На пересадочные узлы в Риге выделят миллионы евро, хотя некоторые проблемы можно решить за минуту

Рижская дума одобрила строительство девяти новых пунктов мобильности возле железнодорожных станций и крупных транспортных узлов. Проект рассчитан до 2030 года, а общие расходы на развитие пересадочной инфраструктуры могут достичь 26,6 млн евро. Однако у пассажиров есть вопрос: насколько новые площадки помогут тем, кто ежедневно теряет время из-за несогласованных расписаний поездов и городского транспорта?

Новые объекты должны объединить железную дорогу, автобусы, трамваи, велосипеды и другие виды передвижения. Один из крупных проектов предусматривает обустройство южной стороны Центрального вокзала с удобным выходом к Рижскому международному автовокзалу.

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Еще восемь пунктов мобильности планируют разместить возле станций и остановок «Агенскалнс», «Даугмале», «Депо Засулаукс», «Иманта», «Засулаукс», «Торнякалнс», «Югла» и «Яняварты». При этом станция «Агенскалнс» пока существует только в планах: ее строительство предусмотрено проектом Rail Baltica.

На новые транспортные узлы предусмотрели 26,6 млн евро

В Рижской думе рассчитывают, что новые объекты сделают железную дорогу более удобной частью городской транспортной системы. Речь идет не только о пересадках между поездами и автобусами, но и о связи с пешеходными и велосипедными маршрутами.

На интеграцию южной стороны Центрального вокзала с автовокзалом предусмотрено до 11,9 млн евро. Еще 14,7 млн евро планируют направить на остальные восемь пунктов мобильности.

Почти 15 млн евро из общей суммы предполагается получить из Европейского фонда регионального развития. Таким образом, город намерен существенно расширить уже существующую сеть, в которой насчитывается 15 подобных объектов.

В Торнякалнсе пассажиры не успевают пересесть даже с одной платформы

Однако сама по себе новая инфраструктура не решает всех проблем общественного транспорта. Показательный пример - железнодорожная станция Торнякалнс, где пассажиры сталкиваются с ситуацией, которую можно было бы исправить без масштабного строительства.

Поезд-экспресс Тукумс - Рига прибывает туда в 7:40 на вторую платформу. В это же время, но на минуту раньше, от той же платформы отправляется поезд в Елгаву. Получается, что пассажиры, которым нужно продолжить поездку, видят отправление нужного состава, но воспользоваться им не могут.

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Проблема особенно заметна для тех, кто едет всего одну остановку - до станции «Биерини/Детская больница». Если пересадка не состоялась, приходится искать другой способ добраться до места назначения.

Автор материала утверждает, что предлагал компании «Пассажирский поезд» немного изменить расписание и задерживать елгавский состав на одну-две минуты. Однако перевозчик ответил, что пока подобное согласование не планируется, хотя в будущем такая возможность не исключается.

Вместо пересадки пассажирам приходится бежать к трамваю

Тем, кто не успел на поезд, остается подниматься по крутой улице Вилкайнес к трамвайной остановке. На пути - 31 ступенька. Но и здесь расписание не помогает: ближайший трамвай отправляется в 7:43, а следующий придется ждать 25 минут.

Следующий поезд также появится нескоро - примерно через час. В результате обычная пересадка превращается для пассажиров в настоящую гонку, где несколько минут могут определить, насколько долгой окажется дорога.

Автор материала обращает внимание на противоречие: в подобной ситуации не нужны ни новые пересадочные площадки, ни многомиллионные вложения. Достаточно скорректировать время отправления одного поезда и предусмотреть в расписании, что машинист должен дождаться пассажиров с прибывающего состава.

Инфраструктура не заменит согласованного расписания

Развитие транспортных узлов действительно может сделать поездки по Риге удобнее. Но пример Торнякалнса показывает, что комфорт пассажиров зависит не только от количества платформ, переходов и остановок. Не менее важна согласованность работы разных маршрутов.

В противном случае даже современный пункт мобильности не избавит людей от необходимости бежать по лестницам, пересаживаться на другой транспорт и терять время в ожидании следующего рейса. И пока город готовится потратить миллионы на новую инфраструктуру, некоторые повседневные проблемы пассажиров остаются без простого решения.