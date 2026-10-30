30 октября 2026, 17:10 Наталья Гудемчук

Юрмала объявила конкурс на лучшее рождественское оформление: призы по 1000 евро

Юрмала объявила конкурс на лучшее рождественское оформление: призы по 1000 евро

Муниципалитет Юрмалы объявил ежегодный конкурс «Самое красивое рождественское оформление». В конкурсе приглашаются участвовать жители, предприниматели, учреждения и организации. Авторы лучших праздничных украшений получат денежные призы по 1000 евро, сообщает агентство LETA.

Цель конкурса - создать рождественскую атмосферу в городской среде. Для участия подходят украшения фасадов зданий, окон и витрин, площадей, дворов и других общественных пространств. Организаторы приглашают всех, чьи работы делают Юрмалу праздничнее и создают рождественское настроение как для местных жителей, так и для гостей города.

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Конкурсная комиссия оценит оформление в семи категориях: частные дома, многоквартирные дома, магазины и другие предприятия сферы услуг, кафе, рестораны и трактиры, образовательные учреждения, общественные здания и организации, а также туристические объекты, включая гостиницы, гостевые дома и дома отдыха.

На конкурс можно заявить любое рождественское оформление, видимое из общественного пространства, независимо от того, находится ли оно на частной территории, у многоквартирного дома, предприятия или учреждения. Подать заявку могут как сами авторы оформления и управляющие объектами, так и любые жители, гости города или прохожие, заметившие красивые праздничные украшения.

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При оценке комиссия будет учитывать оригинальность идеи и ее соответствие рождественской тематике, художественное и техническое качество, визуальное воздействие на городскую среду, общее впечатление и созданную праздничную атмосферу.

Авторы лучших работ получат по 1000 евро, а также памятные призы и благодарственные грамоты Юрмальского самоуправления. В каждой категории комиссия может наградить до трех участников, набравших наибольшее количество баллов.

Заявки на участие принимаются до 30 декабря.

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Mixer

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Зеленая Лампа

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«Зеленая лампа»: 7-летней Николь из Даугавпилса нужна помощь, чтобы она начала говорить
28 октября, 16:57
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22 октября, 18:00
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«Зеленая лампа»: 7-летняя Николь из Даугавпилса не говорит ни слова. Нужна помощь для оплаты терапии
20 октября, 16:58
«Зеленая лампа»: 7-летней Николь из Даугавпилса нужна помощь, чтобы она начала говорить

Спорт

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