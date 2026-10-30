Безработица в Латвии выше среднего уровня по ЕС: что показывают новые данные Eurostat

В сентябре 2026 года уровень безработицы в Латвии составил 7,3%, превысив средние показатели как по Европейскому союзу, так и по еврозоне. Об этом свидетельствуют опубликованные 30 октября данные европейского статистического бюро Eurostat, сообщает LETA.

В среднем по ЕС безработица сохранилась на уровне 6,2%, а в странах еврозоны - 6,5%.

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Среди трех стран Балтии наиболее высокий показатель зарегистрирован в Эстонии - 8%. В Латвии он составил 7,3%, а в Литве - 6,2%.

Хуже всего ситуация на рынке труда среди стран ЕС складывается в Финляндии, где безработица достигла 10,5%. Далее следуют Испания (10,3%), Швеция (8,7%), Франция (8,5%) и Греция (7,6%).

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Самые низкие показатели зафиксированы в Чехии (2,8%), а также на Мальте, в Польше и Болгарии (по 3,4%).

Всего в сентябре в Европейском союзе насчитывалось 13,77 млн безработных, из которых 11,56 млн проживали в странах еврозоны.

Данные Eurostat приведены с учетом сезонных колебаний, что позволяет сопоставлять ситуацию на рынках труда разных стран.