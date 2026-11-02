В Восточной больнице Риги провели уникальную операцию - пациенту создали новый пищевод из тканей собственного желудка

В Рижской Восточной клинической университетской больнице провели сложную семичасовую операцию, во время которой пациенту с полной непроходимостью пищевода сформировали новый пищевод из тканей его собственного желудка. Благодаря этому мужчина вновь может полноценно питаться, сообщает агентство LETA.

Реконструктивную операцию малоинвазивным методом провели старший хирург Клиники общей и неотложной хирургии Алексей Каминский и руководитель клиники, доцент Игорь Иванов. Уже на восьмой день после операции пациента выписали. Сейчас он полноценно ест и вернулся к привычной жизни.

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Мужчина долгое время страдал от хронического воспаления пищевода - эзофагита. Из-за хронического язвенного процесса пищевод постепенно сужался, пока не оказался полностью непроходимым. Пациенту было крайне трудно принимать пищу и даже пить. Кроме того, у него неоднократно развивалась аспирационная пневмония - воспаление легких, вызванное попаданием пищи и слюны в дыхательные пути. С сентября 2024-го по сентябрь 2025 года мужчину пять раз госпитализировали из-за пневмонии.

Чтобы сохранить хотя бы частичную проходимость пищевода, пациенту регулярно проводили эндоскопические процедуры по его расширению - бужирование. С сентября 2025-го по июль 2026 года такие манипуляции выполнили 15 раз. Однако они позволяли лишь ограниченно принимать жидкость и не возвращали возможность нормально есть. По мере развития болезни пациенту установили гастростому - искусственное отверстие для введения питания непосредственно в желудок.

После оценки состояния пациента и результатов предыдущего лечения консилиум специалистов больницы принял решение провести реконструктивную операцию. Подготовка к ней потребовала участия врачей разных специальностей и активного сотрудничества самого пациента.

Иванов пояснил, что до сих пор возможности лечения людей с настолько серьезными повреждениями пищевода были крайне ограничены. Им приходилось регулярно проходить процедуры по расширению пищевода либо длительное время получать питание через искусственно созданное отверстие. В данном случае восстановить функцию пищевода удалось с помощью малоинвазивного метода реконструктивной хирургии, который применяется и при лечении онкологических заболеваний.

По словам Иванова, главный результат операции заключается в том, что пациент снова может полноценно питаться и вернуться к обычной жизни.

Подготовка к операции проходила в несколько этапов. Сначала хирурги закрыли гастростому и восстановили целостность желудка, чтобы использовать его для реконструкции. На время подготовки питание пациента обеспечивали через тонкую кишку. Затем врачи удалили необратимо поврежденный участок пищевода и сформировали на его месте новый - из тканей желудка.

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Операция продолжалась около семи часов и состояла из двух основных этапов. Сначала в брюшной полости хирурги подготовили из желудка ткань для замены пищевода. Затем, через грудную клетку, удалили поврежденный орган и провели реконструкцию.

Каминский отметил, что операция была технически очень сложной не только из-за длительного воспаления, но и из-за многочисленных предыдущих вмешательств. По его словам, малоинвазивный подход позволил уменьшить повреждение тканей, снизить риск возможных осложнений и ускорить восстановление пациента.

Для проведения операции потребовалась слаженная работа хирургов, анестезиологов и операционных медсестер.

Восстановление после операции проходило успешно. Уже на второй день пациент был активен и начал пить.

Врачи подчеркивают, что важную роль в успешном лечении сыграла и мотивация самого пациента. Готовясь к операции, он бросил курить, а при поддержке специалистов по питанию улучшил рацион и набрал вес, чтобы лучше подготовить организм к сложному хирургическому вмешательству.

Во время послеоперационного осмотра пациент выразил готовность поделиться своим опытом с другими людьми, которым может потребоваться подобное лечение, и поддержать их в активном участии в процессе выздоровления.

Специалисты больницы отмечают, что этот случай демонстрирует возможности реконструктивной хирургии при тяжелых повреждениях пищевода, не связанных с онкологическими заболеваниями. Применение малоинвазивных методов позволяет проводить сложные операции, снижать риск послеоперационных осложнений и сокращать период восстановления.