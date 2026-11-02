2 ноября 2026, 19:58 Валерия Леонова/LETA

Движение на участке ул. Твайка в Риге после пожара будет закрыто как минимум на неделю

Движение на участке ул. Твайка в Риге после пожара будет закрыто как минимум на неделю

Из-за опасной ситуации после обширного пожара в производственном здании на улице Твайка, 4 в Риге движение на этом участке будет закрыто как минимум на неделю, сообщили агентству LETA в столичном самоуправлении.

Как сообщалось, в понедельник утром в Саркандаугаве на улице Твайка, 4 произошел пожар в производственном здании площадью 2250 квадратных метров.

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Ограничения также распространяются на движение общественного транспорта.

Департамент городского развития Рижской думы принял решение приостановить движение на участке улицы Твайка до устранения опасной ситуации. В настоящее время предполагается, что движение там будет закрыто как минимум на неделю.

Время возобновления движения зависит от результатов техобследования стабильности конструкций наружной стены здания и необходимых решений для устранения опасности.

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Из-за ограничений движения на ближайших улицах возможна повышенная интенсивность движения и пробки, поэтому жителей призывают считаться с тем, что время в пути увеличится.

Изменения затронули и общественный транспорт. Как сообщает «Rīgas satiksme», троллейбусы 3-го маршрута в направлении Кундзиньсалы и автобусы 49-го маршрута в направлении Даудерсалы курсируют до конечной остановки «Саркандаугава». О возобновлении прежнего движения по маршрутам предприятие сообщит отдельно.

 

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