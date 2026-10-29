«Министерские кресла уже поделены»: почему Кулбергсу будет трудно создать правительство профессионалов

В интервью газете Diena Титавс заявил, что сама концепция правительства профессионалов противоречит интересам политических сил, благодаря которым Кулбергс получил возможность претендовать на руководство кабинетом министров. «Уже по самому определению миф о «правительстве профессионалов» - полная чушь. Руководство министерствами - дело политиков», - подчеркнул он.

По мнению политтехнолога, назначение профильных специалистов на министерские должности само по себе не решит проблем государственных отраслей. Главная сложность заключается в том, что у политических партнёров есть собственные планы на распределение портфелей, а значит, формирование кабинета неизбежно потребует компромиссов.

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«Идея «правительства профессионалов» сразу порождает внутренний конфликт с политиками из «Объединённого списка», у которых есть собственные интересы, связанные с должностями, кабинетами и людьми», - объяснил Титавс.

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Дополнительное противоречие связано с политическим положением самого Кулбергса. Он не состоит ни в одной из партий, входящих в AS, однако его успех во многом связан с избирательной конструкцией, созданной этим объединением. По словам Титавса, часть союзников может считать, что теперь Кулбергс должен учитывать их интересы при формировании правительства.

«Просто так получилось, что на выборах победил он, а не «Объединённый список». Но своей команды у него нет. Мы не видим ни одного человека, который стоял бы за ним и оказывал ему профессиональную политическую поддержку», - отметил политтехнолог.

Таким образом, намерение Кулбергса привлечь в правительство независимых специалистов может стать предметом спора с политическими партнёрами. По оценке Титавса, вопрос заключается не только в том, кто лучше подходит для управления министерствами, но и в том, кто получит право занять ключевые должности. Именно распределение портфелей может оказаться главным препятствием для реализации обещанного плана.