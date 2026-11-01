Заказы из Temu, AliExpress и Shein стали дороже: с 1 ноября в Латвии действуют новые сборы

С 1 ноября 2026 года жителям Латвии придётся учитывать дополнительные расходы при заказе товаров из интернет-магазинов за пределами Европейского союза. Вступили в силу новые правила ЕС, предусматривающие сбор в размере 2 евро за каждую товарную позицию в посылке. Вместе с ранее введённой таможенной пошлиной дополнительные платежи могут составить 5 евро за позицию - и это ещё без учёта НДС.

Об изменениях напомнила Служба государственных доходов Латвии (VID). Новые требования распространяются на покупки, доставляемые из Китая, США, Великобритании, Норвегии, Швейцарии и других стран, не входящих в Евросоюз.

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В первую очередь изменения затронут покупателей популярных международных торговых площадок, включая Temu, AliExpress, Shein, eBay и другие сервисы, если товары отправляются непосредственно из-за пределов ЕС.

Сколько теперь придётся платить за посылку?

С 1 июля 2026 года Евросоюз уже отменил прежнее освобождение от таможенной пошлины для посылок стоимостью до 150 евро. Вместо него был введён фиксированный платёж в размере 3 евро за каждую товарную позицию.

Теперь к этой сумме добавляется ещё 2 евро - новый сбор за обработку отправлений, который называется Union handling fee.

Таким образом, для посылок стоимостью до 150 евро дополнительные платежи в общем случае составляют 5 евро за товарную позицию, не считая НДС.

Например, если покупатель заказал три разных недорогих товара, расчёт будет следующим:

Таможенная пошлина - 9 евро (3 × 3 евро).

Новый сбор за обработку - 6 евро (3 × 2 евро).

Итого - 15 евро дополнительных платежей без учёта НДС.

Это означает, что при покупке нескольких дешёвых мелочей дополнительные расходы могут оказаться весьма заметными по сравнению со стоимостью самих товаров.

А если в посылке несколько одинаковых вещей?

Здесь есть важный нюанс: сбор рассчитывается по товарным позициям, а не обязательно по количеству отдельных предметов.

Например, две одинаковые ручки могут учитываться как одна товарная позиция. В таком случае таможенная пошлина и сбор за обработку вместе составят 5 евро, а не 10 евро.

Однако если в посылке находятся ручка, блокнот и брелок, это уже три разные позиции, за которые в общей сложности начислят 15 евро.

Конкретный расчёт зависит от того, как товары классифицированы в таможенной декларации.

Что изменится для дорогих покупок?

Новый сбор распространяется не только на дешёвые заказы.

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Если стоимость посылки превышает 150 евро, вместо фиксированной пошлины в 3 евро применяются стандартные таможенные тарифы ЕС. Их размер зависит от вида и происхождения товара.

При этом дополнительный сбор в 2 евро за каждую товарную позицию сохраняется.

Кроме того, по действующим правилам начисляется НДС.

Нужно ли будет платить при получении посылки?

Не обязательно.

Если интернет-магазин или торговая площадка использует специальную систему уплаты импортного НДС IOSS и поддерживает взимание соответствующих платежей, таможенную пошлину, новый сбор и НДС можно оплатить непосредственно при оформлении заказа.

В таком случае необходимые таможенные формальности выполнит служба доставки при условии, что продавец передал ей соответствующие сведения.

Если же платежи не были включены в стоимость покупки, их потребуется внести при таможенном оформлении посылки.

Поэтому покупателям стоит внимательно проверять окончательную стоимость заказа и информацию о включённых налогах и сборах.

Почему Евросоюз вводит новые платежи?

Власти ЕС объясняют изменения стремительным ростом количества небольших посылок, поступающих из зарубежных интернет-магазинов.

Обработка огромного потока отправлений требует дополнительных ресурсов таможенных служб. Кроме того, европейские власти стремятся усилить контроль за безопасностью импортируемой продукции.

Ещё одна цель реформы - создать более равные условия конкуренции между европейскими продавцами и компаниями из третьих стран.

В Евросоюзе рассчитывают, что новые правила также помогут бороться с искусственным занижением стоимости товаров и другими способами обхода таможенных требований.

Для покупателей главный практический вывод прост: заказывая недорогие товары из-за пределов ЕС, теперь особенно важно смотреть не только на цену товара и доставки, но и на окончательную сумму с учётом таможенных платежей. Иногда дешёвая покупка после всех начислений может оказаться значительно дороже, чем предполагалось.