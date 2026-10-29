В Латвии в пятницу пройдут дожди, но солнце тоже порадует жителей

В пятницу, 30 октября, в Латвии будет облачно с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди. Днем воздух прогреется до +8…+12 градусов, однако рассчитывать на сухую погоду в течение всего дня не стоит. Ночью облака закроют большую часть неба.

В отдельных районах возможны небольшие дожди и туман, а температура воздуха составит +4…+8 градусов. На побережье будет теплее - до +11 градусов. Ветер останется слабым, юго-западным.

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Днем солнце будет периодически появляться из-за облаков, но осадки станут более распространенными. Во второй половине дня кратковременные дожди ожидаются во многих районах страны. Ветер сменится на западный и северо-западный, его сила будет от слабой до умеренной.

В Риге ночью температура опустится примерно до +7 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +11…+12 градусов, однако временами будет идти дождь. Ветер ожидается западный, слабый или умеренный.