В Латвии хотят ввести депозит за электронные сигареты: сколько придется платить за каждое устройство

В Латвии планируют ввести депозит в размере 50 центов за одноразовые электронные сигареты. Вернуть деньги можно будет после сдачи использованного устройства в специальный автомат. Однако запуск новой системы потребует значительных вложений: только на покупку и установку оборудования понадобится почти 3,8 млн евро.

Соответствующий проект правил Кабинета министров опубликован на портале правовых актов для согласования. Он предусматривает создание депозитной системы для электронных курительных устройств с неперезаряжаемыми аккумуляторами.

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При покупке такого устройства продавец будет дополнительно взимать 50 центов. После использования покупатель сможет сдать электронную сигарету в автомат и получить депозит обратно в безналичной форме. Устройства, участвующие в системе, получат специальную маркировку и уникальные QR-коды, которые позволят учитывать их сбор.

В Латвии планируют установить не менее 125 автоматов

Приемные автоматы собираются размещать в торговых точках с большим потоком покупателей. Как минимум один пункт приема должен появиться в каждом городе государственного значения и административном центре края. Полностью выполнить это требование планируют к 1 января 2028 года.

При этом сдавать в автоматы разрешат не только устройства с депозитной маркировкой, но и электронные сигареты с неперезаряжаемыми аккумуляторами, на которых нет машиночитаемого идентификатора.

Запуск системы обойдется почти в 4 млн евро

По предварительным отраслевым оценкам, один автомат для приема электронных сигарет будет стоить около 25 000 евро без НДС. Поскольку планируется установить как минимум 125 таких устройств, первоначальные расходы на оборудование составят примерно 3,781 млн евро с учетом налога.

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Но это не окончательная стоимость проекта. В расчет пока не включены затраты на IT-инфраструктуру, создание центра учета и логистики, а также другие расходы, необходимые для работы депозитной системы.

К 2028 году хотят собирать 80% использованных устройств

Проект предусматривает поэтапное увеличение объемов сбора. С 1 февраля до конца 2027 года оператор системы должен будет обеспечить возврат не менее 50% электронных курительных устройств, выпущенных на рынок. С 1 января 2028 года целевой показатель вырастет до 80%.

Необходимость таких мер подтверждают данные о масштабах проблемы. Согласно исследованию Латвийской ассоциации предприятий по сбору и утилизации отходов, в 2023 году в стране выбросили около 15 млн электронных сигарет.

До переработчиков дошло лишь 5% устройств - примерно 750 000 штук. Остальные 14,25 млн в основном оказались на полигонах бытовых отходов.

Новая депозитная система должна увеличить долю возвращаемых устройств и сократить количество электронных сигарет, которые выбрасывают вместе с обычным мусором.