То обещают деньги, то пугают потерей пенсии: VSAA предупреждает о двух схемах мошенничества

Мошенники продолжают использовать имя Государственного агентства социального страхования (VSAA), чтобы выманивать у жителей Латвии личные данные и получать доступ к их банковским счетам. В одном случае людям обещают денежную компенсацию от государства, в другом - сообщают о якобы замороженных пенсионных накоплениях.

О подобных схемах предупреждает VSAA.

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Обещают пособие, которого не существует

Жителям рассылают электронные письма с поддельными решениями VSAA о якобы назначенной единовременной выплате для компенсации расходов на энергоресурсы в 2026 году.

Однако в агентстве заявляют: такой программы помощи не существует, а распространяемые от имени VSAA решения являются подделкой.

На первый взгляд уведомления могут выглядеть вполне официально. Мошенники используют название государственного учреждения и оформление, напоминающее настоящий документ, рассчитывая вызвать доверие получателей.

Чтобы получить обещанные деньги, человеку предлагают перейти по ссылке, подтвердить выплату и предоставить банковские данные.

Именно в этом заключается ловушка. Вместо получения пособия человек рискует открыть преступникам доступ к собственным сбережениям.

В VSAA подчеркивают, что агентство не требует подтверждать получение выплат таким способом. Указанные в мошеннических письмах адреса электронной почты и номера телефонов также не принадлежат ведомству.

Другая схема: сообщения о замороженных пенсиях

Еще об одном способе обмана VSAA предупредило 19 октября.

На этот раз мошенники рассылают SMS, в которых утверждается, что пенсионный счет второго уровня получателя якобы заморожен.

Человеку предлагают перейти по ссылке, чтобы разобраться с возникшей проблемой. После перехода у него запрашивают персональные или банковские данные.

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VSAA официально заявляет, что подобных сообщений не отправляет.

Более того, агентство обращает внимание на важную деталь: накопления второго пенсионного уровня находятся не в VSAA, а в пенсионных планах, выбранных самими участниками, и управляются соответствующими управляющими компаниями.

Поэтому сообщение о заморозке пенсионного счета, якобы отправленное VSAA, должно сразу вызвать подозрение.

Как распознать мошенническое сообщение

В обоих случаях преступники используют похожий прием: пытаются заставить человека действовать быстро, не оставляя времени на проверку информации.

Поводом насторожиться должны стать просьбы перейти по неизвестной ссылке, указать персональный код, ввести реквизиты банковской карты, пароль интернет-банка или коды Smart-ID.

При этом мошеннические письма и сообщения могут быть весьма убедительными и внешне напоминать официальные уведомления.

Главное правило - никогда не вводить банковские данные и коды подтверждения на страницах, открытых по подозрительным ссылкам.

Если человек уже передал такую информацию, необходимо немедленно связаться со своим банком.

При любых сомнениях в подлинности письма или SMS лучше самостоятельно обратиться в VSAA. Проверить информацию можно по официальному телефону агентства 64507020.