«Жирные годы закончились»: Кулбергс предлагает будущей коалиции начать работу с непопулярных реформ

Переговоры о формировании нового правительства Латвии завершились первой неделей без договоренностей о распределении министерских портфелей. Кандидат в премьер-министры Андрис Кулбергс настаивает, что будущие партнеры по коалиции должны сначала согласовать программу реформ, включая сокращение государственных расходов. Обсуждение должностей он предлагает оставить на потом.

Представители Объединенного списка уже провели встречи с партиями «Новое Единство», Национальным объединением и «Прогрессивными». По словам одного из лидеров политической силы Эдварда Смилтенса, участники переговоров в целом поддержали предложенный список сложных решений. Исключением стал вопрос государственного финансирования политических партий.

Читайте нас также Google News Facebook

Смилтенс считает, что политические силы должны разделить с обществом ответственность за сокращение расходов. В частности, он предложил уменьшить объем государственного финансирования партий. По его мнению, это стало бы одним из шагов к оздоровлению государственных финансов.

Обсуждение должностей, по замыслу Объединенного списка, должно стать заключительным этапом переговоров. Смилтенс подчеркнул, что даже предварительных договоренностей о распределении министерских постов между потенциальными партнерами пока нет.

«Общество должно знать, что вопрос о должностях будет последним, который мы будем решать. Совершенно серьезно. Сейчас даже у партнеров нет конкретных договоренностей о министерских портфелях, поскольку и мы сами еще не обсудили все вопросы», - заявил политик.

Он объяснил такую последовательность необходимостью сначала договориться о мерах, которые могут оказаться непопулярными среди населения. Только после этого, считает Смилтенс, можно выбирать людей, готовых отвечать за проведение реформ.

Читайте

«Жирные годы закончились. Поэтому спешить с договоренностями о должностях было бы бессмысленно. Сначала нужно договориться о сложных и непопулярных решениях, которые придется принимать государству. И только после этого можно будет договориться о должностных лицах, способных реализовать эти решения, проводить реформы и взять на себя ответственность за их выполнение», - пояснил он.

При этом не все потенциальные партнеры одинаково оценивают происходящее. Представители «Нового Единства» уже публично заявили, что пока не понимают, в каком направлении движется формирование будущей коалиции.

Бывший премьер-министр Эвика Силиня в разговоре с агентством LETA отметила, что у ее партии нет ощущения полноценного участия в процессе создания нового правительства. Это свидетельствует о сохраняющихся разногласиях между участниками консультаций.

Одновременно с переговорами о правительстве идут консультации по формированию Президиума 15-го Сейма. На пост председателя парламента претендует Эдвард Смилтенс от Объединенного списка.

По информации LETA, в состав Президиума также могут войти Раймонд Вейонис от Объединенного списка, Линда Лиепиня от «Латвии на первом месте», Инара Мурниеце от Национального объединения и Антонинa Ненашева от «Прогрессивных». При этом представителя «Нового Единства» среди возможных кандидатов пока нет.

Переговоры о создании правительства продолжатся на следующей неделе. Кроме того, Андрис Кулбергс проведет встречу с представителями партии «Латвия на первом месте».