В Латвии сразу две торговые сети объявили отзыв одной и той же партии консервов

Две крупнейшие торговые сети Латвии - Rimi и Maxima - объявили об отзыве консервированной скумбрии KAIJA в томатном соусе. В Rimi предупредили о возможном наличии постороннего предмета внутри продукта, а Maxima сообщила о несоответствии требованиям качества. Покупателям предлагают вернуть консервы в магазины и получить деньги обратно.

Речь идет о банках весом 240 граммов со штрихкодом 4751007730181. В уведомлениях обеих сетей указан один и тот же номер партии - L403290626. Поставщиком продукции для отзыва в Rimi названа компания Sanitex SIA.

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В сообщениях Rimi и Maxima есть расхождение: первая сеть указала срок годности до 14 октября 2026 года, а вторая - до 29 июня 2029 года. При этом штрихкод и номер партии совпадают. Причину различия в опубликованных уведомлениях не объяснили.

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Покупатели, приобретшие продукт в Rimi, могут вернуть его в любой магазин сети до 11 ноября 2026 года. Для возмещения стоимости потребуется кассовый чек. Дополнительную информацию можно получить по бесплатному телефону 80000180.

В Maxima консервы принимают до 28 ноября 2026 года. Для возврата также необходимо предъявить чек, после чего покупателю возместят стоимость товара.