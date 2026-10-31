Какую машину может позволить себе житель Латвии на среднюю зарплату в 2026 году

Средняя зарплата в Латвии позволяет рассчитывать на автомобиль стоимостью около 32 500 евро. Если речь идет об электромобиле, сумма увеличивается до 36 700 евро благодаря государственной поддержке. За год возможности покупателей заметно выросли, однако на автомобильном рынке по-прежнему преобладают подержанные машины.

Такие данные приводит последний индекс доступности автомобилей SEB. Согласно исследованию, за год доступность автомобилей с двигателями внутреннего сгорания увеличилась на 1,1%, а электромобилей - почти на 20%. Рост зарплат помог компенсировать повышение процентных ставок, а возобновление государственной поддержки сделало покупку электрокаров более доступной.

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Семейный бюджет позволяет рассчитывать на более дорогую машину. Семья с ребенком и средним доходом может приобрести автомобиль с традиционным двигателем примерно за 52 100 евро, а электромобиль - за 55 400 евро. У жителей Риги покупательная способность в обеих категориях еще выше.

Однако стоимость покупки не отражает всех расходов на автомобиль. Владельцу придется оплачивать топливо или электричество, страховку, обслуживание и ремонт. Кроме того, машина постепенно теряет в цене. В результате первоначально доступная модель может оказаться довольно дорогой в эксплуатации.

Почему жители Латвии продолжают выбирать подержанные машины

Несмотря на улучшение показателей доступности, рынок по-прежнему ориентирован на автомобили с пробегом. За первые девять месяцев 2026 года средний возраст подержанных машин, впервые зарегистрированных в Латвии на частных лиц, составил почти 13 лет.

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Значительную часть импорта составляют автомобили BMW, Volvo, Audi и Mercedes. Средний возраст машин этих марок превышает 12 лет.

Эксперты объясняют популярность таких покупок стремлением получить автомобиль премиального класса за относительно небольшие деньги. Но низкая цена на старте не всегда означает экономию в перспективе.

«Жители Латвии нередко выбирают подержанный автомобиль премиум-класса вместо более новой машины бюджетного или среднего класса. Поначалу низкая цена покупки может казаться привлекательной, однако расходы на ремонт старого автомобиля и его расход топлива сложнее прогнозировать, и они могут превысить первоначальную экономию», – говорят эксперты.

Таким образом, увеличение доступности автомобилей пока не привело к заметному изменению предпочтений покупателей. При выборе машины по-прежнему важна не только сумма, которую можно потратить на покупку, но и то, сколько автомобиль будет обходиться владельцу в последующие годы.