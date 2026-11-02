«Пришло время выбрать новый путь»: Абу Мери объявил о выходе из партии «Единство»

LSM

В связи с завершением полномочий 14-го Сейма министр здравоохранения Латвии Хосам Абу Мери решил покинуть «Единство» после 16 лет членства в партии. Свое решение он объяснил тем, что сейчас не может дать политической организации то, что ей необходимо на этапе перемен. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на советника министра Илону Ошу. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на советника политика Илону Оша.

«Считаю, что сейчас не могу дать партии то, что ей необходимо на этом этапе перемен», - заявил Абу Мери, подчеркнув, что данным решением завершается один из этапов его политической жизни.

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Абу Мери признал, что решение далось ему нелегко: за 16 лет партия и ее представители стали для него практически второй семьей. Тем не менее этот шаг он назвал тщательно обдуманным.

После объявления результатов выборов Абу Мери счел необходимым взять на себя политическую ответственность и ушел с поста председателя совета «Единства».

«С тех пор я многое обдумал и пришел к выводу, что иногда самое ответственное решение - признать, что пришло время выбрать новый путь», - пояснил он.

По мнению Абу Мери, «Единству» необходимы перезагрузка, новая энергия и новые люди, которые продолжат политическую работу и объединят единомышленников. Чтобы вернуть доверие общества, партии следует говорить открыто и доказывать конкретными делами, что «главным неизменно и всегда остается сильная и безопасная Латвия в сильной Европе».

Глава Минздрава поблагодарил людей, с которыми работал все эти годы.

Он также подчеркнул, что доверие в политике нельзя считать чем-то само собой разумеющимся - его необходимо постоянно заслуживать поступками, ответственностью и готовностью меняться.

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Абу Мери намерен продолжить врачебную практику и готов делиться своим опытом и знаниями, чтобы помогать совершенствовать и развивать систему здравоохранения Латвии. При этом, по его словам, желание служить людям и стране остается неизменным.

Оценивая свою работу на посту министра, он отметил, что с самого начала осознавал политическую сложность сферы здравоохранения. По его словам, система должна меняться в соответствии с потребностями общества, однако необходимые преобразования не всегда легко осуществить.

Абу Мери рассказал, что при проведении реформ сталкивался с давлением различных групп интересов, сопротивлением отраслевых организаций и личными нападками. Он также утверждал, что критика касалась не только принятых решений, но сопровождалась распространением дезинформации.

Министр признал, что последние три года были непростыми, а проводимые изменения и принятые решения вызывали недовольство части общества. Тем не менее он сознательно продолжал работу над преобразованиями, которые считал необходимыми для общества и будущего латвийского здравоохранения.

Хосам Абу Мери - врач-гастроэнтеролог. Министром здравоохранения он был утвержден 15 сентября 2023 года в правительстве Эвики Силини. После отставки Силини он сохранил этот пост в первом правительстве Андриса Кулбергса, утвержденном Сеймом 28 мая 2026 года.

Пост председателя правления «Единства» Абу Мери занимал с 2019 года. Ранее он был депутатом 12-го и 14-го Сеймов, председателем фракции «Единства» в парламенте, парламентским секретарем Министерства благосостояния и советником премьер-министра по вопросам интеграции.

По данным LETA, по итогам выборов в 15-й Сейм Абу Мери оказался кандидатом с наибольшим числом вычеркнутых фамилий в списке «Единства» - 3369 отрицательных отметок. Следом за ним расположились Эвика Силиня с 3193 отметками и Арвилс Ашераденс с 2852.