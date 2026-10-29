29 октября 2026, 15:30 Наталья Гудемчук/LETA

Латвия впервые возглавит Совет Безопасности ООН

Латвия впервые возглавит Совет Безопасности ООН
nra.lv

В ноябре Латвия впервые в своей истории будет председательствовать в Совете Безопасности ООН. Среди приоритетов страны - ситуация в Украине, а также возможности и вызовы, связанные с новыми технологиями, сообщает агентство LETA со ссылкой на пресс-секретаря постоянного представительства Латвии при ООН в Нью-Йорке Сигне Знотиня-Знота.

Председательство Латвии начнётся 1 ноября и продлится месяц. В течение этого месяца Латвия будет председательствовать на всех неофициальных и официальных заседаниях Совета Безопасности ООН.

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Постпред Латвии при ООН Санита Павлюте-Десланде отметила, что председательство - это время, когда страна наиболее заметна в работе Совета Безопасности. По её словам, Латвия последовательно и целенаправленно участвует в работе совета, а председательство позволит ей активнее отстаивать свои интересы и ценности, повышать узнаваемость страны и демонстрировать ответственную позицию.

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Около 90% повестки Совета Безопасности составляют обязательные и регулярные заседания. Однако председательствующая страна может организовать одну или две так называемые авторские встречи, посвящённые темам, которые считает особенно важными. Латвия намерена использовать эту возможность для продвижения своих приоритетов.

Латвия продолжит череду председательств европейских стран в Совете Безопасности ООН после Дании, Франции и Греции. Хотя председательство во многом связано с процедурными вопросами, в Совете Безопасности они нередко приобретают политическое значение. Участие в работе совета также позволяет лучше понимать процессы, происходящие за кулисами мировой политики.

 

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