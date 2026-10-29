29 октября 2026, 19:28

На продолжение Rail Baltica потребуется еще 10 млрд евро из бюджета Евросоюза

На продолжение Rail Baltica потребуется еще 10 млрд евро из бюджета Евросоюза

Странам Балтии потребуется еще 10 млрд евро из бюджета Евросоюза, чтобы продолжить строительство железной дороги Rail Baltica. Литва вместе с соседними странами намерена добиваться выделения этой суммы в следующем финансовом периоде ЕС - с 2028 по 2034 год. При этом общая стоимость проекта уже исчисляется десятками миллиардов евро.

О необходимости дополнительного финансирования заявил премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс после встречи с заместителем председателя Европейской комиссии по сплочению и реформам Раффаэле Фитто.

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«Rail Baltica финансируется из фонда Connecting Europe Facility (Механизм объединения Европы – BNS). Литва вместе со странами Балтии хочет обеспечить определенное финансирование, в данном случае 10 млрд евро на новый финансовый период», – сказал Синкявичюс.

По его словам, страны обеспокоены возможным сокращением бюджета фонда Connecting Europe Facility, из которого финансируются транспортные проекты по всей Европе. Ранее его объем превышал 50 млрд евро. Страны Балтии рассчитывают получить не менее 10 млрд евро, чтобы обеспечить дальнейшую реализацию Rail Baltica.

Страны Балтии добиваются финансирования от ЕС

16 октября лидеры стран Балтии и Польши направили руководству Евросоюза совместное письмо. В нем они подтвердили намерение завершить Rail Baltica в следующем бюджетном периоде и призвали обеспечить предсказуемое европейское финансирование.

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Одним из аргументов в пользу проекта стала безопасность восточного фланга Европы. По мнению авторов письма, железная дорога позволит ЕС и НАТО быстрее перебрасывать войска и военную технику.

Параллельно продолжается работа над получением средств на конкретные этапы строительства. На этой неделе совместное предприятие RB Rail, созданное странами Балтии для реализации проекта, подало в Еврокомиссию новую заявку на 357,5 млн евро дополнительного финансирования. Из этой суммы около 37,3 млн евро предназначены для работ в Литве.

Сколько уже вложено в Rail Baltica

На данный момент проект получил около 4,5 млрд евро инвестиций ЕС по 12 грантовым соглашениям Connecting Europe Facility. Однако этих средств недостаточно для реализации всех запланированных этапов строительства.

Стоимость первого этапа, который предусматривает создание одной железнодорожной колеи для соединения стран Балтии с европейской железнодорожной сетью, оценивается в 15,3 млрд евро. Прокладка второго пути обойдется еще примерно в 23,8 млрд евро.

Rail Baltica должна соединить Таллинн, Пярну, Ригу, Панявежис, Каунас, Вильнюс и Варшаву. Протяженность железнодорожного участка на территории Литвы составит 392 километра.

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