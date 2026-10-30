Отопление в Риге хотят сделать на 19% дороже: сколько придётся доплачивать

Рижанам стоит готовиться к увеличению зимних расходов: с 1 декабря 2026 года Rīgas siltums предлагает поднять тариф на тепло почти на 19% относительно нынешнего уровня. При одинаковом потреблении каждые 100 евро, которые семья платит за тепловую энергию по действующему тарифу, превратятся примерно в 119 евро. А если зима окажется холодной, расходы вырастут ещё сильнее.
Предприятие подало в Комиссию по регулированию общественных услуг (SPRK) проект изменения тарифа: вместо нынешних 80,96 евро за мегаватт-час предлагается установить 96,33 евро без НДС. Пока речь идёт о представленном проекте, а не об окончательно утверждённом повышении.
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Почему говорят и о 16%, и о 19%
В сообщениях о подорожании фигурируют две цифры, и обе относятся к одному предложению. Разница - в том, с чем его сравнивают.
Относительно прошлого отопительного сезона новый тариф выше примерно на 16%, а относительно тарифа, который действует сейчас, - почти на 19%. Для жителей, пытающихся понять, насколько подорожает привычное потребление тепла по сравнению с нынешними расценками, ориентиром служит именно вторая цифра.
Сколько это добавит к расходам
Рост тарифа почти на пятую часть - ощутимая прибавка для семейного бюджета. Ниже - условный расчёт при неизменном потреблении тепла и одинаковом порядке начисления НДС.
|Плата за тепловую энергию по нынешнему тарифу
|При предлагаемом тарифе
|Прибавка
|100 евро
|около 119 евро
|около 19 евро
|150 евро
|около 178 евро
|около 28 евро
|200 евро
|около 238 евро
|около 38 евро
|250 евро
|около 297 евро
|около 47 евро
Эти примеры относятся к плате за тепловую энергию, а не ко всему коммунальному счёту. Плата за обслуживание дома, холодную воду, вывоз мусора и другие услуги рассчитывается отдельно.
Назвать одну сумму прибавки для каждой квартиры невозможно. Итог зависит от площади жилья, состояния здания, потребления тепла и погоды. В плохо утеплённом доме, где на поддержание температуры требуется больше энергии, одинаковое повышение тарифа обернётся большей доплатой в евро.
При этом сравнивать октябрьский счёт с декабрьским напрямую некорректно: зимой дом обычно потребляет больше тепла. Поэтому увеличение расходов может оказаться заметно выше тарифных 19% - за счёт сочетания новой цены и большего потребления.
Почему тепло дорожает
Rīgas siltums объясняет повышение прежде всего удорожанием топлива и электричества. По данным предприятия, относительно прошлого года природный газ подорожал на 200%, то есть втрое, биомасса - примерно на 50%. Выросли и цены на электроэнергию.
Для потребителей здесь важна зависимость рижского теплоснабжения от газа. Сейчас, по информации компании, на него приходится около 60% используемых энергоресурсов. Поэтому скачки газовых цен продолжают отражаться на стоимости отопления, даже при использовании других видов топлива.
Компания связывает подорожание газа с нестабильностью энергетического рынка и напряжённостью на Ближнем Востоке. Это объяснение предприятия: приведённые показатели не означают, что каждую партию топлива оно закупало по цене втрое выше прошлогодней.
Почему власти говорят об ограничении роста, а жители всё равно заплатят больше
Предприятие сообщает, что сдержать повышение помогли заблаговременные закупки газа, договорённости с Latvenergo и изменения в закупке тепловой энергии.
Для жителей результат этих мер означает, что удалось ограничить ожидаемое подорожание. Само тепло относительно действующего тарифа всё равно станет дороже, если предложенные расценки вступят в силу.
Переход к меньшей зависимости от газа также займёт время. Rīgas siltums намерено за пять лет снизить его долю в используемых энергоресурсах с нынешних 60% до 35%. На ближайшие зимние платежи этот долгосрочный план быстрого облегчения не обещает.
Может ли цена измениться ещё раз
Предложенные 96,33 евро за мегаватт-час нельзя считать гарантированной ценой на всю зиму. Компания предупреждает, что в течение отопительного сезона понадобятся дополнительные закупки газа. Их объём будет зависеть от холодов, а стоимость - от ситуации на рынке.
Кабинет министров также сообщил о решении перейти к ежемесячному пересмотру тепловых тарифов с учётом фактических затрат. Такой подход предполагает возможность реагировать как на удорожание, так и на снижение стоимости энергоресурсов.
Для рижских семей это означает дополнительную неопределённость при планировании расходов. Уже сейчас можно оценить влияние самого тарифа: к нынешней плате за одинаковое количество тепла нужно прибавить примерно пятую часть. Но окончательную сумму зимнего счёта определят ещё и погода, и то, сколько энергии потребуется конкретному дому.