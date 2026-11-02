Минувший октябрь вошел в тройку самых теплых за всю историю метеонаблюдений в Латвии

Средняя температура воздуха в Латвии в октябре составила +9,5 °C, что на 2,7 градуса выше климатической нормы. Прошедший месяц занял третье место в рейтинге самых теплых октябрей за всю историю метеонаблюдений в стране, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Систематический сбор данных о погоде по всей территории Латвии ведется с 1924 года. Столь же теплым, как нынешний, был октябрь 2006 года. На первом месте в рейтинге находится октябрь 1967 года со средней температурой +9,9 °C. Второе место занимает октябрь 2020 года, когда средняя температура была на 0,1 градуса ниже.

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Самой низкой температурой в октябре была -3 °C: такой показатель зафиксировали 19 октября в Зосены.

Самым теплым днем месяца оказалось 1 октября, когда в Вентспилсе воздух прогрелся до +21,6 °C.

Все дни октября, кроме 19-го, были выше климатической нормы.

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За месяц в Латвии трижды обновлялись рекорды максимальной температуры воздуха.

В среднем по стране за октябрь выпало 39,5 миллиметра осадков - 53% от нормы для этого месяца за период с 1991 по 2020 год. Больше всего осадков зарегистрировали в Руцаве - 94 миллиметра, меньше всего - в Добеле, где выпало менее 14 миллиметров.

В большинстве регионов показатели влажности и засушливости в октябре находились в пределах нормы. Однако в Земгале, Риге, а также на отдельных метеостанциях Курземе и Видземе месяц был суше обычного.

Средняя относительная влажность воздуха составила 88%. В Айнажи, Лиепае и Вентспилсе этот показатель достигал 85%, а в Добеле - 92%.

Самые сильные порывы ветра за месяц зарегистрировали 9 октября в Вентспилсе - 28 метров в секунду.