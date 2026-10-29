29 октября 2026, 09:28 Валерия Леонова/LETA

«Просто проходя мимо»: Кулбергс не видит оснований для отказа Бренциса от депутатского мандата

«Просто проходя мимо»: Кулбергс не видит оснований для отказа Бренциса от депутатского мандата

Несмотря на то что следователи провели уголовно-процессуальные действия в отношении бывшего советника премьер-министра Андриса Кулбергса Мартиньша Бренциса, глава правительства не видит оснований для того, чтобы Бренцис отказался от недавно полученного на выборах мандата депутата Сейма.

Кулбергс особо подчеркнул, что Бренцису не предъявлено никаких обвинений и он не имеет статуса подозреваемого. Сам Бренцис признал, что ему присвоен процессуальный статус лица, в отношении которого начат уголовный процесс и которое имеет право на защиту.

Читайте нас также

Премьер-министр пояснил, что следователи рассматривают дело, связанное с работой Бренциса в Центральном агентстве финансов и договоров (CFLA), а не в бюро премьер-министра.

По мнению Кулбергса, Бренцис оказался вовлечен в это дело, по сути, случайно - «проходя мимо». Поэтому премьер не видит причин, по которым Бренцис не должен принимать мандат депутата Сейма.

Как сообщалось, в среду Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) провело обыски в рамках расследования Европейской прокуратуры (EPPO) о возможном мошенничестве при проведении закупок и злоупотреблении служебным положением в связи с использованием средств фондов Евросоюза в проекте самоуправления Алуксненского края, сообщили агентству LETA в EPPO.

В среду KNAB также провело уголовно-процессуальные действия в отношении Бренциса.

В Европейской прокуратуре сообщили LETA, что по запросу EPPO сотрудники KNAB провели обыски и другие следственные мероприятия в рамках расследования возможного мошенничества при закупках и злоупотребления служебным положением, к которому могут быть причастны должностные лица Алуксненского самоуправления.

По версии следствия, представители самоуправления совместно с представителями работающих в городе предприятий могли участвовать в незаконных действиях с целью получения более 1,4 млн евро из Европейского фонда регионального развития на реализацию муниципального проекта. Предполагается, что эти действия нанесли ущерб финансовым интересам как Латвии, так и Евросоюза.

Проект предусматривал строительство трех производственных объектов на территории самоуправления для последующей сдачи их в аренду предприятиям.

Согласно условиям реализации проекта, компании, которые планировали использовать эти объекты, должны были отбираться на открытых, прозрачных и недискриминационных арендных аукционах, пояснили в EPPO.

Однако, по данным Европейской прокуратуры, собранные доказательства указывают на то, что подозреваемые ввели ответственные учреждения в заблуждение и, нарушив условия реализации проекта, построили производственные объекты для заранее выбранных предпринимателей.

Читайте Mixer
«Просто проходя мимо»: Кулбергс не видит оснований для отказа Бренциса от депутатского мандата

Тельцы, Рыбы, Скорпионы и Львы в гороскопе Тамары Глобы на пятницу 30…
«Просто проходя мимо»: Кулбергс не видит оснований для отказа Бренциса от депутатского мандата

Близнецы, Козероги, Весы и Водолеи в гороскопе Анжелы Перл на пятницу 30…
«Просто проходя мимо»: Кулбергс не видит оснований для отказа Бренциса от депутатского мандата

Рыбы, Раки, Стрельцы и Львы в гороскопе Василисы Володиной на четверг 29…
«Просто проходя мимо»: Кулбергс не видит оснований для отказа Бренциса от депутатского мандата

Как подобрать маникюр к кольцам: 7 красивых сочетаний

В свою очередь, председатель Алуксненской краевой думы Дзинтарс Адлерс заявил агентству LETA, что все вновь построенные производственные помещения были сданы в аренду по результатам аукционов.

«Самоуправление сделало все в соответствии с действующими правилами. Мы ничего не нарушали. Просто сейчас проводятся процессуальные действия, подобные тем, которые уже проводились в других самоуправлениях Латвии», - сказал Адлерс.

Одним из предприятий, получивших новые помещения, стала деревообрабатывающая компания SIA Cewood.

Согласно общедоступной информации, в рамках проекта «Развитие инфраструктуры, имеющей значение для предпринимательской деятельности в Алуксненском крае» в 2022 году были построены три производственных здания: на улице Меркеля, 20, в Алуксне, а также на объектах недвижимости Grantskalni и Zariņi в Яунлайценской волости.

Общая стоимость строительства трех производственных зданий составила 1 448 091,51 евро, в том числе: производственное здание на улице Меркеля - 474 613,21 евро; производственное здание Grantskalni - 476 212,14 евро; производственное здание Zariņi - 497 266,16 евро.

Во время обысков сотрудники правоохранительных органов изъяли документы и наличные деньги. Также были изъяты боеприпасы.

Более подробную информацию EPPO не предоставила, поэтому общее число лиц, фигурирующих в деле, пока неизвестно.

Ранее KNAB подтвердило, что проводит уголовно-процессуальные действия в рамках дела, возбужденного Европейской прокуратурой 11 февраля этого года.

Бренцис избран депутатом 15-го Сейма от «Объединенного списка». Ранее он занимал руководящие должности в Центральном агентстве финансов и договоров, которое контролирует использование средств фондов ЕС.

 

google news Подпишитесь на нас
«Просто проходя мимо»: Кулбергс не видит оснований для отказа Бренциса от депутатского мандата

Тельцы, Рыбы, Скорпионы и Львы в гороскопе Тамары Глобы на пятницу 30…
«Просто проходя мимо»: Кулбергс не видит оснований для отказа Бренциса от депутатского мандата

Близнецы, Козероги, Весы и Водолеи в гороскопе Анжелы Перл на пятницу 30…

В мире

Сенат Франции одобрил законопроект, предусматривающий штраф до 10 000 евро за ущерб во время протестов
29 октября, 08:27
Обладателя «Золотой пальмовой ветви» Джафара Панахи приговорили в Иране к пяти годам тюрьмы 
28 октября, 20:58
«Дом опустел»: Дженнифер Лопес рассказала, почему возвращается к музыке после отъезда детей
Сенат Франции одобрил законопроект, предусматривающий штраф до 10 000 евро за ущерб во время протестов
28 октября, 20:29 20:29
Оказался в Майами: после поражения на выборах Болсонару улетел в США
Сенат Франции одобрил законопроект, предусматривающий штраф до 10 000 евро за ущерб во время протестов
28 октября, 19:58 19:58
Испанский футбол остановился из-за трагедии: 24 матча Кубка страны перенесли
Сенат Франции одобрил законопроект, предусматривающий штраф до 10 000 евро за ущерб во время протестов
28 октября, 19:30 19:30
В Испании назвали причину столкновения поездов, в результате чего погибли 68 человек
Сенат Франции одобрил законопроект, предусматривающий штраф до 10 000 евро за ущерб во время протестов
28 октября, 16:30 16:30
В Нидерландах леопард растерзал сотрудницу парка с 40-летним стажем
Сенат Франции одобрил законопроект, предусматривающий штраф до 10 000 евро за ущерб во время протестов
28 октября, 15:33 15:33
Робот уехал, пассажиры пострадали: в Таллинне автобус столкнулся с роботом-курьером
Сенат Франции одобрил законопроект, предусматривающий штраф до 10 000 евро за ущерб во время протестов
28 октября, 14:46 14:46
Трамп вновь предложил сделать Венесуэлу 51-м штатом США
Сенат Франции одобрил законопроект, предусматривающий штраф до 10 000 евро за ущерб во время протестов
28 октября, 14:08 14:08
После поражения на выборах Флавиу Болсонару покинул Бразилию вопреки запрету суда
Сенат Франции одобрил законопроект, предусматривающий штраф до 10 000 евро за ущерб во время протестов
28 октября, 13:37 13:37
Лайнер из США прервал кругосветку из-за высоких цен на топливо: 200 человек высадили в Камбодже
Сенат Франции одобрил законопроект, предусматривающий штраф до 10 000 евро за ущерб во время протестов
28 октября, 12:28 12:28
Сенат Франции одобрил законопроект, предусматривающий штраф до 10 000 евро за ущерб во время протестов

Латвия

Модернизация за 750 тысяч евро: Elron обновит поезда на маршруте Тарту - Рига
29 октября, 09:28
«Просто проходя мимо»: Кулбергс не видит оснований для отказа Бренциса от депутатского мандата
29 октября, 08:59
Всемирный день борьбы с инсультом: сегодня в больнице Страдиня можно проверить здоровье и оценить риск инсульта
Модернизация за 750 тысяч евро: Elron обновит поезда на маршруте Тарту - Рига
28 октября, 18:59 18:59
В Рижском зоопарке умерла бегемотиха Фунте, которую знали несколько поколений рижан
Модернизация за 750 тысяч евро: Elron обновит поезда на маршруте Тарту - Рига
28 октября, 18:27 18:27
Коровы тоже летают: из Рижского аэропорта отправили 240 животных в Узбекистан
Модернизация за 750 тысяч евро: Elron обновит поезда на маршруте Тарту - Рига
28 октября, 17:59 17:59
От подростков до пенсионера: в Латвии задержали 11 «денежных мулов», работавших на мошенников
Модернизация за 750 тысяч евро: Elron обновит поезда на маршруте Тарту - Рига
28 октября, 17:20 17:20
Советник премьера, новоизбранный депутат Сейма Мартиньш Бренцис был задержан KNAB, а затем отпущен
Модернизация за 750 тысяч евро: Elron обновит поезда на маршруте Тарту - Рига
28 октября, 16:00 16:00
Сокращения в airBaltic: под угрозой около 300 рабочих мест в экипажах
Модернизация за 750 тысяч евро: Elron обновит поезда на маршруте Тарту - Рига
28 октября, 15:00 15:00
Метеоры над Латвией: когда в ноябре смотреть на небо и чего ждать от «звездопадов»
Модернизация за 750 тысяч евро: Elron обновит поезда на маршруте Тарту - Рига
28 октября, 13:00 13:00
«Синий язык» впервые обнаружен в Латвии: что это за болезнь и чем она грозит
Модернизация за 750 тысяч евро: Elron обновит поезда на маршруте Тарту - Рига
28 октября, 11:35 11:35
Ремонт улиц и трамвайных путей осложнит движение в центре Риги - что важно знать водителям
Модернизация за 750 тысяч евро: Elron обновит поезда на маршруте Тарту - Рига
28 октября, 10:35 10:35
Модернизация за 750 тысяч евро: Elron обновит поезда на маршруте Тарту - Рига

ЧП

В результате стрельбы в американской школе погибли дети в возрасте 5, 8 и 11 лет, после чего подозреваемый был застрелен случайным прохожим.
28 октября, 17:59
От подростков до пенсионера: в Латвии задержали 11 «денежных мулов», работавших на мошенников
В результате стрельбы в американской школе погибли дети в возрасте 5, 8 и 11 лет, после чего подозреваемый был застрелен случайным прохожим.
28 октября, 12:05
В Испании столкнулись два скоростных поезда - не менее 50 погибших, движение на юге страны остановлено
В результате стрельбы в американской школе погибли дети в возрасте 5, 8 и 11 лет, после чего подозреваемый был застрелен случайным прохожим.
ВИДЕО
25 октября, 11:38
В Риге столкнулись две фуры, один из водителей погиб на месте аварии
25 октября, 10:19
Смертельная авария на дороге Тукумс - Кулдига унесла жизнь водителя BMW
20 октября, 20:48
В Египте автобус столкнулся с грузовиком: 13 человек погибли, 34 пострадали
19 октября, 11:58
В похоронном бизнесе Латвии выявили картельный сговор и назначили штрафы на 47 тысяч евро
18 октября, 20:35
В Саласпилсе поезд сбил пешехода: пострадавший в тяжёлом состоянии
16 октября, 16:38
В результате стрельбы в американской школе погибли дети в возрасте 5, 8 и 11 лет, после чего подозреваемый был застрелен случайным прохожим.

Бизнес

Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
20 октября, 15:01
Суд разрешил airBaltic получить ещё 35 млн евро: что это значит для пассажиров и Латвии
20 октября, 14:13
Масштабный сбой Revolut: не проходят платежи и переводы, восстановление пока не подтверждено
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
12 октября, 11:02 11:02
Disney+ меняет цены с 21 октября: как пересчитать все подписки и отключить лишнее
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
2 октября, 17:57 17:57
ЕК требует от Латвии усилить штрафы за нарушения налоговой отчётности: стране дали два месяца на ответ
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
28 сентября, 11:58 11:58
airBaltic до конца года должна найти инвесторов для спасения от кризиса
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
22 сентября, 11:46 11:46
Мировой туризм резко затормозил: какие страны теряют туристов, а какие ставят рекорды
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
22 сентября, 09:55 09:55
Названы лучшие авиакомпании мира: какое место заняла airBaltic
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
20 сентября, 11:08 11:08
Пассажиры выбрали лучшую авиакомпанию мира: европейцы не попали даже в первую четверку
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
15 сентября, 09:29 09:29
Сейм готовит новый налог в 10% для небольших дополнительных доходов
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
+ОПРОС
9 сентября, 15:29 15:29
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
9 сентября, 13:59 13:59
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном

Культура

Балтийский барочный оркестр выступит на лондонском фестивале - перед поездкой музыканты дадут открытую репетицию в Риге
28 октября, 20:58
«Дом опустел»: Дженнифер Лопес рассказала, почему возвращается к музыке после отъезда детей
Балтийский барочный оркестр выступит на лондонском фестивале - перед поездкой музыканты дадут открытую репетицию в Риге
28 октября, 11:05
Легендарных «Птиц» Альфреда Хичкока переснимут в формате современного сериала
Балтийский барочный оркестр выступит на лондонском фестивале - перед поездкой музыканты дадут открытую репетицию в Риге
27 октября, 17:30
Звезда сериала «Больница Питт» Ноа Уайли признан самым сексуальным мужчиной 2026 года
26 октября, 19:59
В возрасте всего 46 лет умер актёр, чей голос был знаком миллионам детей.
26 октября, 09:16
«Архитектура тишины»: осенняя медитация Раймонда Стапранса
25 октября, 19:00
31 октября в Латвии пройдет «Ночь легенд»: усадьбы и замки откроют для посетителей
25 октября, 17:40
Загляни в закулисье: Латвийский театр кукол приглашает подростков на мастер-классы по созданию головных уборов
24 октября, 13:40
Балтийский барочный оркестр выступит на лондонском фестивале - перед поездкой музыканты дадут открытую репетицию в Риге

Mixer

Возраст, в котором ваша жизнь изменится навсегда, в зависимости от месяца вашего рождения.
29 октября, 09:24
Не все продолжения одинаково страшны: 5 культовых хоррор-франшиз, в которых стоит разобраться перед Хэллоуином
Возраст, в котором ваша жизнь изменится навсегда, в зависимости от месяца вашего рождения.
29 октября, 09:09
Тельцы, Рыбы, Скорпионы и Львы в гороскопе Тамары Глобы на пятницу 30 октября
Готовые макароны с нежным творогом и щепоткой корицы в светлой керамической миске
29 октября, 08:40
Макароны с творогом останутся нежными: добавляю творог уже после выключения огня
29 октября, 08:10
Тест: выберите музыкальную шкатулку - и узнайте, насколько нежная у вас душа: романтик, сентиментальный хранитель мгновений или тайный меломан внутри
29 октября, 08:08
Близнецы, Козероги, Весы и Водолеи в гороскопе Анжелы Перл на пятницу 30 октября
29 октября, 07:31
Два знака зодиака, которые плохо начнут ноябрь, но хорошо его закончат.
29 октября, 06:53
Галстук дыбом, кофе на столе: найдите 3 отличия за 20 секунд
29 октября, 06:33
Возраст, в котором ваша жизнь изменится навсегда, в зависимости от месяца вашего рождения.

Зеленая Лампа

«Зеленая лампа»: для 7-летнего Паула Ружелло полностью собрана нужная сумма.
28 октября, 16:57
«Зеленая лампа»: для 7-летней Риты Амелии собрана треть нужной суммы. Акция помощи продолжается
«Зеленая лампа»: для 7-летнего Паула Ружелло полностью собрана нужная сумма.
26 октября, 23:58
«Зеленая лампа»: 7-летняя рижанка Рита Амелия не говорит, нужна помощь для оплаты терапии
«Зеленая лампа»: для 7-летнего Паула Ружелло полностью собрана нужная сумма.
24 октября, 21:08
«Особенные» фигуристы тренера Ольги Нечаевой привезли из Словакии «золото» и «серебро»
22 октября, 18:00
«Зеленая лампа»: за два дня для Николь из Даугавпилса полностью собрана нужная сумма. Спасибо всем!
21 октября, 12:00
«Зеленая лампа»: 7-летняя Николь из Даугавпилса не говорит ни слова. Нужна помощь для оплаты терапии
20 октября, 16:58
«Зеленая лампа»: 7-летней Николь из Даугавпилса нужна помощь, чтобы она начала говорить
19 октября, 23:58
«Зеленая лампа»: 7-летняя Николь из Даугавпилса не говорит, у нее аутизм. Нужна помощь для оплаты терапии
19 октября, 12:28
«Зеленая лампа»: для 7-летнего Паула Ружелло полностью собрана нужная сумма.

Спорт

Криштиану Роналду забил 982-й гол в карьере: «Аль-Наср» переписал мировую историю футбола
29 октября, 07:59
Криштиану Роналду выиграл «Золотой мяч всех времен». Но есть нюанс
Криштиану Роналду забил 982-й гол в карьере: «Аль-Наср» переписал мировую историю футбола
27 октября, 13:59
Мбаппе лишился контрактов в Китае из-за шутки про Мао Цзэдуна
Криштиану Роналду забил 982-й гол в карьере: «Аль-Наср» переписал мировую историю футбола
27 октября, 08:26
«Золотой мяч» впервые вручили в Лондоне, а его обладателем стал Гарри Кейн
26 октября, 17:35
СМИ: Месси пропустит церемонию «Золотого мяча» в Лондоне
26 октября, 10:28
«Золотой мяч-2026» вручат уже сегодня: Месси, Мбаппе, Ямаль и еще 27 претендентов
26 октября, 07:59
Мбаппе сломал прогнозы: «Реал» обыграл «Барселону» и вернул интригу в чемпионат Испании
25 октября, 13:37
Мбаппе против Ямаля: кто победит в Эль Класико? Статистика, интриги и прогноз
23 октября, 20:00
Криштиану Роналду забил 982-й гол в карьере: «Аль-Наср» переписал мировую историю футбола
Лента новостей
Латвия Мир
MIXER
Kонтакты Pедакция Pеклама
Политика конфиденциальности
О нас