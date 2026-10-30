30 октября 2026, 11:05

В Латвии на 22 часа отключат e-adrese: что успеть сделать и как отправить срочный документ

В Латвии на 22 часа отключат e-adrese: что успеть сделать и как отправить срочный документ

С пятницы, 30 октября, с 22:00 до субботы, 31 октября, до 20:00 в Латвии будет недоступна официальная электронная почта e-adrese. Жители не смогут отправлять и получать через неё документы и сообщения от государственных и муниципальных учреждений. Если на выходные запланирована подача заявления, лучше заняться этим заранее.

О предстоящем перерыве сообщило Государственное агентство цифрового развития (VDAA). Причина - плановые технические работы: систему переводят в облачную инфраструктуру Латвийского государственного центра радио и телевидения (LVRTC), чтобы усилить кибербезопасность.

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Что перестанет работать

Ограничения затронут e-adrese как на портале Latvija.gov.lv, так и в подключённых системах учреждений и предприятий, включая parvaldiba.lv. Через неё нельзя будет обмениваться сообщениями, документами и электронными счетами.

Также временно станут недоступны услуги Latvija.gov.lv, для которых необходимо заполнять заявления в электронных формах - e-formas.

Для обычного пользователя это означает, что отложенное на субботу обращение в учреждение может не получиться отправить. Если для подготовки ответа нужен документ из электронной переписки, его разумно заранее скачать.

Сам портал Latvija.gov.lv и вход в систему продолжат работать. Остальные электронные услуги, не затронутые отключением, по сообщению VDAA, будут доступны.

А электронная подпись тоже отключится?

В сообщении VDAA об отключении eParaksts не говорится. Электронная подпись и e-adrese выполняют разные задачи: первая позволяет подписать документ, вторая - отправить его через официальный канал связи с учреждениями.

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Поэтому из-за этих работ не нужно откладывать само подписание договора или другого файла: его можно подготовить через привычный сервис eParaksts. Однако отправить подписанный документ через e-adrese в указанные часы не получится.

Что делать, если документ нужен срочно

Если обращение не терпит отлагательства, действуйте в зависимости от требований получателя.

  • По возможности отправьте его до пятницы, 22:00. Проверьте, что отправка завершилась, и сохраните подтверждение.
  • Если требуется только подпись, подпишите файл через eParaksts и сохраните электронный оригинал.
  • Если документ необходимо передать учреждению во время перерыва, проверьте на его сайте альтернативные способы подачи. Для ряда обращений допускается отправка подписанного файла на официальный электронный адрес учреждения. Но этот вариант нужно сверить с условиями конкретной услуги: обычное письмо не всегда заменяет установленную процедуру.
  • Если приближается срок подачи, заранее уточните порядок действий у получателя. Не стоит рассчитывать, что технический перерыв автоматически продлит срок.

Отправлять нужно именно электронный файл с подписью, а не фотографию или скриншот подписанного документа.

Сохранятся ли старые сообщения

По заверению VDAA, после завершения работ пользователям вновь будут доступны ранее отправленные и полученные сообщения и электронные счета, а также новые входящие сообщения.

Окончание работ запланировано на 31 октября, 20:00 по латвийскому времени. При этом агентство рекомендует важную переписку провести до начала отключения либо после 31 октября.

Если с 1 ноября сохранятся проблемы с сообщениями, электронными формами или счетами, VDAA просит обращаться в службу поддержки: portals@vdaa.gov.lv.

 

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