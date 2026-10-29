Всемирный день борьбы с инсультом: сегодня в больнице Страдиня можно проверить здоровье и оценить риск инсульта

Сегодня, 29 октября, в Клинической университетской больнице им. П. Страдиня в Риге пройдет информационное мероприятие, посвященное Всемирному дню борьбы с инсультом. С 12:00 до 15:00 посетители смогут пройти экспресс-проверки здоровья, оценить факторы риска инсульта и получить полезную информацию о его профилактике.

Как сообщает агентство LETA со ссылкой на больницу, мероприятие состоится в вестибюле корпуса A1.

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Посетителям предложат измерить артериальное давление, определить уровень сахара в крови, рассчитать индекс массы тела, а также попробовать занятия на беговой дорожке.

Почти треть жителей не умеют распознавать признаки инсульта

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), в 2024 году в Латвии от инсульта умерли 1396 человек.

При этом социологический опрос SPKC, проведенный в 2025 году, показал, что почти 30% жителей Латвии в возрасте от 45 до 65 лет не умеют распознавать симптомы инсульта.

Медики напоминают, что инсульт возникает при внезапном нарушении кровоснабжения головного мозга из-за закупорки или разрыва кровеносного сосуда. Без своевременной помощи это может привести к необратимым повреждениям мозга, инвалидности и смерти.

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Всемирный день борьбы с инсультом в этом году проходит под девизом «Каждая минута имеет значение».

Как распознать инсульт: четыре простых действия

Неврологи больницы Страдиня рекомендуют запомнить латышское слово ĀTRI, который помогает определить основные признаки инсульта.

Ā - Atsmaidīt (улыбнуться). Попросите человека улыбнуться. Если одна сторона лица опускается или улыбка получается асимметричной, это тревожный признак.

Попросите человека улыбнуться. Если одна сторона лица опускается или улыбка получается асимметричной, это тревожный признак. T - Turēt (держать). Попросите поднять обе руки и удерживать их. Если одна рука опускается или человек не может ее поднять, это может указывать на инсульт.

Попросите поднять обе руки и удерживать их. Если одна рука опускается или человек не может ее поднять, это может указывать на инсульт. R - Runāt (говорить). Попросите произнести простое предложение. Невнятная речь, затруднения с подбором слов или пониманием сказанного могут быть симптомами инсульта.

Попросите произнести простое предложение. Невнятная речь, затруднения с подбором слов или пониманием сказанного могут быть симптомами инсульта. I - Izsaukt (вызвать помощь). Если замечен хотя бы один из этих признаков, необходимо немедленно позвонить по номеру 113 и вызвать скорую медицинскую помощь.

Врачи подчеркивают: чем раньше человек получит медицинскую помощь, тем выше вероятность избежать тяжелых повреждений мозга и длительной инвалидности.

К основным факторам риска относятся повышенное артериальное давление, сахарный диабет, высокий уровень холестерина, курение и недостаточная физическая активность.

Специалисты призывают регулярно следить за показателями здоровья и не игнорировать тревожные симптомы.

Мероприятие в больнице Страдиня - возможность уделить внимание своему здоровью и узнать, как действовать в ситуации, когда счет может идти на минуты.