Эдвард Смилтенс вернулся в кресло спикера: избрано руководство нового Сейма

Эдвард Смилтенс («Объединенный список») избран председателем 15-го Сейма Латвии. За его кандидатуру во вторник, 3 ноября, проголосовали 79 депутатов, против высказались 15.

Таким образом, Смилтенс возвращается в кресло спикера парламента, которое он уже занимал в начале работы предыдущего созыва.

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Еще одним кандидатом на должность председателя Сейма была Юлия Степаненко, представляющая «Суверенную власть/Объединение младолатышей» (SV/AJ). Ее поддержали 15 депутатов, 79 проголосовали против.

Обращаясь к депутатам после избрания, Смилтенс заявил, что одним из главных принципов его работы станет соблюдение парламентской демократии. По его словам, мандат каждого депутата должен пользоваться одинаковым уважением независимо от того, насколько приемлемыми или неприемлемыми другим кажутся его политические взгляды.

Новый председатель Сейма также подчеркнул необходимость одинаковых правил для власти и оппозиции. Среди основных задач парламента он назвал укрепление безопасности страны, развитие экономики, обеспечение верховенства закона, ответственное отношение к государственным финансам и повышение эффективности государственного управления.

Одновременно депутаты приступили к формированию остального руководства парламента.

Заместителями председателя Сейма избраны бывший президент Латвии Раймондс Вейонис («Объединенный список») и бывшая председатель Сейма Инара Мурниеце (Национальное объединение).

Кандидатуру Мурниеце поддержали 84 депутата, против проголосовали 15. За Вейониса отдали голоса 83 депутата, 16 высказались против.

На должности заместителей председателя претендовали также Вячеслав Степаненко и Рудольф Бреманис от SV/AJ, однако большинства голосов они не получили.

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Во вторник депутаты также должны избрать секретаря Сейма и его заместителя.

На должность секретаря были выдвинуты Рамона Петравича («Латвия на первом месте»), Любовь Швецова (SV/AJ) и Эдмунд Юревиц («Новое Единство»). Кандидатом на пост заместителя секретаря стала Антонина Ненашева («Прогрессивные»).

Смилтенс уже руководил Сеймом

Для Эдварда Смилтенса пост спикера не новый. Он был избран председателем 14-го Сейма 1 ноября 2022 года и занимал эту должность до сентября 2023 года. После изменения правящей коалиции и перехода «Объединенного списка» в оппозицию его сменила Дайга Миериня.

Позднее политическая карьера Смилтенса сделала еще один поворот: после падения правительства Эвики Силини и формирования кабинета Андриса Кулбергса он занял должность министра юстиции.

Теперь Смилтенс вновь возвращается во главу законодательной власти.

3 ноября состоялось первое заседание 15-го Сейма. Все 100 избранных депутатов принесли торжественную присягу, после чего парламент утвердил их полномочия.

Крупнейшей силой нового Сейма стал «Объединенный список», получивший 41 из 100 мандатов. «Латвия на первом месте» получила 17 мест, «Суверенная власть/Объединение младолатышей» - 15, Национальное объединение и «Прогрессивные» - по 10, «Новое Единство» - семь.