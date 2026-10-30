В пятницу в Латвии усилятся дожди, в Видземе возможна гроза

В пятницу, 30 октября, воздух в Латвии прогреется до +8…+12 градусов, однако во второй половине дня во многих районах понадобятся зонты. Местами в Видземе ожидается сильный дождь, возможна и гроза, сообщает LETA со ссылкой на синоптиков.

Утро в стране преимущественно пасмурное и дымчатое, хотя кое-где, особенно в Курземе, небо проясняется. Температура составляет +5…+8 градусов, на побережье - до +11.

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В первой половине дня кратковременные дожди пройдут лишь местами, главным образом в Видземе. После полудня осадки охватят значительную часть страны. Между облаками будет выглядывать солнце, западный ветер останется слабым или умеренным.

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В Риге дождь ожидается преимущественно после обеда и вечером, возможны ливни. К середине дня воздух прогреется до +11…+12 градусов. Слабый юго-западный ветер сменится северо-западным.

Погоду определяет ложбина пониженного атмосферного давления.