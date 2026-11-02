1078 законов и 215 заседаний: итоги четырех лет работы 14-го Сейма Латвии

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За четыре года работы 14-й Сейм Латвии принял 1078 законов, в том числе 140 новых законов и 938 поправок. Об этом свидетельствуют подготовленные парламентом итоги работы предыдущего созыва.

В Сейме отмечают, что значительное внимание в работе парламента было уделено укреплению государственной безопасности и обороноспособности, повышению энергетической независимости, а также расширению поддержки семей с детьми и пенсионеров.

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В частности, парламент принял решения об увеличении расходов на оборону до 5% внутреннего валового продукта, усилении охраны внешней границы и последовательной поддержке Украины.

В социальной сфере пособие при рождении ребенка увеличили до 600 евро, а пособие по уходу за ребенком - до 298 евро в месяц. Также расширили возможности получения государственного семейного пособия на молодых людей, продолжающих обучение, и сохранили родительское пособие для работающих родителей. С 2025 года необлагаемый минимум для пенсионеров повысили до 1000 евро в месяц.

Кроме того, в течение созыва были приняты изменения, направленные на улучшение деловой среды. В частности, упростили строительные процедуры и снизили административную нагрузку в сфере государственных закупок. Парламент также занимался вопросами образования, здравоохранения, безопасности восточной границы и укрепления позиций латышского языка в общественной жизни.

За время работы 14-го Сейма действовали четыре парламентские следственные комиссии. Они изучали влияние надзора за финансовым сектором на финансовую систему Латвии, проблемы реализации проекта Rail Baltica, причины высоких цен на отопление в Риге и проблемы иммиграции в стране.

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За четыре года состоялось 215 пленарных заседаний Сейма, а комиссии парламента провели 3574 заседания.

Самое продолжительное непрерывное заседание Сейма длилось 23 часа 56 минут. Оно состоялось в марте 2023 года, когда депутаты рассматривали государственный бюджет в окончательном чтении.

Всего на рассмотрение парламентских комиссий было передано 1268 законопроектов. Из них 810 внесло правительство, 221 - депутаты, 219 - комиссии Сейма, еще 18 законодательных инициатив поступили от президента Латвии. При рассмотрении законопроектов во втором и третьем чтениях депутаты оценили 13 675 предложений.

Чаще всего в дебатах на пленарных заседаниях участвовали депутаты Артур Бутанс (Национальное объединение), Виктория Плешкане, Эдмундс Зивтиньш, Айнарс Шлесерс и Линда Лиепиня (все трое - партия «Латвия на первом месте»).

Согласно Конституции, новоизбранный 15-й Сейм соберется на первое заседание во вторник. В этот день завершатся полномочия 14-го созыва.