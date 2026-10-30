30 октября 2026, 12:59 Валерия Леонова

То обещают деньги, то пугают потерей пенсии: VSAA предупреждает о двух схемах мошенничества

То обещают деньги, то пугают потерей пенсии: VSAA предупреждает о двух схемах мошенничества

Мошенники продолжают использовать имя Государственного агентства социального страхования (VSAA), чтобы выманивать у жителей Латвии личные данные и получать доступ к их банковским счетам. В одном случае людям обещают денежную компенсацию от государства, в другом - сообщают о якобы замороженных пенсионных накоплениях.

О подобных схемах предупреждает VSAA.

Читайте нас также

Обещают пособие, которого не существует

Жителям рассылают электронные письма с поддельными решениями VSAA о якобы назначенной единовременной выплате для компенсации расходов на энергоресурсы в 2026 году.

Однако в агентстве заявляют: такой программы помощи не существует, а распространяемые от имени VSAA решения являются подделкой.

На первый взгляд уведомления могут выглядеть вполне официально. Мошенники используют название государственного учреждения и оформление, напоминающее настоящий документ, рассчитывая вызвать доверие получателей.

Чтобы получить обещанные деньги, человеку предлагают перейти по ссылке, подтвердить выплату и предоставить банковские данные.

Именно в этом заключается ловушка. Вместо получения пособия человек рискует открыть преступникам доступ к собственным сбережениям.

В VSAA подчеркивают, что агентство не требует подтверждать получение выплат таким способом. Указанные в мошеннических письмах адреса электронной почты и номера телефонов также не принадлежат ведомству.

Другая схема: сообщения о замороженных пенсиях

Еще об одном способе обмана VSAA предупредило 19 октября.

На этот раз мошенники рассылают SMS, в которых утверждается, что пенсионный счет второго уровня получателя якобы заморожен.

Человеку предлагают перейти по ссылке, чтобы разобраться с возникшей проблемой. После перехода у него запрашивают персональные или банковские данные.

Читайте Mixer
То обещают деньги, то пугают потерей пенсии: VSAA предупреждает о двух схемах мошенничества

Львы, Раки, Скорпионы и Близнецы в гороскопе Джорджии Лукас на субботу 31…
То обещают деньги, то пугают потерей пенсии: VSAA предупреждает о двух схемах мошенничества

Скромность отменяется: 6 идей маникюра для тех, кто любит быть в центре…
То обещают деньги, то пугают потерей пенсии: VSAA предупреждает о двух схемах мошенничества

Форма бровей по типу лица: 5 вариантов, которые подчеркнут ваши черты
То обещают деньги, то пугают потерей пенсии: VSAA предупреждает о двух схемах мошенничества

Козероги, Стрельцы, Овны и Водолеи в ультракоротком гороскопе на субботу…

VSAA официально заявляет, что подобных сообщений не отправляет.

Более того, агентство обращает внимание на важную деталь: накопления второго пенсионного уровня находятся не в VSAA, а в пенсионных планах, выбранных самими участниками, и управляются соответствующими управляющими компаниями.

Поэтому сообщение о заморозке пенсионного счета, якобы отправленное VSAA, должно сразу вызвать подозрение.

Как распознать мошенническое сообщение

В обоих случаях преступники используют похожий прием: пытаются заставить человека действовать быстро, не оставляя времени на проверку информации.

Поводом насторожиться должны стать просьбы перейти по неизвестной ссылке, указать персональный код, ввести реквизиты банковской карты, пароль интернет-банка или коды Smart-ID.

При этом мошеннические письма и сообщения могут быть весьма убедительными и внешне напоминать официальные уведомления.

Главное правило - никогда не вводить банковские данные и коды подтверждения на страницах, открытых по подозрительным ссылкам.

Если человек уже передал такую информацию, необходимо немедленно связаться со своим банком.

При любых сомнениях в подлинности письма или SMS лучше самостоятельно обратиться в VSAA. Проверить информацию можно по официальному телефону агентства 64507020.

 

google news Подпишитесь на нас
То обещают деньги, то пугают потерей пенсии: VSAA предупреждает о двух схемах мошенничества

Львы, Раки, Скорпионы и Близнецы в гороскопе Джорджии Лукас на субботу 31…
То обещают деньги, то пугают потерей пенсии: VSAA предупреждает о двух схемах мошенничества

Близнецы, Весы, Козероги и Львы в гороскопе Тамары Глобы на субботу 31…

В мире

Трамп снова предложил назвать Ормузский пролив своим именем. И напомнил, что это не шутка
30 октября, 11:27
Отравила троих родственников грибами и просила отменить приговор: суд ужесточил наказание
30 октября, 10:26
У Binance похитили криптовалюту на $6,3 млрд: как произошёл рекордный взлом
Трамп снова предложил назвать Ормузский пролив своим именем. И напомнил, что это не шутка
30 октября, 10:01 10:01
Папа Римский решил проголосовать на выборах в США
Трамп снова предложил назвать Ормузский пролив своим именем. И напомнил, что это не шутка
ВИДЕО
29 октября, 17:58 17:58
Два человека погибли при обрушении скалы у музея под открытым небом в Каппадокии
Трамп снова предложил назвать Ормузский пролив своим именем. И напомнил, что это не шутка
29 октября, 16:40 16:40
«Продолжайте движение»: что говорили диспетчеры перед крушением поездов в Испании
Трамп снова предложил назвать Ормузский пролив своим именем. И напомнил, что это не шутка
29 октября, 14:33 14:33
В США пассажир пошутил в мессенджере об угоне самолета - лайнер развернули, мужчину арестовали
Трамп снова предложил назвать Ормузский пролив своим именем. И напомнил, что это не шутка
29 октября, 14:00 14:00
Глава ЕЦБ Кристин Лагард досрочно уходит в отставку: процесс поиска преемника запускается незамедлительно
Трамп снова предложил назвать Ормузский пролив своим именем. И напомнил, что это не шутка
29 октября, 13:00 13:00
В Германии осудили серийного насильника: дело стало одним из крупнейших расследований сексуального насилия в стране
Трамп снова предложил назвать Ормузский пролив своим именем. И напомнил, что это не шутка
29 октября, 11:59 11:59
Джессика Бил, актриса и жена Джастина Тимберлейка, рассказала о правилах воспитания сына
Трамп снова предложил назвать Ормузский пролив своим именем. И напомнил, что это не шутка
29 октября, 11:28 11:28
Убытки французских ретейлеров от октябрьских погромов: более 2500 разгромленных магазинов и миллиардные потери
Трамп снова предложил назвать Ормузский пролив своим именем. И напомнил, что это не шутка
29 октября, 11:17 11:17
Трамп снова предложил назвать Ормузский пролив своим именем. И напомнил, что это не шутка

Латвия

14-й Сейм Латвии завершил работу после четырех лет заседаний и политических споров
30 октября, 12:59
То обещают деньги, то пугают потерей пенсии: VSAA предупреждает о двух схемах мошенничества
30 октября, 11:05
В Латвии на 22 часа отключат e-adrese: что успеть сделать и как отправить срочный документ
14-й Сейм Латвии завершил работу после четырех лет заседаний и политических споров
30 октября, 09:31 09:31
Отопление в Риге хотят сделать на 19% дороже: сколько придётся доплачивать
14-й Сейм Латвии завершил работу после четырех лет заседаний и политических споров
30 октября, 09:01 09:01
В пятницу в Латвии усилятся дожди, в Видземе возможна гроза
14-й Сейм Латвии завершил работу после четырех лет заседаний и политических споров
30 октября, 08:31 08:31
Вы добавляете лимонную цедру в выпечку? Обратите внимание на одну надпись на упаковке фруктов
Складной смартфон рядом с защитным чехлом в современной гостиной
30 октября, 08:03 08:03
Не спешите со складным смартфоном: семь расходов, которых не видно в цене
14-й Сейм Латвии завершил работу после четырех лет заседаний и политических споров
29 октября, 20:58 20:58
В Латвии сразу две торговые сети объявили отзыв одной и той же партии консервов
14-й Сейм Латвии завершил работу после четырех лет заседаний и политических споров
29 октября, 20:28 20:28
«Министерские кресла уже поделены»: почему Кулбергсу будет трудно создать правительство профессионалов
14-й Сейм Латвии завершил работу после четырех лет заседаний и политических споров
+ОПРОС
29 октября, 19:58 19:58
Euronews Business подсчитала, какой доход нужен для комфортной жизни в Латвии
14-й Сейм Латвии завершил работу после четырех лет заседаний и политических споров
29 октября, 19:28 19:28
На продолжение Rail Baltica потребуется еще 10 млрд евро из бюджета Евросоюза
14-й Сейм Латвии завершил работу после четырех лет заседаний и политических споров
29 октября, 18:58 18:58
14-й Сейм Латвии завершил работу после четырех лет заседаний и политических споров

ЧП

В результате стрельбы в американской школе погибли дети в возрасте 5, 8 и 11 лет, после чего подозреваемый был застрелен случайным прохожим.
28 октября, 17:59
От подростков до пенсионера: в Латвии задержали 11 «денежных мулов», работавших на мошенников
В результате стрельбы в американской школе погибли дети в возрасте 5, 8 и 11 лет, после чего подозреваемый был застрелен случайным прохожим.
28 октября, 12:05
В Испании столкнулись два скоростных поезда - не менее 50 погибших, движение на юге страны остановлено
В результате стрельбы в американской школе погибли дети в возрасте 5, 8 и 11 лет, после чего подозреваемый был застрелен случайным прохожим.
ВИДЕО
25 октября, 11:38
В Риге столкнулись две фуры, один из водителей погиб на месте аварии
25 октября, 10:19
Смертельная авария на дороге Тукумс - Кулдига унесла жизнь водителя BMW
20 октября, 20:48
В Египте автобус столкнулся с грузовиком: 13 человек погибли, 34 пострадали
19 октября, 11:58
В похоронном бизнесе Латвии выявили картельный сговор и назначили штрафы на 47 тысяч евро
18 октября, 20:35
В Саласпилсе поезд сбил пешехода: пострадавший в тяжёлом состоянии
16 октября, 16:38
В результате стрельбы в американской школе погибли дети в возрасте 5, 8 и 11 лет, после чего подозреваемый был застрелен случайным прохожим.

Бизнес

Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
20 октября, 15:01
Суд разрешил airBaltic получить ещё 35 млн евро: что это значит для пассажиров и Латвии
20 октября, 14:13
Масштабный сбой Revolut: не проходят платежи и переводы, восстановление пока не подтверждено
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
12 октября, 11:02 11:02
Disney+ меняет цены с 21 октября: как пересчитать все подписки и отключить лишнее
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
2 октября, 17:57 17:57
ЕК требует от Латвии усилить штрафы за нарушения налоговой отчётности: стране дали два месяца на ответ
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
28 сентября, 11:58 11:58
airBaltic до конца года должна найти инвесторов для спасения от кризиса
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
22 сентября, 11:46 11:46
Мировой туризм резко затормозил: какие страны теряют туристов, а какие ставят рекорды
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
22 сентября, 09:55 09:55
Названы лучшие авиакомпании мира: какое место заняла airBaltic
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
20 сентября, 11:08 11:08
Пассажиры выбрали лучшую авиакомпанию мира: европейцы не попали даже в первую четверку
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
15 сентября, 09:29 09:29
Сейм готовит новый налог в 10% для небольших дополнительных доходов
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
+ОПРОС
9 сентября, 15:29 15:29
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
9 сентября, 13:59 13:59
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном

Культура

31 октября в Латвии пройдет «Ночь легенд»: усадьбы и замки откроют для посетителей
30 октября, 11:50
Доницетти, Центр Помпиду и концерт в темноте: культурная афиша Риги на выходные
31 октября в Латвии пройдет «Ночь легенд»: усадьбы и замки откроют для посетителей
29 октября, 21:59
Умер Патрик Стюарт, сыгравший профессора Икс в фильмах «Люди Икс»
31 октября в Латвии пройдет «Ночь легенд»: усадьбы и замки откроют для посетителей
28 октября, 20:58
«Дом опустел»: Дженнифер Лопес рассказала, почему возвращается к музыке после отъезда детей
28 октября, 11:05
Легендарных «Птиц» Альфреда Хичкока переснимут в формате современного сериала
27 октября, 17:30
Звезда сериала «Больница Питт» Ноа Уайли признан самым сексуальным мужчиной 2026 года
26 октября, 19:59
В возрасте всего 46 лет умер актёр, чей голос был знаком миллионам детей.
26 октября, 09:16
«Архитектура тишины»: осенняя медитация Раймонда Стапранса
25 октября, 19:00
31 октября в Латвии пройдет «Ночь легенд»: усадьбы и замки откроют для посетителей

Mixer

Ячневая каша не будет пресной: прогреваю крупу с луком и морковью до добавления воды
30 октября, 12:59
Гороскоп Таро на 31 октября: Тельцы найдут золотую середину, а Овны захотят командовать
Ячневая каша не будет пресной: прогреваю крупу с луком и морковью до добавления воды
30 октября, 12:36
Тигр ставит лапу на своё: 4 знака, которым 31 октября поможет закрепить удачу на выгодных условиях
Ячневая каша не будет пресной: прогреваю крупу с луком и морковью до добавления воды
30 октября, 11:52
Тест-иллюзия о том, что помогает вам чувствовать себя на своём месте
30 октября, 11:41
Львы, Раки, Скорпионы и Близнецы в гороскопе Джорджии Лукас на субботу 31 октября
30 октября, 11:11
Скромность отменяется: 6 идей маникюра для тех, кто любит быть в центре внимания
30 октября, 10:54
Форма бровей по типу лица: 5 вариантов, которые подчеркнут ваши черты
30 октября, 10:34
Козероги, Стрельцы, Овны и Водолеи в ультракоротком гороскопе на субботу 31 октября (+совет)
30 октября, 10:17
Ячневая каша не будет пресной: прогреваю крупу с луком и морковью до добавления воды

Зеленая Лампа

«Зеленая лампа»: 7-летней Николь из Даугавпилса нужна помощь, чтобы она начала говорить
30 октября, 12:29
«Зеленая лампа»: для оплаты терапии 7-летней Рите Амелии не хватает 900 евро
«Зеленая лампа»: 7-летней Николь из Даугавпилса нужна помощь, чтобы она начала говорить
29 октября, 10:57
«Зеленая лампа»: у 7-летней Риты Амелии - «аутизм» и СДВГ, нужна помощь для оплаты терапии
«Зеленая лампа»: 7-летней Николь из Даугавпилса нужна помощь, чтобы она начала говорить
28 октября, 16:57
«Зеленая лампа»: для 7-летней Риты Амелии собрана треть нужной суммы. Акция помощи продолжается
26 октября, 23:58
«Зеленая лампа»: 7-летняя рижанка Рита Амелия не говорит, нужна помощь для оплаты терапии
24 октября, 21:08
«Особенные» фигуристы тренера Ольги Нечаевой привезли из Словакии «золото» и «серебро»
22 октября, 18:00
«Зеленая лампа»: за два дня для Николь из Даугавпилса полностью собрана нужная сумма. Спасибо всем!
21 октября, 12:00
«Зеленая лампа»: 7-летняя Николь из Даугавпилса не говорит ни слова. Нужна помощь для оплаты терапии
20 октября, 16:58
«Зеленая лампа»: 7-летней Николь из Даугавпилса нужна помощь, чтобы она начала говорить

Спорт

Криштиану Роналду забил 982-й гол в карьере: «Аль-Наср» переписал мировую историю футбола
29 октября, 07:59
Криштиану Роналду выиграл «Золотой мяч всех времен». Но есть нюанс
Криштиану Роналду забил 982-й гол в карьере: «Аль-Наср» переписал мировую историю футбола
27 октября, 13:59
Мбаппе лишился контрактов в Китае из-за шутки про Мао Цзэдуна
Криштиану Роналду забил 982-й гол в карьере: «Аль-Наср» переписал мировую историю футбола
27 октября, 08:26
«Золотой мяч» впервые вручили в Лондоне, а его обладателем стал Гарри Кейн
26 октября, 17:35
СМИ: Месси пропустит церемонию «Золотого мяча» в Лондоне
26 октября, 10:28
«Золотой мяч-2026» вручат уже сегодня: Месси, Мбаппе, Ямаль и еще 27 претендентов
26 октября, 07:59
Мбаппе сломал прогнозы: «Реал» обыграл «Барселону» и вернул интригу в чемпионат Испании
25 октября, 13:37
Мбаппе против Ямаля: кто победит в Эль Класико? Статистика, интриги и прогноз
23 октября, 20:00
Криштиану Роналду забил 982-й гол в карьере: «Аль-Наср» переписал мировую историю футбола
Лента новостей
Латвия Мир
MIXER
Kонтакты Pедакция Pеклама
Политика конфиденциальности
О нас