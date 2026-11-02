2 ноября 2026, 10:28

Ушла из дома с собакой и пропала: в Вентспилсе ищут 16-летнюю девушку

Ушла из дома с собакой и пропала: в Вентспилсе ищут 16-летнюю девушку

В Вентспилсе разыскивают 16-летнюю Джесику Цимермане, которая утром 1 ноября вышла из дома на прогулку с собакой и не вернулась. Полиция Курземского региона просит жителей помочь установить, где находится девушка.

По информации Государственной полиции, примерно в 10:00 Джесика ушла из дома на улице Озолу. С собой у неё была небольшая собака тёмного окраса. На животном был светоотражающий ошейник.

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Девушке на вид около 16 лет, её рост составляет примерно 165 сантиметров. У неё тёмно-каштановые волосы длиной ниже плеч.

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В день исчезновения Джесика была одета в ярко-розовую куртку и широкие серые джинсы.

Всех, кто видел девушку или располагает информацией о её возможном местонахождении, просят связаться с Государственной полицией.

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Ушла из дома с собакой и пропала: в Вентспилсе ищут 16-летнюю девушку

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