31 октября 2026, 12:58

Ипотека становится дороже даже без повышения ставок ЕЦБ: чего ждать латвийским заемщикам

Ипотека становится дороже даже без повышения ставок ЕЦБ: чего ждать латвийским заемщикам

Европейский центральный банк решил не повышать процентные ставки, однако заемщикам в Латвии пока рано рассчитывать на облегчение. EURIBOR, от которого зависят платежи по многим ипотечным и другим кредитам, продолжает расти. В результате даже без новых решений ЕЦБ ежемесячные расходы на обслуживание займов могут увеличиться.

На заседании 29 октября ЕЦБ сохранил ставку по депозитным операциям на уровне 2,50%. Это первая пауза после двух повышений в июне и сентябре. Однако финансовые рынки уже допускают, что следующее решение о повышении может быть принято в декабре 2026 года.

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Почему кредиты дорожают, если ЕЦБ не меняет ставки

Дело в том, что стоимость кредитов зависит не только от решений Европейского центрального банка. На нее влияют и процессы на финансовых рынках. За последние недели там заметно выросли долгосрочные процентные ставки, из-за чего занимать деньги стало дороже.

Дополнительное давление создает энергетический кризис. В сентябре годовая инфляция в еврозоне достигла 3,8% при целевом показателе ЕЦБ в 2%. Главным фактором остается подорожание энергоресурсов, прежде всего топлива.

Сначала жители ощущают это по счетам за бензин, электричество и отопление. Но если энергия долго остается дорогой, постепенно растут расходы предприятий, а вслед за ними могут дорожать и другие товары и услуги.

Перед ЕЦБ стоит непростая задача. Повышение ставок помогает сдерживать инфляцию, но одновременно делает кредиты дороже, сокращает расходы населения и может замедлить экономический рост. Поэтому регулятор решил пока оценить ситуацию, прежде чем предпринимать новые шаги.

Насколько вырос EURIBOR и что это означает для заемщиков

По данным SEB, за 2026 год все основные ставки EURIBOR заметно увеличились. Трехмесячный показатель вырос примерно на 0,6 процентного пункта, до 2,62%, шестимесячный - на 0,85 пункта, до 2,96%. Годовой EURIBOR прибавил один процентный пункт и достиг 3,29%.

Для семей с ипотекой это означает вполне конкретные дополнительные расходы. Например, при кредите на 100 000 евро со сроком погашения 20 лет рост шестимесячного EURIBOR может увеличить ежемесячный платеж примерно на 45 евро по сравнению с началом года.

Подорожание затрагивает и другие виды займов. При автолизинге на 30 000 евро с оставшимся сроком пять лет ежемесячный платеж может вырасти примерно на 12 евро.

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При этом решение ЕЦБ от 29 октября не означает, что платежи по кредитам изменятся немедленно. Если ставка займа привязана к EURIBOR, новый показатель начнет действовать в дату пересмотра, предусмотренную договором с банком.

Когда ЕЦБ может снова повысить ставки

Участники финансовых рынков предполагают, что следующее повышение возможно уже в декабре 2026 года. Не исключен и еще один шаг в следующем году. Но это пока ожидания инвесторов, а не утвержденный план ЕЦБ.

Особое значение будет иметь декабрьское заседание. К этому времени регулятор получит обновленные прогнозы по инфляции, экономическому росту и влиянию энергетических цен.

Именно эти данные помогут определить дальнейшую политику. Пока же эксперты SEB не советуют заемщикам рассчитывать на скорое снижение процентных ставок.

Что происходит со сбережениями на фоне роста ставок

У повышения процентных ставок есть и другая сторона: оно может быть выгодно тем, кто хранит деньги на банковских счетах и депозитах. Банки могут предлагать более привлекательные условия по накоплениям, хотя доходность зависит от конкретного финансового учреждения и вида вклада.

Однако есть нюанс. Даже если сумма на счете увеличивается благодаря процентам, инфляция может снижать покупательную способность этих денег. Поэтому банковские депозиты и накопительные счета подходят прежде всего для финансовой подушки безопасности и целей на ближайшие несколько лет.

Для долгосрочных накоплений одним из вариантов могут стать инвестиции. Регулярные вложения, например раз в месяц, позволяют начинать с небольших сумм и не пытаться угадать наиболее удачный момент для покупки активов.

При этом инвестиции не гарантируют доходности: их стоимость может как расти, так и снижаться. Как подчеркивает руководитель направления предложений по сбережениям, инвестициям и пенсиям SEB Олег Андреев, финансовые инструменты необходимо выбирать с учетом личных целей, сроков накопления и готовности к риску.

Главный вывод для заемщиков: октябрьская пауза ЕЦБ не означает, что кредиты в ближайшее время подешевеют. EURIBOR уже вырос, а дальнейшая динамика будет зависеть от инфляции, цен на энергоносители и решений европейского регулятора. Тем, у кого кредиты привязаны к плавающей ставке, стоит учитывать возможность дальнейшего увеличения ежемесячных платежей.

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