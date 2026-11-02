За два дня в Рижском регионе полиция проверила почти 19 тысяч автомобилей: выявлены 35 пьяных водителей

Valsts policija

В конце прошлой недели Госполиция совместно с Рижской муниципальной полицией и Дирекцией безопасности дорожного движения (CSDD) провела в Рижском регионе плановые профилактические проверки безопасности дорожного движения.

За два дня сотрудники правоохранительных органов проверили 18 854 транспортных средства, начали 171 административный процесс и 14 уголовных процессов. Среди выявленных нарушений - 35 случаев управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения, сообщается на странице Госполиции в соцсети.

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Проверки проходили в пятницу и субботу в Риге, Огре, окрестностях Кегумса, Юрмале, Олайне, Кекаве, Пиньки и Улброке.

Во время рейдов полиция выявила различные нарушения правил дорожного движения: управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения до 1,5 промилле, вождение без водительских прав, превышение разрешенной скорости, агрессивную езду, недостаточную глубину протектора шин, незаконную тонировку стекол, а также управление незарегистрированными транспортными средствами.

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По этим и другим нарушениям в общей сложности начат 171 административный процесс, в том числе 21 - за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, у девяти транспортных средств были аннулированы результаты технического осмотра, а с шести автомобилей сняты государственные регистрационные номера.

Еще 14 уголовных процессов начаты за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Речь идет в том числе о случаях, когда водители садились за руль с концентрацией алкоголя в крови более 1,5 промилле, управляли транспортом в нетрезвом состоянии без водительских прав либо отказывались проходить проверку на содержание алкоголя.