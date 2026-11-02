Погода во вторник: больше солнца, но без дождей не обойдется

Во вторник, 3 ноября, погода в Латвии немного улучшится: после нескольких пасмурных дней станет больше солнца, хотя местами по-прежнему ожидаются кратковременные дожди, сообщает агентство LETA со ссылкой на прогноз синоптиков.

В ночь на вторник во многих районах страны пройдут дожди, преимущественно кратковременные. Небо будет облачным, местами образуется туман. Температура воздуха опустится до 0…+6 градусов, на побережье будет теплее - до +8 градусов.

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Днем облака временами будут рассеиваться, позволяя выглянуть солнцу. Воздух прогреется до +5 градусов на востоке страны и до +11 градусов в прибрежных районах.

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На побережье усилится ветер. Уже утром его скорость достигнет 13 метров в секунду, а к вечеру порывы северного и северо-западного ветра могут достигать 15 метров в секунду. В остальных районах Латвии ожидается слабый или умеренный ветер.

В Риге во вторник также возможен кратковременный дождь, но временами будет светить солнце. Ночью столбики термометров покажут +4…+6 градусов, днем воздух прогреется до +10 градусов.