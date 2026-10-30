На премии и доплаты из бюджета за девять месяцев потратили 163 млн евро - LTV

За первые девять месяцев 2026 года в Латвии из государственного бюджета на премии, надбавки и денежные вознаграждения работникам госучреждений направили 163,3 миллиона евро.

При этом правительство, объявившее о необходимости экономии, не ввело специальных ограничений на такие выплаты в конце года. Об этом говорится в расследовании программы Латвийского телевидения «Kas notiek Latvijā?».

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По сравнению с аналогичным периодом прошлого года общая сумма дополнительных выплат сократилась почти на 7%. Однако журналисты обнаружили, что в отдельных министерствах и ведомствах расходы, напротив, выросли.

Кто получил больше

Важно учитывать, что 163,3 млн евро - это не только премии чиновникам. В общую сумму входят предусмотренные законодательством надбавки, в том числе за особые условия службы, сверхурочную работу и выполнение дополнительных обязанностей.

Непосредственно на премии и денежные вознаграждения за девять месяцев потрачено 19,4 млн евро - на 5 млн меньше, чем за тот же период прошлого года.

При этом расходы на оплату сверхурочной работы сократились почти на 10 млн евро, тогда как выплаты за работу в особых условиях, напротив, выросли примерно на 5 млн евро. Таким образом, общая сумма дополнительных выплат складывается из разных категорий расходов, далеко не все из которых связаны с премированием сотрудников.

Отмечается, что некоторые учреждения уже превысили прошлогодние показатели за все 12 месяцев.

Так, Министерство земледелия выплатило более 384 тысяч евро премий и денежных вознаграждений, а Министерство благосостояния - более 338 тысяч евро. В обоих случаях суммы оказались выше, чем за весь 2025 год.

Сейм за девять месяцев направил на подобные выплаты 768 тысяч евро, также немного превысив прошлогодний годовой результат.

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Особое внимание журналисты обратили на последний квартал года. Именно в этот период государственные учреждения традиционно расходуют особенно крупные суммы на дополнительные вознаграждения сотрудников.

Например, в 2025 году общие расходы на премии, надбавки и денежные вознаграждения превысили 256 млн евро. Причем в последнем квартале было выплачено более чем на 30 млн евро больше, чем в первом или третьем.

В сентябре премьер-министр Андрис Кулбергс поручил подготовить предложения по ограничению бюджетных расходов, отдельно упомянув премии и денежные вознаграждения.

Несмотря на ранее принятые ограничения отдельных видов премирования, новые решения правительства об экономии бюджетных средств в последнем квартале 2026 года не предусматривают дополнительных ограничений на премии, денежные вознаграждения и надбавки

Расследование выявило существенную разницу между ведомствами не только по общим расходам, но и по дополнительным выплатам в расчете на одного работника.

Например, в министерствах земледелия и внутренних дел средняя сумма дополнительных выплат на одну штатную должность за девять месяцев превысила 3000 евро. В министерствах юстиции, климата и энергетики она составила менее 1000 евро. Речь идет о совокупных дополнительных выплатах за девять месяцев, а не о ежемесячных надбавках.

При этом различия не всегда объясняются только численностью сотрудников или характером их обязанностей.

Журналисты отмечают, что система дополнительных вознаграждений по-прежнему вызывает вопросы с точки зрения прозрачности и равенства условий для работников разных государственных учреждений.

Окончательные итоги расходов за 2026 год станут известны после завершения последнего квартала. Именно тогда можно будет оценить, насколько объявленная правительством экономия отразилась на премиях и надбавках в государственном секторе.