До +10°C и местами туман: прогноз погоды на первый день ноября

LSM

В воскресенье, 1 ноября, в Латвии будет облачно и умеренно тепло. Местами возможен небольшой дождь, а ночью в отдельных районах образуется туман, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Ночью на большей части территории страны осадков не ожидается. Небольшой кратковременный дождь возможен местами на севере Латвии. Ветер будет слабым, температура воздуха составит +2…+7 °C.

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В Риге небо преимущественно затянут облака, осадков не ожидается. При слабом ветре температура воздуха опустится до +5…+7 °C.

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Днем в Латвии сохранится облачная погода, хотя местами временами будет выглядывать солнце. В отдельных районах возможен небольшой дождь.

Воздух прогреется до +6…+10 °C, скорость ветра не превысит 5 метров в секунду.