То обещают деньги, то пугают потерей пенсии: VSAA предупреждает о двух схемах мошенничества

Мошенники продолжают использовать имя Государственного агентства социального страхования (VSAA), чтобы выманивать у жителей Латвии личные данные и получать доступ к их банковским счетам. В одном случае людям обещают денежную компенсацию от государства, в другом - сообщают о якобы замороженных пенсионных накоплениях.
О подобных схемах предупреждает VSAA.
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Обещают пособие, которого не существует
Жителям рассылают электронные письма с поддельными решениями VSAA о якобы назначенной единовременной выплате для компенсации расходов на энергоресурсы в 2026 году.
Однако в агентстве заявляют: такой программы помощи не существует, а распространяемые от имени VSAA решения являются подделкой.
На первый взгляд уведомления могут выглядеть вполне официально. Мошенники используют название государственного учреждения и оформление, напоминающее настоящий документ, рассчитывая вызвать доверие получателей.
Чтобы получить обещанные деньги, человеку предлагают перейти по ссылке, подтвердить выплату и предоставить банковские данные.
Именно в этом заключается ловушка. Вместо получения пособия человек рискует открыть преступникам доступ к собственным сбережениям.
В VSAA подчеркивают, что агентство не требует подтверждать получение выплат таким способом. Указанные в мошеннических письмах адреса электронной почты и номера телефонов также не принадлежат ведомству.
Другая схема: сообщения о замороженных пенсиях
Еще об одном способе обмана VSAA предупредило 19 октября.
На этот раз мошенники рассылают SMS, в которых утверждается, что пенсионный счет второго уровня получателя якобы заморожен.
Человеку предлагают перейти по ссылке, чтобы разобраться с возникшей проблемой. После перехода у него запрашивают персональные или банковские данные.
VSAA официально заявляет, что подобных сообщений не отправляет.
Более того, агентство обращает внимание на важную деталь: накопления второго пенсионного уровня находятся не в VSAA, а в пенсионных планах, выбранных самими участниками, и управляются соответствующими управляющими компаниями.
Поэтому сообщение о заморозке пенсионного счета, якобы отправленное VSAA, должно сразу вызвать подозрение.
Как распознать мошенническое сообщение
В обоих случаях преступники используют похожий прием: пытаются заставить человека действовать быстро, не оставляя времени на проверку информации.
Поводом насторожиться должны стать просьбы перейти по неизвестной ссылке, указать персональный код, ввести реквизиты банковской карты, пароль интернет-банка или коды Smart-ID.
При этом мошеннические письма и сообщения могут быть весьма убедительными и внешне напоминать официальные уведомления.
Главное правило - никогда не вводить банковские данные и коды подтверждения на страницах, открытых по подозрительным ссылкам.
Если человек уже передал такую информацию, необходимо немедленно связаться со своим банком.
При любых сомнениях в подлинности письма или SMS лучше самостоятельно обратиться в VSAA. Проверить информацию можно по официальному телефону агентства 64507020.