе и США
Движение на участке ул. Твайка в Риге после пожара будет закрыто как минимум на неделю
3 ноября, 12:40 12:40
В Юрмале завершили укрепление берега Лиелупе: что изменилось в Дубулты, Майори и Дзинтари
Движение на участке ул. Твайка в Риге после пожара будет закрыто как минимум на неделю
3 ноября, 11:57 11:57
Ринкевич назвал главные задачи нового Сейма: безопасность, экономика и демография
Движение на участке ул. Твайка в Риге после пожара будет закрыто как минимум на неделю
3 ноября, 09:54 09:54
В Латвии начинает работу новый Сейм: депутаты принесут присягу, правительство уйдет в отставку
Движение на участке ул. Твайка в Риге после пожара будет закрыто как минимум на неделю
2 ноября, 23:59 23:59
«Зеленая лампа»: Маме четверых детей из Елгавы нужна помощь для лечения 6-летнего сына Тима
Движение на участке ул. Твайка в Риге после пожара будет закрыто как минимум на неделю
2 ноября, 19:58 19:58
Движение на участке ул. Твайка в Риге после пожара будет закрыто как минимум на неделю

ЧП

В Египте автобус столкнулся с грузовиком: 13 человек погибли, 34 пострадали
3 ноября, 09:27
Возле Саласпилса столкнулись два грузовика: дорогу залило топливом из поврежденного бака
В Египте автобус столкнулся с грузовиком: 13 человек погибли, 34 пострадали
2 ноября, 18:57
В Хэллоуин в Баускском крае нашли четырехлетнего ребенка, который один гулял по улице
В Египте автобус столкнулся с грузовиком: 13 человек погибли, 34 пострадали
ФОТО
2 ноября, 10:28
Ушла из дома с собакой и пропала: в Вентспилсе ищут 16-летнюю девушку
28 октября, 17:59
От подростков до пенсионера: в Латвии задержали 11 «денежных мулов», работавших на мошенников
28 октября, 12:05
В Испании столкнулись два скоростных поезда - не менее 50 погибших, движение на юге страны остановлено
ВИДЕО
25 октября, 11:38
В Риге столкнулись две фуры, один из водителей погиб на месте аварии
25 октября, 10:19
Смертельная авария на дороге Тукумс - Кулдига унесла жизнь водителя BMW
20 октября, 20:48
В Египте автобус столкнулся с грузовиком: 13 человек погибли, 34 пострадали

Бизнес

Покупатель сравнивает технику и условия рассрочки перед праздничной покупкой
3 ноября, 17:35
Рассрочка 0% может оказаться дороже: что проверить до 20 ноября
20 октября, 15:01
Суд разрешил airBaltic получить ещё 35 млн евро: что это значит для пассажиров и Латвии
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
20 октября, 14:13 14:13
Масштабный сбой Revolut: не проходят платежи и переводы, восстановление пока не подтверждено
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
12 октября, 11:02 11:02
Disney+ меняет цены с 21 октября: как пересчитать все подписки и отключить лишнее
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
2 октября, 17:57 17:57
ЕК требует от Латвии усилить штрафы за нарушения налоговой отчётности: стране дали два месяца на ответ
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
28 сентября, 11:58 11:58
airBaltic до конца года должна найти инвесторов для спасения от кризиса
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
22 сентября, 11:46 11:46
Мировой туризм резко затормозил: какие страны теряют туристов, а какие ставят рекорды
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
22 сентября, 09:55 09:55
Названы лучшие авиакомпании мира: какое место заняла airBaltic
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
20 сентября, 11:08 11:08
Пассажиры выбрали лучшую авиакомпанию мира: европейцы не попали даже в первую четверку
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
15 сентября, 09:29 09:29
Сейм готовит новый налог в 10% для небольших дополнительных доходов
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
+ОПРОС
9 сентября, 15:29 15:29
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии

Культура

Майкл Дуглас признался, что считал Гленн Клоуз непригодной для роли в «Роковом влечении»
3 ноября, 19:05
«Критическая черта»: посещаемость концертов в Латвии рухнула на четверть, и дело не только в летних фестивалях
Майкл Дуглас признался, что считал Гленн Клоуз непригодной для роли в «Роковом влечении»
3 ноября, 17:06
Последний подарок Бонни Тайлер: голос легенды вернётся к Рождеству
Майкл Дуглас признался, что считал Гленн Клоуз непригодной для роли в «Роковом влечении»
3 ноября, 16:05
Гонкуровскую премию 2026 года присудили Филиппу Женада за роман «Неизвестная с набережной Жавель»
3 ноября, 14:05
Disney готовит сокращение тысяч рабочих мест
3 ноября, 13:00
Фильм «Уля» семь недель подряд лидирует в кинопрокате Латвии: впереди показы в Европе и США
2 ноября, 13:02
Таксы в искусстве: в Германии открылась необычная выставка с работами Пикассо и Уорхола
2 ноября, 08:58
Журнал People удивил выбором самого сексуального мужчины 2026 года
1 ноября, 15:02
Майкл Дуглас признался, что считал Гленн Клоуз непригодной для роли в «Роковом влечении»

Mixer

Когда всё пошло не по плану: 17 неудач, от которых невозможно не рассмеяться
3 ноября, 19:05
Смешные картинки за день и обсерватория
Когда всё пошло не по плану: 17 неудач, от которых невозможно не рассмеяться
3 ноября, 18:10
Рыбы, Девы, Козероги и Стрельцы в гороскопе на среду 4 ноября
Когда всё пошло не по плану: 17 неудач, от которых невозможно не рассмеяться
3 ноября, 16:58
Тест на подоконнике: выберите окно и узнайте, о какой жизни мечтаете, пока остальные поливают кактусы
3 ноября, 16:28
Грибной суп с лапшой и сливками: осенний рецепт, который хочется повторять
3 ноября, 15:57
17 романтических фильмов, которые возвращают веру в любовь даже после самых неудачных свиданий
3 ноября, 15:27
Их невозможно удержать просьбами: 4 знака зодиака, которые не станут навязываться
3 ноября, 14:58
Тест на характер: найдите спрятанную специю и узнайте, почему ваш внутренний перец иногда не дает покоя окружающим
3 ноября, 14:28
Когда всё пошло не по плану: 17 неудач, от которых невозможно не рассмеяться

Зеленая Лампа

«Особенные» фигуристы тренера Ольги Нечаевой привезли из Словакии «золото» и «серебро»
3 ноября, 10:33
«Зеленая лампа»: для 7-летней Риты Амелии полностью собрана нужная сумма
«Особенные» фигуристы тренера Ольги Нечаевой привезли из Словакии «золото» и «серебро»
2 ноября, 23:59
«Зеленая лампа»: Маме четверых детей из Елгавы нужна помощь для лечения 6-летнего сына Тима
«Особенные» фигуристы тренера Ольги Нечаевой привезли из Словакии «золото» и «серебро»
2 ноября, 16:58
«Зеленая лампа»: на оплату терапии для 6-летней Риты Амелии не хватает 174 евро
30 октября, 12:29
«Зеленая лампа»: для оплаты терапии 7-летней Рите Амелии не хватает 900 евро
29 октября, 10:57
«Зеленая лампа»: у 7-летней Риты Амелии - «аутизм» и СДВГ, нужна помощь для оплаты терапии
28 октября, 16:57
«Зеленая лампа»: для 7-летней Риты Амелии собрана треть нужной суммы. Акция помощи продолжается
26 октября, 23:58
«Зеленая лампа»: 7-летняя рижанка Рита Амелия не говорит, нужна помощь для оплаты терапии
24 октября, 21:08
«Особенные» фигуристы тренера Ольги Нечаевой привезли из Словакии «золото» и «серебро»

Спорт

«Золотой мяч» впервые вручили в Лондоне, а его обладателем стал Гарри Кейн
3 ноября, 08:59
Крокодил готовится к Олимпийским играм? Трехметровую рептилию заметили рядом с гребной трассой
«Золотой мяч» впервые вручили в Лондоне, а его обладателем стал Гарри Кейн
2 ноября, 20:29
«Если бы у меня была левая нога Месси…». Харри Кейн рассказал, чего ему не хватает для совершенства
«Золотой мяч» впервые вручили в Лондоне, а его обладателем стал Гарри Кейн
2 ноября, 10:58
Кими Антонелли вошел в историю «Формулы-1», став самым молодым чемпионом мира
1 ноября, 15:46
Пока семья смотрела матч, воры выносили драгоценности: звезду «Реала» ограбили на 350 тысяч евро
1 ноября, 13:00
Исторический триумф на льду Остравы: латвийские кёрлингистки впервые в истории завоевали медали чемпионата Европы
29 октября, 07:59
Криштиану Роналду выиграл «Золотой мяч всех времен». Но есть нюанс
27 октября, 13:59
Мбаппе лишился контрактов в Китае из-за шутки про Мао Цзэдуна
27 октября, 08:26
«Золотой мяч» впервые вручили в Лондоне, а его обладателем стал Гарри Кейн
Лента новостей
Латвия Мир
MIXER
Kонтакты Pедакция Pеклама
Политика конфиденциальности
О нас