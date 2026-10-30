Вы добавляете лимонную цедру в выпечку? Обратите внимание на одну надпись на упаковке фруктов

Лимонную кожуру можно использовать в кулинарии, но выбирать фрукты для этого стоит внимательнее. Особенно если собираетесь натирать цедру, варить варенье или опускать в чай дольку вместе с кожурой.

По данным The Guardian, обсуждение вызвала маркировка цитрусовых в британском Lidl: сеть объяснила предупреждение о несъедобной кожуре ошибкой, подтвердив соответствие фруктов стандартам безопасности.

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Однако сам вопрос остаётся актуальным: чем обрабатывают цитрусовые и подходит ли их кожура для еды?

Зачем лимонам обработка

Плотная кожура не делает цитрусовые неуязвимыми для плесени. Чтобы фрукты выдерживали перевозку и хранение, после сбора урожая их могут обрабатывать фунгицидами - средствами против грибков. Среди применяемых веществ встречаются имазалил и тиабендазол.

Отдельно используют восковые покрытия, которые уменьшают потерю влаги. Поэтому надпись о воске и информация о противогрибковой обработке обозначают разные вещи. Само наличие пищевого воска ещё не означает, что плод опасен.

Остатки средств обработки могут сохраняться на поверхности и в кожуре. Именно поэтому выбор лимона для сока и выбор лимона, который целиком отправится в варенье, требуют разного внимания к этикетке.

Означает ли это, что магазинные лимоны вредны?

Нет. Обнаружение остатков пестицидов само по себе не доказывает опасность продукта: значение имеют конкретное вещество и его количество. В ЕС действуют максимально допустимые уровни таких остатков.

В мае 2026 года Европейское агентство по безопасности продуктов питания - EFSA - сообщило, что 98,8% образцов в общеевропейской программе контроля соответствовали требованиям законодательства. Агентство оценило риск для здоровья от выявленных остатков как низкий.

Важная оговорка: это результаты исследования разных продуктов за 2024 год, а не отдельная проверка лимонной кожуры. Переносить этот процент на все цитрусовые или на любую упаковку в магазине нельзя.

Что искать на этикетке в Латвии

Перед покупкой прочитайте информацию на сетке, упаковке или коробке, из которой продают фрукты. Если сведения об обработке не видны, попросите сотрудника магазина показать маркировку поставщика.

Особенно важны формулировки о пригодности кожуры для еды. Надпись «miza nav piemērota lietošanai uzturā» означает, что кожура не подходит для употребления в пищу. Использовать её для цедры, цукатов или варенья не следует.

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При этом «без воска» не означает «без пестицидов». А уточнение «не обработано после сбора урожая» не исключает применения средств защиты растений во время выращивания.

Для блюд с кожурой европейские организации по защите потребителей рекомендуют органические цитрусовые либо плоды с прямым указанием, что кожура пригодна для употребления. Органический статус также не отменяет мытья.

Помогут ли вода и щётка

Мыть цитрусовые нужно даже перед очисткой: иначе загрязнения с поверхности можно перенести на мякоть руками или ножом.

Промойте плод под проточной водой, тщательно потрите поверхность и вытрите чистым полотенцем. После очистки вымойте руки. Использовать средство для мытья посуды или специальные бытовые очистители для фруктов не требуется.

Но мытьё удаляет лишь часть загрязнений и остатков веществ. Оно не позволяет гарантированно превратить кожуру с предупреждением «не для употребления» в подходящий ингредиент.

Можно ли класть лимон с кожурой в чай?

Можно, если кожура подходит для пищевого использования, а сам плод тщательно вымыт. Рекомендация выбирать такие цитрусовые относится и к напиткам: кожура контактирует с водой, даже если потом вы её не съедаете.

Если на упаковке есть предупреждение или происхождение обработки непонятно, практичнее использовать сок либо очищенный ломтик. Перед разрезанием целый лимон всё равно нужно вымыть.

А варенье и цедру для выпечки?

Для варенья, цукатов и выпечки с цедрой лучше заранее купить органические лимоны или плоды с подтверждённой пригодностью кожуры для еды. Это особенно существенно для рецептов, где кожура составляет заметную часть готового продукта.

Не стоит рассчитывать, что кипяток, длительная варка или духовка гарантированно устранят все остатки обработки. Влияние нагревания зависит от вещества и способа приготовления; домашняя термообработка не заменяет правильного выбора фруктов.

Отказываться от лимонного пирога или домашнего варенья оснований нет. Достаточно ещё в магазине решить, что понадобится для рецепта - только сок или также кожура, - и проверить соответствующую информацию на упаковке.