30 октября 2026, 09:31

Отопление в Риге хотят сделать на 19% дороже: сколько придётся доплачивать

Отопление в Риге хотят сделать на 19% дороже: сколько придётся доплачивать

Рижанам стоит готовиться к увеличению зимних расходов: с 1 декабря 2026 года Rīgas siltums предлагает поднять тариф на тепло почти на 19% относительно нынешнего уровня. При одинаковом потреблении каждые 100 евро, которые семья платит за тепловую энергию по действующему тарифу, превратятся примерно в 119 евро. А если зима окажется холодной, расходы вырастут ещё сильнее.

Предприятие подало в Комиссию по регулированию общественных услуг (SPRK) проект изменения тарифа: вместо нынешних 80,96 евро за мегаватт-час предлагается установить 96,33 евро без НДС. Пока речь идёт о представленном проекте, а не об окончательно утверждённом повышении.

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Почему говорят и о 16%, и о 19%

В сообщениях о подорожании фигурируют две цифры, и обе относятся к одному предложению. Разница - в том, с чем его сравнивают.

Относительно прошлого отопительного сезона новый тариф выше примерно на 16%, а относительно тарифа, который действует сейчас, - почти на 19%. Для жителей, пытающихся понять, насколько подорожает привычное потребление тепла по сравнению с нынешними расценками, ориентиром служит именно вторая цифра.

Сколько это добавит к расходам

Рост тарифа почти на пятую часть - ощутимая прибавка для семейного бюджета. Ниже - условный расчёт при неизменном потреблении тепла и одинаковом порядке начисления НДС.

Плата за тепловую энергию по нынешнему тарифуПри предлагаемом тарифеПрибавка
100 еврооколо 119 еврооколо 19 евро
150 еврооколо 178 еврооколо 28 евро
200 еврооколо 238 еврооколо 38 евро
250 еврооколо 297 еврооколо 47 евро

Эти примеры относятся к плате за тепловую энергию, а не ко всему коммунальному счёту. Плата за обслуживание дома, холодную воду, вывоз мусора и другие услуги рассчитывается отдельно.

Назвать одну сумму прибавки для каждой квартиры невозможно. Итог зависит от площади жилья, состояния здания, потребления тепла и погоды. В плохо утеплённом доме, где на поддержание температуры требуется больше энергии, одинаковое повышение тарифа обернётся большей доплатой в евро.

При этом сравнивать октябрьский счёт с декабрьским напрямую некорректно: зимой дом обычно потребляет больше тепла. Поэтому увеличение расходов может оказаться заметно выше тарифных 19% - за счёт сочетания новой цены и большего потребления.

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Почему тепло дорожает

Rīgas siltums объясняет повышение прежде всего удорожанием топлива и электричества. По данным предприятия, относительно прошлого года природный газ подорожал на 200%, то есть втрое, биомасса - примерно на 50%. Выросли и цены на электроэнергию.

Для потребителей здесь важна зависимость рижского теплоснабжения от газа. Сейчас, по информации компании, на него приходится около 60% используемых энергоресурсов. Поэтому скачки газовых цен продолжают отражаться на стоимости отопления, даже при использовании других видов топлива.

Компания связывает подорожание газа с нестабильностью энергетического рынка и напряжённостью на Ближнем Востоке. Это объяснение предприятия: приведённые показатели не означают, что каждую партию топлива оно закупало по цене втрое выше прошлогодней.

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Предприятие сообщает, что сдержать повышение помогли заблаговременные закупки газа, договорённости с Latvenergo и изменения в закупке тепловой энергии.

Для жителей результат этих мер означает, что удалось ограничить ожидаемое подорожание. Само тепло относительно действующего тарифа всё равно станет дороже, если предложенные расценки вступят в силу.

Переход к меньшей зависимости от газа также займёт время. Rīgas siltums намерено за пять лет снизить его долю в используемых энергоресурсах с нынешних 60% до 35%. На ближайшие зимние платежи этот долгосрочный план быстрого облегчения не обещает.

Может ли цена измениться ещё раз

Предложенные 96,33 евро за мегаватт-час нельзя считать гарантированной ценой на всю зиму. Компания предупреждает, что в течение отопительного сезона понадобятся дополнительные закупки газа. Их объём будет зависеть от холодов, а стоимость - от ситуации на рынке.

Кабинет министров также сообщил о решении перейти к ежемесячному пересмотру тепловых тарифов с учётом фактических затрат. Такой подход предполагает возможность реагировать как на удорожание, так и на снижение стоимости энергоресурсов.

Для рижских семей это означает дополнительную неопределённость при планировании расходов. Уже сейчас можно оценить влияние самого тарифа: к нынешней плате за одинаковое количество тепла нужно прибавить примерно пятую часть. Но окончательную сумму зимнего счёта определят ещё и погода, и то, сколько энергии потребуется конкретному дому.

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