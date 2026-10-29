29 октября 2026, 18:28

Знаменитый латвийский бренд Kārums переходит под контроль эстонской компании

Знаменитый латвийский бренд Kārums переходит под контроль эстонской компании

Эстонская компания Agrone получила разрешение на приобретение латвийской Food Union Management, которой принадлежат Рижский и Валмиерский молочные комбинаты. Вместе с предприятиями под контроль нового владельца перейдут известные молочные бренды, включая Kārums. Сделка затрагивает производителей, чья продукция продается не только в Латвии, но и еще в 30 странах.

Латвийский Совет по конкуренции одобрил покупку, посчитав, что она существенно не повлияет на структуру рынка. По оценке ведомства, сделка не приведет к ослаблению конкуренции или усилению доминирующего положения компании. Ранее разрешение на приобретение выдал и Департамент конкуренции Эстонии.

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Рижский и Валмиерский молочные комбинаты выпускают преимущественно продукцию массового спроса. Особое место среди их брендов занимает Kārums - творожные сырки, которые пользуются популярностью и в Эстонии. Финансовые условия сделки стороны не раскрывают.

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Знаменитый латвийский бренд Kārums переходит под контроль эстонской компании

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По итогам 2025 года оборот Рижского молочного комбината достиг 155,82 млн евро, увеличившись на 3,3% за год. При этом предприятие завершило год с убытком в 610 104 евро.

Представители молочной отрасли рассчитывают, что приход Agrone поможет развивать переработку местного сырья и укрепит сотрудничество с латвийскими фермерами. Однако у части сельхозпроизводителей есть опасения: они допускают, что новый владелец может в первую очередь сосредоточиться на переработке собственного молока.

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