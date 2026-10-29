Зубная боль в выходной? Институт стоматологии в Риге объявил о приеме пациентов по субботам

stomatologijasinstituts.lv

Институт стоматологии Рижского университета имени Страдиня (RSU) сообщает, что по субботам с 9:00 до 15:00 принимает пациентов, которым необходима экстренная стоматологическая помощь.

Отмечается, что в субботу в институте принимают только тех пациентов, которым необходима срочная помощь. Плановые консультации, профилактические осмотры и заранее запланированные лечебные процедуры в этот день не проводятся.

Читайте нас также Google News Facebook

Обратиться за экстренной помощью можно при сильной зубной боли, травме или других внезапно возникших проблемах с полостью рта.

Для взрослых экстренная стоматологическая помощь платная.

Детям в неотложных случаях помощь оказывают бесплатно. Например, это касается ситуаций, когда необходимо удалить зуб и в институте есть специалист, который может выполнить процедуру. Если такого специалиста на месте нет, пациенту предложат другое время для приёма.

Читайте

Другие стоматологические процедуры, не связанные с экстренными случаями, для детей платные, уточнили в институте.

В учреждении отмечают, что своевременное обращение к специалисту помогает оценить серьёзность проблемы и определить необходимое лечение.

Перед посещением пациентов просят позвонить по телефону 67455586, чтобы уточнить порядок приёма и возможность получить необходимую помощь.