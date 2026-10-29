Всемирный день борьбы с инсультом: сегодня в больнице Страдиня можно проверить здоровье и оценить риск инсульта

Сегодня, 29 октября, в Клинической университетской больнице им. П. Страдиня в Риге пройдет информационное мероприятие, посвященное Всемирному дню борьбы с инсультом. С 12:00 до 15:00 посетители смогут пройти экспресс-проверки здоровья, оценить факторы риска инсульта и получить полезную информацию о его профилактике.
Как сообщает агентство LETA со ссылкой на больницу, мероприятие состоится в вестибюле корпуса A1.
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Посетителям предложат измерить артериальное давление, определить уровень сахара в крови, рассчитать индекс массы тела, а также попробовать занятия на беговой дорожке.
Почти треть жителей не умеют распознавать признаки инсульта
По данным Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), в 2024 году в Латвии от инсульта умерли 1396 человек.
При этом социологический опрос SPKC, проведенный в 2025 году, показал, что почти 30% жителей Латвии в возрасте от 45 до 65 лет не умеют распознавать симптомы инсульта.
Медики напоминают, что инсульт возникает при внезапном нарушении кровоснабжения головного мозга из-за закупорки или разрыва кровеносного сосуда. Без своевременной помощи это может привести к необратимым повреждениям мозга, инвалидности и смерти.
Всемирный день борьбы с инсультом в этом году проходит под девизом «Каждая минута имеет значение».
Как распознать инсульт: четыре простых действия
Неврологи больницы Страдиня рекомендуют запомнить латышское слово ĀTRI, который помогает определить основные признаки инсульта.
- Ā - Atsmaidīt (улыбнуться). Попросите человека улыбнуться. Если одна сторона лица опускается или улыбка получается асимметричной, это тревожный признак.
- T - Turēt (держать). Попросите поднять обе руки и удерживать их. Если одна рука опускается или человек не может ее поднять, это может указывать на инсульт.
- R - Runāt (говорить). Попросите произнести простое предложение. Невнятная речь, затруднения с подбором слов или пониманием сказанного могут быть симптомами инсульта.
- I - Izsaukt (вызвать помощь). Если замечен хотя бы один из этих признаков, необходимо немедленно позвонить по номеру 113 и вызвать скорую медицинскую помощь.
Врачи подчеркивают: чем раньше человек получит медицинскую помощь, тем выше вероятность избежать тяжелых повреждений мозга и длительной инвалидности.
К основным факторам риска относятся повышенное артериальное давление, сахарный диабет, высокий уровень холестерина, курение и недостаточная физическая активность.
Специалисты призывают регулярно следить за показателями здоровья и не игнорировать тревожные симптомы.
Мероприятие в больнице Страдиня - возможность уделить внимание своему здоровью и узнать, как действовать в ситуации, когда счет может идти на минуты.