«Просто проходя мимо»: Кулбергс не видит оснований для отказа Бренциса от депутатского мандата

Несмотря на то что следователи провели уголовно-процессуальные действия в отношении бывшего советника премьер-министра Андриса Кулбергса Мартиньша Бренциса, глава правительства не видит оснований для того, чтобы Бренцис отказался от недавно полученного на выборах мандата депутата Сейма.

Кулбергс особо подчеркнул, что Бренцису не предъявлено никаких обвинений и он не имеет статуса подозреваемого. Сам Бренцис признал, что ему присвоен процессуальный статус лица, в отношении которого начат уголовный процесс и которое имеет право на защиту.

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Премьер-министр пояснил, что следователи рассматривают дело, связанное с работой Бренциса в Центральном агентстве финансов и договоров (CFLA), а не в бюро премьер-министра.

По мнению Кулбергса, Бренцис оказался вовлечен в это дело, по сути, случайно - «проходя мимо». Поэтому премьер не видит причин, по которым Бренцис не должен принимать мандат депутата Сейма.

Как сообщалось, в среду Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) провело обыски в рамках расследования Европейской прокуратуры (EPPO) о возможном мошенничестве при проведении закупок и злоупотреблении служебным положением в связи с использованием средств фондов Евросоюза в проекте самоуправления Алуксненского края, сообщили агентству LETA в EPPO.

В среду KNAB также провело уголовно-процессуальные действия в отношении Бренциса.

В Европейской прокуратуре сообщили LETA, что по запросу EPPO сотрудники KNAB провели обыски и другие следственные мероприятия в рамках расследования возможного мошенничества при закупках и злоупотребления служебным положением, к которому могут быть причастны должностные лица Алуксненского самоуправления.

По версии следствия, представители самоуправления совместно с представителями работающих в городе предприятий могли участвовать в незаконных действиях с целью получения более 1,4 млн евро из Европейского фонда регионального развития на реализацию муниципального проекта. Предполагается, что эти действия нанесли ущерб финансовым интересам как Латвии, так и Евросоюза.

Проект предусматривал строительство трех производственных объектов на территории самоуправления для последующей сдачи их в аренду предприятиям.

Согласно условиям реализации проекта, компании, которые планировали использовать эти объекты, должны были отбираться на открытых, прозрачных и недискриминационных арендных аукционах, пояснили в EPPO.

Однако, по данным Европейской прокуратуры, собранные доказательства указывают на то, что подозреваемые ввели ответственные учреждения в заблуждение и, нарушив условия реализации проекта, построили производственные объекты для заранее выбранных предпринимателей.

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В свою очередь, председатель Алуксненской краевой думы Дзинтарс Адлерс заявил агентству LETA, что все вновь построенные производственные помещения были сданы в аренду по результатам аукционов.

«Самоуправление сделало все в соответствии с действующими правилами. Мы ничего не нарушали. Просто сейчас проводятся процессуальные действия, подобные тем, которые уже проводились в других самоуправлениях Латвии», - сказал Адлерс.

Одним из предприятий, получивших новые помещения, стала деревообрабатывающая компания SIA Cewood.

Согласно общедоступной информации, в рамках проекта «Развитие инфраструктуры, имеющей значение для предпринимательской деятельности в Алуксненском крае» в 2022 году были построены три производственных здания: на улице Меркеля, 20, в Алуксне, а также на объектах недвижимости Grantskalni и Zariņi в Яунлайценской волости.

Общая стоимость строительства трех производственных зданий составила 1 448 091,51 евро, в том числе: производственное здание на улице Меркеля - 474 613,21 евро; производственное здание Grantskalni - 476 212,14 евро; производственное здание Zariņi - 497 266,16 евро.

Во время обысков сотрудники правоохранительных органов изъяли документы и наличные деньги. Также были изъяты боеприпасы.

Более подробную информацию EPPO не предоставила, поэтому общее число лиц, фигурирующих в деле, пока неизвестно.

Ранее KNAB подтвердило, что проводит уголовно-процессуальные действия в рамках дела, возбужденного Европейской прокуратурой 11 февраля этого года.

Бренцис избран депутатом 15-го Сейма от «Объединенного списка». Ранее он занимал руководящие должности в Центральном агентстве финансов и договоров, которое контролирует использование средств фондов ЕС.