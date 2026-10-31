Перед концертом танцевального коллектива в Риге зрители смогут бесплатно пройти аналих состава тела

7 ноября в актовом зале Рижского университета имени Страдиня (RSU) состоится танцевальный концерт «Dum spiro, salto», перед началом которого зрители смогут бесплатно пройти анализ состава тела.

А также можно будет получить консультации медицинских специалистов, сообщили агентству LETA организаторы мероприятия.

Читайте нас также Google News Facebook

Концерт организует ансамбль народного танца «Ačkups D». Они же и придумали необычную акцию.

Поскольку ансамбль действует при медицинском университете RSU, среди участников коллектива традиционно очень много медиков и врачей.

С 13:00 до 15:00 в фойе актового зала RSU все желающие смогут пройти исследование состава тела методом биоимпедансного анализа. Этот метод позволяет оценить соотношение жировой, мышечной и других составляющих организма. Посетители также смогут проконсультироваться с врачами и другими специалистами в области здравоохранения.

Читайте

Название концерта «Dum spiro, salto» переводится с латыни как «Пока дышу, танцую».

«Это история о человеке и вопросах, которые время от времени задает себе каждый из нас: кто я, что меня формирует и что позволяет мне чувствовать свою принадлежность к семье, своей земле и окружающим людям», - рассказал президент ансамбля «Ačkups D», врач Карлис Раценис.

Главная тема нынешнего концерта - то, из чего состоит человек не только в физическом, но и в эмоциональном и духовном смысле.

В концерте примут участие восемь приглашенных танцевальных коллективов: группы A и B ансамбля «Ačkups», танцоры групп D коллективов «Ūsiņš», «Gatve», «Vektors» и «Kalve», а также ансамбли «Rotaļa XO» и «Austris».