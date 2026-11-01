Скепсис бизнеса и ультиматум власти: почти треть латвийских предпринимателей категорически против роста налогов

Дискуссии о формировании государственного бюджета Латвии и поисках способов латания финансовых брешей снова выявили глубокий разрыв между ожиданиями чиновников и реалиями частного сектора. Новый опрос, проведенный разработчиком систем управления бизнесом и бухгалтерией Jumis Pro, наглядно продемонстрировал: терпение предпринимателей находится на пределе, а идея решать бюджетные проблемы исключительно за счет очередного затягивания гаек вызывает у большинства резкое отторжение.

Отношение деловой среды к вероятному повышению налогов оказалось жестким и бескомпромиссным. Почти 28% опрошенных руководителей и владельцев предприятий заявили о категорическом несогласии с любым ростом фискальной нагрузки. Эта часть бизнес-сообщества убеждена, что частный сектор больше не должен выступать в роли разменной монеты и затыкать дыры в казне при первых же симптомах бюджетного дефицита.

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Впрочем, общие цифры показывают, что семь из десяти предпринимателей в принципе не закрывают дверь перед возможными диалогами об изменении налоговой политики. Однако этот компромисс обставлен строжайшими условиями. Подавляющее большинство респондентов - порядка двух третей - готовы обсуждать увеличение налогового бремени только после того, как государство продемонстрирует реальную готовность экономить на себе. Бизнес настаивает: прежде чем выставлять дополнительные счета частным компаниям, чиновники обязаны провести аудит собственных трат и кардинально урезать расходы государственного аппарата. Лишь в том случае, если даже после оптимизации госсектора средств все равно не хватит, предприниматели допустят разговоры об индексации ставок. Еще около 9% опрошенных готовы поддержать точечный рост фискальной нагрузки при наличии четкого и прозрачного плана эффективности, способного доказать, что каждый изъятый у бизнеса евро действительно пойдет на пользу экономике.

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На этом фоне эксперты призывают властные структуры сместить фокус внимания с привычных и болезненных фискальных рычагов на развитие внутренней эффективности. Руководитель Jumis Pro Виестурс Слайдиньш отмечает, что в политических дебатах о бюджете несправедливо забывают о самом естественном способе пополнения казны - росте производительности труда. Повышение эффективности работы позволяет компаниям производить и продавать больше товаров и услуг, что автоматически генерирует рост поступлений от налога на добавленную стоимость. Кроме того, рост продуктивности дает бизнесу возможность поднимать зарплаты сотрудникам, привлекательным эхом отзываясь в виде дополнительных миллионов евро от взносов с фонда оплаты труда.

Разумеется, повышение производительности не станет волшебной таблеткой от всех системных болячек государственного бюджета, однако именно этот путь способен уберечь Латвию от очередного витка налогового давления и сохранить хрупкую стабильность национальной экономики.