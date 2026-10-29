29 октября 2026, 16:10 Наталья Гудемчук

Опрос: 43% жителей Латвии при покупке жилья думают о его перепродаже

Опрос: 43% жителей Латвии при покупке жилья думают о его перепродаже
liepajniekiem.lv

В Латвии 43% жителей при покупке жилья учитывают, насколько легко его будет продать в будущем. Такие данные представил руководитель центра изучения рынка и общественного мнения SKDS Арнис Кактиньш на мероприятии Swedbank, посвящённом тенденциям рынка недвижимости и ипотечного кредитования. Об этом сообщает агентство LETA.

Согласно опросу, 39% респондентов имели опыт покупки жилья. За последние пять лет собственное жильё приобрели 12% опрошенных, а ещё 29% сделали это раньше. В ближайшие пять лет жильё планируют купить 8% участников опроса, а через шесть лет или позже - 9%. При этом 30% респондентов получили жильё в наследство.

Читайте нас также

На вопрос о том, учитывают ли они при покупке жилья возможность его последующей продажи, 43% ответили утвердительно. Из них 27% скорее принимают этот фактор во внимание, а 16% - определённо учитывают его. В то же время 27% опрошенных заявили, что в целом не учитывают возможность перепродажи: 17% скорее не принимают её во внимание, а 10% - определённо не учитывают.

Среди тех, кто планирует купить жильё в ближайшие пять лет, 29% заявили, что определённо будут учитывать возможность его последующей продажи, а 35% - что скорее будут. Среди респондентов, купивших жильё за последние пять лет, эти доли составили соответственно 24% и 40%.

Опрос также показал, насколько прогнозы изменения численности населения в конкретном городе или крае влияют на выбор жилья. Для 36% респондентов такой фактор имеет значение: 25% считают, что он скорее повлиял бы на их решение, а 11% - что повлиял бы существенно.

В то же время 27% опрошенных заявили, что прогнозы численности населения в целом не повлияли бы на их выбор. Из них 16% ответили, что такой фактор скорее не имел бы значения, а 11% - что не повлиял бы вовсе.

Читайте Mixer
Опрос: 43% жителей Латвии при покупке жилья думают о его перепродаже

Смешные картинки на день и лайфхак
Опрос: 43% жителей Латвии при покупке жилья думают о его перепродаже

Козероги, Водолеи, Весы и Девы в гороскопе Джорджии Николс на пятницу 30…
Опрос: 43% жителей Латвии при покупке жилья думают о его перепродаже

Тельцы, Рыбы, Скорпионы и Львы в гороскопе Тамары Глобы на пятницу 30…
Опрос: 43% жителей Латвии при покупке жилья думают о его перепродаже

Близнецы, Козероги, Весы и Водолеи в гороскопе Анжелы Перл на пятницу 30…

Среди тех, кто приобрёл жильё за последние пять лет, 26% отметили, что прогнозы изменения численности населения скорее повлияли бы на их выбор, а 11% считают, что повлияли бы существенно. Среди планирующих купить жильё в ближайшие пять лет соответствующие показатели составили 32% и 20%.

Для 62% респондентов важно, чтобы приобретённое жильё подходило для проживания детей. Противоположного мнения придерживаются 14% опрошенных. Особенно важным этот фактор считают те, кто планирует купить жильё через шесть лет или позже: 36% представителей этой группы назвали его очень важным, а 32% - скорее важным.

Отвечая на вопрос о том, что в дальнейшем произойдёт с приобретённым жильём, 48% респондентов заявили, что оно останется в семье. Ещё 18% планируют продать его, а 6% - сдавать в аренду. Интерес к аренде чаще проявляли молодые участники опроса: среди респондентов в возрасте от 18 до 24 лет такой вариант выбрали 14%, а в группе от 25 до 34 лет - 12%.

Кактиньш подчеркнул, что при оценке результатов необходимо учитывать метод исследования - интернет-опрос, для которого характерны систематические ошибки. С помощью такого метода сложнее охватить все группы населения, поэтому реальная ситуация может быть менее благоприятной.

Интернет-опрос SKDS проводился с 15 по 19 октября. В нём приняли участие 1005 респондентов.

google news Подпишитесь на нас
Опрос: 43% жителей Латвии при покупке жилья думают о его перепродаже

Смешные картинки на день и лайфхак
Опрос: 43% жителей Латвии при покупке жилья думают о его перепродаже

Козероги, Водолеи, Весы и Девы в гороскопе Джорджии Николс на пятницу 30…

В мире

Испанский футбол остановился из-за трагедии: 24 матча Кубка страны перенесли
29 октября, 14:33
В США пассажир пошутил в мессенджере об угоне самолета - лайнер развернули, мужчину арестовали
29 октября, 14:00
Глава ЕЦБ Кристин Лагард досрочно уходит в отставку: процесс поиска преемника запускается незамедлительно
Испанский футбол остановился из-за трагедии: 24 матча Кубка страны перенесли
29 октября, 13:00 13:00
В Германии осудили серийного насильника: дело стало одним из крупнейших расследований сексуального насилия в стране
Испанский футбол остановился из-за трагедии: 24 матча Кубка страны перенесли
29 октября, 11:59 11:59
Джессика Бил, актриса и жена Джастина Тимберлейка, рассказала о правилах воспитания сына
Испанский футбол остановился из-за трагедии: 24 матча Кубка страны перенесли
29 октября, 11:28 11:28
Убытки французских ретейлеров от октябрьских погромов: более 2500 разгромленных магазинов и миллиардные потери
Испанский футбол остановился из-за трагедии: 24 матча Кубка страны перенесли
29 октября, 11:17 11:17
Трамп снова предложил назвать Ормузский пролив своим именем. И напомнил, что это не шутка
Испанский футбол остановился из-за трагедии: 24 матча Кубка страны перенесли
29 октября, 10:27 10:27
В Мадриде после  железнодорожной катастрофы вспыхнули беспорядки : полиция разогнала протестующих
Испанский футбол остановился из-за трагедии: 24 матча Кубка страны перенесли
29 октября, 08:27 08:27
Обладателя «Золотой пальмовой ветви» Джафара Панахи приговорили в Иране к пяти годам тюрьмы 
Испанский футбол остановился из-за трагедии: 24 матча Кубка страны перенесли
28 октября, 20:58 20:58
«Дом опустел»: Дженнифер Лопес рассказала, почему возвращается к музыке после отъезда детей
Испанский футбол остановился из-за трагедии: 24 матча Кубка страны перенесли
28 октября, 20:29 20:29
Оказался в Майами: после поражения на выборах Болсонару улетел в США
Испанский футбол остановился из-за трагедии: 24 матча Кубка страны перенесли
28 октября, 19:58 19:58
Испанский футбол остановился из-за трагедии: 24 матча Кубка страны перенесли

Латвия

Советник премьера, новоизбранный депутат Сейма Мартиньш Бренцис был задержан KNAB, а затем отпущен
29 октября, 16:10
Опрос: 43% жителей Латвии при покупке жилья думают о его перепродаже
29 октября, 15:30
Латвия впервые возглавит Совет Безопасности ООН
Советник премьера, новоизбранный депутат Сейма Мартиньш Бренцис был задержан KNAB, а затем отпущен
29 октября, 15:00 15:00
Кратковременный дождь и до +12 градусов: погода в Латвии на пятницу
Советник премьера, новоизбранный депутат Сейма Мартиньш Бренцис был задержан KNAB, а затем отпущен
29 октября, 13:35 13:35
Латвийцы обновляют гардероб и делают покупки онлайн: объемы розничной торговли выросли на 4,5%
Советник премьера, новоизбранный депутат Сейма Мартиньш Бренцис был задержан KNAB, а затем отпущен
29 октября, 12:35 12:35
Зубная боль в выходной? Институт стоматологии в Риге объявил о приеме пациентов по субботам
Советник премьера, новоизбранный депутат Сейма Мартиньш Бренцис был задержан KNAB, а затем отпущен
29 октября, 09:28 09:28
«Просто проходил мимо»: Кулбергс не видит оснований для отказа Бренциса от депутатского мандата
Советник премьера, новоизбранный депутат Сейма Мартиньш Бренцис был задержан KNAB, а затем отпущен
29 октября, 08:59 08:59
Всемирный день борьбы с инсультом: сегодня в больнице Страдиня можно проверить здоровье и оценить риск инсульта
Советник премьера, новоизбранный депутат Сейма Мартиньш Бренцис был задержан KNAB, а затем отпущен
28 октября, 18:59 18:59
В Рижском зоопарке умерла бегемотиха Фунте, которую знали несколько поколений рижан
Советник премьера, новоизбранный депутат Сейма Мартиньш Бренцис был задержан KNAB, а затем отпущен
28 октября, 18:27 18:27
Коровы тоже летают: из Рижского аэропорта отправили 240 животных в Узбекистан
Советник премьера, новоизбранный депутат Сейма Мартиньш Бренцис был задержан KNAB, а затем отпущен
28 октября, 17:59 17:59
От подростков до пенсионера: в Латвии задержали 11 «денежных мулов», работавших на мошенников
Советник премьера, новоизбранный депутат Сейма Мартиньш Бренцис был задержан KNAB, а затем отпущен
28 октября, 17:20 17:20
Советник премьера, новоизбранный депутат Сейма Мартиньш Бренцис был задержан KNAB, а затем отпущен

ЧП

В результате стрельбы в американской школе погибли дети в возрасте 5, 8 и 11 лет, после чего подозреваемый был застрелен случайным прохожим.
28 октября, 17:59
От подростков до пенсионера: в Латвии задержали 11 «денежных мулов», работавших на мошенников
В результате стрельбы в американской школе погибли дети в возрасте 5, 8 и 11 лет, после чего подозреваемый был застрелен случайным прохожим.
28 октября, 12:05
В Испании столкнулись два скоростных поезда - не менее 50 погибших, движение на юге страны остановлено
В результате стрельбы в американской школе погибли дети в возрасте 5, 8 и 11 лет, после чего подозреваемый был застрелен случайным прохожим.
ВИДЕО
25 октября, 11:38
В Риге столкнулись две фуры, один из водителей погиб на месте аварии
25 октября, 10:19
Смертельная авария на дороге Тукумс - Кулдига унесла жизнь водителя BMW
20 октября, 20:48
В Египте автобус столкнулся с грузовиком: 13 человек погибли, 34 пострадали
19 октября, 11:58
В похоронном бизнесе Латвии выявили картельный сговор и назначили штрафы на 47 тысяч евро
18 октября, 20:35
В Саласпилсе поезд сбил пешехода: пострадавший в тяжёлом состоянии
16 октября, 16:38
В результате стрельбы в американской школе погибли дети в возрасте 5, 8 и 11 лет, после чего подозреваемый был застрелен случайным прохожим.

Бизнес

Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
20 октября, 15:01
Суд разрешил airBaltic получить ещё 35 млн евро: что это значит для пассажиров и Латвии
20 октября, 14:13
Масштабный сбой Revolut: не проходят платежи и переводы, восстановление пока не подтверждено
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
12 октября, 11:02 11:02
Disney+ меняет цены с 21 октября: как пересчитать все подписки и отключить лишнее
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
2 октября, 17:57 17:57
ЕК требует от Латвии усилить штрафы за нарушения налоговой отчётности: стране дали два месяца на ответ
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
28 сентября, 11:58 11:58
airBaltic до конца года должна найти инвесторов для спасения от кризиса
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
22 сентября, 11:46 11:46
Мировой туризм резко затормозил: какие страны теряют туристов, а какие ставят рекорды
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
22 сентября, 09:55 09:55
Названы лучшие авиакомпании мира: какое место заняла airBaltic
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
20 сентября, 11:08 11:08
Пассажиры выбрали лучшую авиакомпанию мира: европейцы не попали даже в первую четверку
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
15 сентября, 09:29 09:29
Сейм готовит новый налог в 10% для небольших дополнительных доходов
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
+ОПРОС
9 сентября, 15:29 15:29
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
9 сентября, 13:59 13:59
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном

Культура

Балтийский барочный оркестр выступит на лондонском фестивале - перед поездкой музыканты дадут открытую репетицию в Риге
28 октября, 20:58
«Дом опустел»: Дженнифер Лопес рассказала, почему возвращается к музыке после отъезда детей
Балтийский барочный оркестр выступит на лондонском фестивале - перед поездкой музыканты дадут открытую репетицию в Риге
28 октября, 11:05
Легендарных «Птиц» Альфреда Хичкока переснимут в формате современного сериала
Балтийский барочный оркестр выступит на лондонском фестивале - перед поездкой музыканты дадут открытую репетицию в Риге
27 октября, 17:30
Звезда сериала «Больница Питт» Ноа Уайли признан самым сексуальным мужчиной 2026 года
26 октября, 19:59
В возрасте всего 46 лет умер актёр, чей голос был знаком миллионам детей.
26 октября, 09:16
«Архитектура тишины»: осенняя медитация Раймонда Стапранса
25 октября, 19:00
31 октября в Латвии пройдет «Ночь легенд»: усадьбы и замки откроют для посетителей
25 октября, 17:40
Загляни в закулисье: Латвийский театр кукол приглашает подростков на мастер-классы по созданию головных уборов
24 октября, 13:40
Балтийский барочный оркестр выступит на лондонском фестивале - перед поездкой музыканты дадут открытую репетицию в Риге

Mixer

Гороскоп Таро на 30 октября: Овны оставят прошлое позади, а Скорпионы столкнутся с правдой, которую уже нельзя игнорировать
29 октября, 15:58
Безе с хрустящей корочкой и нежной серединкой: простой рецепт домашнего десерта
Гороскоп Таро на 30 октября: Овны оставят прошлое позади, а Скорпионы столкнутся с правдой, которую уже нельзя игнорировать
29 октября, 15:28
Сначала смешно, потом страшно: 15 строительных ошибок, в реальность которых трудно поверить
Гороскоп Таро на 30 октября: Овны оставят прошлое позади, а Скорпионы столкнутся с правдой, которую уже нельзя игнорировать
29 октября, 14:58
Какой из 9 кошельков вы бы выбрали? Тест подскажет, какую финансовую привычку стоит пересмотреть
29 октября, 14:28
Эти 4 аромата с кардамоном пахнут дорого, чувственно и совсем не банально
29 октября, 13:58
«Да, но»: 16 смешных комиксов, в которых слишком много правды о нашем обществе
29 октября, 13:28
Бананы почернели на кухне? Самое время испечь нежный пирог, от которого трудно оторваться
29 октября, 13:13
Смешные картинки на день и лайфхак
29 октября, 12:58
Гороскоп Таро на 30 октября: Овны оставят прошлое позади, а Скорпионы столкнутся с правдой, которую уже нельзя игнорировать

Зеленая Лампа

«Зеленая лампа»: 7-летняя Николь из Даугавпилса не говорит, у нее аутизм. Нужна помощь для оплаты терапии
29 октября, 10:57
«Зеленая лампа»: у 7-летней Риты Амелии - «аутизм» и СДВГ, нужна помощь для оплаты терапии
«Зеленая лампа»: 7-летняя Николь из Даугавпилса не говорит, у нее аутизм. Нужна помощь для оплаты терапии
28 октября, 16:57
«Зеленая лампа»: для 7-летней Риты Амелии собрана треть нужной суммы. Акция помощи продолжается
«Зеленая лампа»: 7-летняя Николь из Даугавпилса не говорит, у нее аутизм. Нужна помощь для оплаты терапии
26 октября, 23:58
«Зеленая лампа»: 7-летняя рижанка Рита Амелия не говорит, нужна помощь для оплаты терапии
24 октября, 21:08
«Особенные» фигуристы тренера Ольги Нечаевой привезли из Словакии «золото» и «серебро»
22 октября, 18:00
«Зеленая лампа»: за два дня для Николь из Даугавпилса полностью собрана нужная сумма. Спасибо всем!
21 октября, 12:00
«Зеленая лампа»: 7-летняя Николь из Даугавпилса не говорит ни слова. Нужна помощь для оплаты терапии
20 октября, 16:58
«Зеленая лампа»: 7-летней Николь из Даугавпилса нужна помощь, чтобы она начала говорить
19 октября, 23:58
«Зеленая лампа»: 7-летняя Николь из Даугавпилса не говорит, у нее аутизм. Нужна помощь для оплаты терапии

Спорт

Криштиану Роналду забил 982-й гол в карьере: «Аль-Наср» переписал мировую историю футбола
29 октября, 07:59
Криштиану Роналду выиграл «Золотой мяч всех времен». Но есть нюанс
Криштиану Роналду забил 982-й гол в карьере: «Аль-Наср» переписал мировую историю футбола
27 октября, 13:59
Мбаппе лишился контрактов в Китае из-за шутки про Мао Цзэдуна
Криштиану Роналду забил 982-й гол в карьере: «Аль-Наср» переписал мировую историю футбола
27 октября, 08:26
«Золотой мяч» впервые вручили в Лондоне, а его обладателем стал Гарри Кейн
26 октября, 17:35
СМИ: Месси пропустит церемонию «Золотого мяча» в Лондоне
26 октября, 10:28
«Золотой мяч-2026» вручат уже сегодня: Месси, Мбаппе, Ямаль и еще 27 претендентов
26 октября, 07:59
Мбаппе сломал прогнозы: «Реал» обыграл «Барселону» и вернул интригу в чемпионат Испании
25 октября, 13:37
Мбаппе против Ямаля: кто победит в Эль Класико? Статистика, интриги и прогноз
23 октября, 20:00
Криштиану Роналду забил 982-й гол в карьере: «Аль-Наср» переписал мировую историю футбола
Лента новостей
Латвия Мир
MIXER
Kонтакты Pедакция Pеклама
Политика конфиденциальности
О нас