Зима может прийти раньше обычного? Метеоролог объяснил, что происходит над Арктикой и чего ждать Латвии

Над Арктикой может произойти необычное атмосферное явление, способное повлиять на погоду в Европе уже в конце ноября и декабре. Метеорологи обсуждают возможное рекордно раннее ослабление полярного вихря - гигантской системы циркуляции воздуха, которая помогает удерживать арктический холод в северных широтах. Означает ли это, что Латвию ждёт ранняя и суровая зима?

В последние дни зарубежные метеорологические ресурсы и социальные сети активно обсуждают прогнозируемое разрушение полярного вихря. Причина повышенного интереса - возможное внезапное стратосферное потепление, которое, если прогнозы подтвердятся, может оказаться одним из самых ранних подобных событий за последние 70 лет.

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Однако латвийский специалист по погоде, ведущий прогноза TV3 Мартиньш Бергштейнс призывает не торопиться с выводами. По его словам, происходящее действительно заслуживает внимания, но говорить о немедленном наступлении зимы в Латвии пока преждевременно.

Что происходит над Арктикой и почему это важно?

Полярный вихрь - это не ураган и не циклон, который можно увидеть на спутниковых снимках обычной погоды. Речь идёт об огромной системе циркуляции холодного воздуха в стратосфере, примерно на высоте 25 километров над Арктикой.

Зимой, когда полярный вихрь достаточно силён, он способствует сохранению устойчивой циркуляции вокруг Северного полюса. Но иногда эта система ослабевает, смещается или разделяется на несколько частей.

Одной из причин таких изменений становится внезапное стратосферное потепление. Несмотря на название, это вовсе не означает, что на поверхности Земли становится теплее. Температура резко повышается в верхних слоях атмосферы, а привычная циркуляция воздушных потоков нарушается.

В результате могут измениться условия для проникновения холодного арктического воздуха в умеренные широты, в том числе в Европу.

Именно поэтому метеорологи внимательно следят за происходящим: последствия подобных процессов иногда ощущаются за тысячи километров от Арктики.

Почему нынешняя ситуация считается необычной?

Само по себе ослабление полярного вихря - явление известное. Оно происходит не каждую зиму, но и не считается исключительным.

Необычны предполагаемые сроки.

По оценке Мартиньша Бергштейнса, если нынешние прогнозы оправдаются, речь может идти о самом раннем событии такого масштаба примерно за семь десятилетий наблюдений.

Это особенно интересно в начале ноября, когда зимняя атмосферная циркуляция ещё только формируется.

Однако между изменениями на высоте 25 километров и погодой, которую мы ощущаем на улицах Риги, Даугавпилса или Лиепаи, существует существенная разница.

Vai tiešām novembra sākumā Latviju sasniegs barga ziema? ❄️ Kas ir polārais virpulis? Pēdējās dienās medijos izskanējuši skaļi virsraksti par polārā virpuļa sabrukumu un vienu no agrākajām pēkšņās stratosfēras sasilšanas (SSW) epizodēm pēdējo 70 gadu novērojumu vēsturē. Ko tas patiesībā nozīmē Latvijai? Vai gaidāma strauja ziemas iestāšanās, vai arī realitāte ir nedaudz sarežģītāka? Skaidroju šajā video. Saglabā, padalies un seko līdzi turpmākajai attīstībai. - Martins Bergšteins (@MeteoLatvia) October 31, 2026

Атмосферные процессы в стратосфере не превращаются автоматически в морозы и снегопады у поверхности Земли.

Для этого необходимо, чтобы изменения распространились в нижние слои атмосферы и повлияли на движение циклонов, антициклонов и воздушных масс.

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Чего ждать Латвии в ближайшие две недели?

Здесь прогноз специалиста достаточно определённый: несмотря на ожидаемое поступление более прохладного воздуха, устойчивых морозов и снежного покрова в ближайшие две недели в Латвии не прогнозируется.

Пока над нашей территорией сохраняется привычное влияние западных воздушных потоков, которые приносят сравнительно мягкую и влажную погоду с Атлантики.

Поэтому в первой половине ноября не стоит ожидать внезапного перехода к настоящей зиме только из-за событий над Арктикой.

Возможны обычные для поздней осени колебания температуры, похолодания и отдельные ночные заморозки, но они не равнозначны установлению устойчивой зимней погоды.

А что будет во второй половине ноября и в декабре?

Именно этот период представляет наибольший интерес.

Бергштейнс объясняет, что влияние процессов в стратосфере на погоду у поверхности Земли, если оно вообще проявляется, обычно развивается с задержкой. Для распространения изменений в нижние слои атмосферы может потребоваться не менее двух-трёх недель.

Поэтому возможные последствия ослабления полярного вихря могут проявиться не в начале ноября, а ближе к концу месяца или уже в декабре.

Один из сценариев предполагает изменение атмосферной циркуляции, при котором холодный воздух из северных широт получит больше возможностей проникать в Европу.

В таком случае вероятность периодов морозной погоды в отдельных регионах может увеличиться.

Но существует и другой вариант: изменения в стратосфере не приведут к существенному похолоданию в Балтийском регионе либо основные потоки холодного воздуха направятся в другие части Северного полушария.

Поэтому предсказать на основании одного только состояния полярного вихря, насколько холодной окажется зима в Латвии, невозможно.

Значит ли это, что зима 2026–2027 годов будет суровой?

Пока оснований для такого утверждения нет.

Даже сильное нарушение полярного вихря не гарантирует продолжительных морозов. Оно лишь меняет вероятность определённых вариантов развития атмосферной циркуляции.

Для Латвии многое будет зависеть от положения областей высокого и низкого давления над Северной Атлантикой, Скандинавией и Восточной Европой.

Если над севером Европы сформируются устойчивые блокирующие антициклоны, они могут ограничить поступление мягкого атлантического воздуха и создать условия для более продолжительных похолоданий.

Если же западные ветры сохранят активность, погода в Латвии может оставаться сравнительно мягкой и переменчивой даже при заметных изменениях над Арктикой.

Главный вывод на начало ноября: раннее разрушение полярного вихря может стать важным фактором погоды в конце осени и начале зимы, однако пока это лишь один из возможных сценариев.

Метеорологи продолжат следить за развитием ситуации. Более определённые выводы о возможных похолоданиях во второй половине ноября и декабре можно будет делать по мере обновления прогнозов.

А пока жителям Латвии не стоит воспринимать громкие сообщения о «разрушении полярного вихря» как обещание немедленного наступления суровой зимы. Между необычным событием высоко над Арктикой и первым настоящим снегопадом в Риге всё ещё лежит немало атмосферных процессов.