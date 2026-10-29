Знаменитый латвийский бренд Kārums переходит под контроль эстонской компании

Эстонская компания Agrone получила разрешение на приобретение латвийской Food Union Management, которой принадлежат Рижский и Валмиерский молочные комбинаты. Вместе с предприятиями под контроль нового владельца перейдут известные молочные бренды, включая Kārums. Сделка затрагивает производителей, чья продукция продается не только в Латвии, но и еще в 30 странах.

Латвийский Совет по конкуренции одобрил покупку, посчитав, что она существенно не повлияет на структуру рынка. По оценке ведомства, сделка не приведет к ослаблению конкуренции или усилению доминирующего положения компании. Ранее разрешение на приобретение выдал и Департамент конкуренции Эстонии.

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Рижский и Валмиерский молочные комбинаты выпускают преимущественно продукцию массового спроса. Особое место среди их брендов занимает Kārums - творожные сырки, которые пользуются популярностью и в Эстонии. Финансовые условия сделки стороны не раскрывают.

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По итогам 2025 года оборот Рижского молочного комбината достиг 155,82 млн евро, увеличившись на 3,3% за год. При этом предприятие завершило год с убытком в 610 104 евро.

Представители молочной отрасли рассчитывают, что приход Agrone поможет развивать переработку местного сырья и укрепит сотрудничество с латвийскими фермерами. Однако у части сельхозпроизводителей есть опасения: они допускают, что новый владелец может в первую очередь сосредоточиться на переработке собственного молока.