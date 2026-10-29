Опрос: 43% жителей Латвии при покупке жилья думают о его перепродаже

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В Латвии 43% жителей при покупке жилья учитывают, насколько легко его будет продать в будущем. Такие данные представил руководитель центра изучения рынка и общественного мнения SKDS Арнис Кактиньш на мероприятии Swedbank, посвящённом тенденциям рынка недвижимости и ипотечного кредитования. Об этом сообщает агентство LETA.

Согласно опросу, 39% респондентов имели опыт покупки жилья. За последние пять лет собственное жильё приобрели 12% опрошенных, а ещё 29% сделали это раньше. В ближайшие пять лет жильё планируют купить 8% участников опроса, а через шесть лет или позже - 9%. При этом 30% респондентов получили жильё в наследство.

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На вопрос о том, учитывают ли они при покупке жилья возможность его последующей продажи, 43% ответили утвердительно. Из них 27% скорее принимают этот фактор во внимание, а 16% - определённо учитывают его. В то же время 27% опрошенных заявили, что в целом не учитывают возможность перепродажи: 17% скорее не принимают её во внимание, а 10% - определённо не учитывают.

Среди тех, кто планирует купить жильё в ближайшие пять лет, 29% заявили, что определённо будут учитывать возможность его последующей продажи, а 35% - что скорее будут. Среди респондентов, купивших жильё за последние пять лет, эти доли составили соответственно 24% и 40%.

Опрос также показал, насколько прогнозы изменения численности населения в конкретном городе или крае влияют на выбор жилья. Для 36% респондентов такой фактор имеет значение: 25% считают, что он скорее повлиял бы на их решение, а 11% - что повлиял бы существенно.

В то же время 27% опрошенных заявили, что прогнозы численности населения в целом не повлияли бы на их выбор. Из них 16% ответили, что такой фактор скорее не имел бы значения, а 11% - что не повлиял бы вовсе.

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Среди тех, кто приобрёл жильё за последние пять лет, 26% отметили, что прогнозы изменения численности населения скорее повлияли бы на их выбор, а 11% считают, что повлияли бы существенно. Среди планирующих купить жильё в ближайшие пять лет соответствующие показатели составили 32% и 20%.

Для 62% респондентов важно, чтобы приобретённое жильё подходило для проживания детей. Противоположного мнения придерживаются 14% опрошенных. Особенно важным этот фактор считают те, кто планирует купить жильё через шесть лет или позже: 36% представителей этой группы назвали его очень важным, а 32% - скорее важным.

Отвечая на вопрос о том, что в дальнейшем произойдёт с приобретённым жильём, 48% респондентов заявили, что оно останется в семье. Ещё 18% планируют продать его, а 6% - сдавать в аренду. Интерес к аренде чаще проявляли молодые участники опроса: среди респондентов в возрасте от 18 до 24 лет такой вариант выбрали 14%, а в группе от 25 до 34 лет - 12%.

Кактиньш подчеркнул, что при оценке результатов необходимо учитывать метод исследования - интернет-опрос, для которого характерны систематические ошибки. С помощью такого метода сложнее охватить все группы населения, поэтому реальная ситуация может быть менее благоприятной.

Интернет-опрос SKDS проводился с 15 по 19 октября. В нём приняли участие 1005 респондентов.