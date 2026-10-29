Latvenergo меняет главный бренд и будет развивать бизнес под другим именем

Latvenergo сделает Elektrum основным публичным брендом группы, чтобы укрепить позиции на европейском рынке и сократить расходы на продвижение нескольких названий одновременно. При этом компания не исчезнет: Latvenergo сохранит юридическое название и статус корпоративного бренда. Об этом сообщил председатель правления концерна Мартиньш Чаксте на стратегическом форуме.
Решение связано с расширением бизнеса за пределами Латвии. По словам Чаксте, экспорт уже обеспечивает 44–45% оборота концерна, а Elektrum хорошо известен потребителям во всех трёх странах Балтии. Компания рассчитывает использовать этот бренд для дальнейшего развития в Европе.
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Переход будет постепенным. Старое оформление на объектах заменят по мере износа оборудования, а от новых инвестиций в развитие бренда Latvenergo откажутся. На экспортных рынках группа будет работать под названием Elektrum Group.
Ставка на зелёную энергетику
Помимо изменения бренда, концерн намерен наращивать производство возобновляемой энергии. По словам Чаксте, в следующем году компания планирует выработать 2,1 ТВт·ч зелёной электроэнергии. Это должно помочь снизить зависимость стран Балтии от ископаемого топлива.
В 2026 году портфель проектов Elektrum Group продолжил расширяться. В частности, начали работать несколько ветропарков в Латвии - в Кайгасе и Пиенаве, а также в Литве - в Тельшяе и Акмяне. Кроме того, компания реализует проект крупнейшего в Латвии парка солнечных электростанций в Айзпуте.
Концерн также развивает сеть зарядных станций Elektrum Drive. По данным компании, у неё более 900 тысяч клиентов, а её распределительная сеть - крупнейшая в Балтии.
Компания рассчитывает на рост экономики Латвии
Чаксте считает, что инвестиции в энергетическую инфраструктуру могут дать импульс развитию новых отраслей. По его оценке, деятельность Latvenergo способна обеспечить увеличение валового внутреннего продукта Латвии на 10 млрд евро в течение следующих десяти лет. Среди перспективных направлений он назвал центры обработки данных, инфраструктуру искусственного интеллекта и водородные технологии.
При этом глава концерна выступил против чрезмерно высоких дивидендных выплат государству, которые, по его мнению, могут ограничивать возможности энергетических компаний для инвестиций.
«Будущее - за электрификацией, и единственный путь - это зелёная и безопасная энергия, поэтому в неё необходимо инвестировать. При этом нельзя истощать энергетические компании, требуя от них выплаты государству чрезмерно высоких дивидендов», - заявил Чаксте.
Что будет с Latvenergo
Latvenergo останется частью корпоративной структуры группы, а Elektrum станет основным брендом для публичной деятельности. В Elektrum Group войдут Latvenergo, оператор распределительной сети Sadales tīkls, подразделения Elektrum в Эстонии и Литве, а также другие связанные предприятия. Обновлённый сайт группы будет работать по адресу elektrumgroup.com.
В компании рассчитывают, что объединение брендов упростит продвижение на региональных рынках. Аналогичные решения энергетические компании Эстонии и Литвы приняли ещё несколько лет назад.
По итогам 2025 года оборот концерна Latvenergo составил 1,566 млрд евро, а прибыль достигла 198,809 млн евро. Материнская компания получила 949,824 млн евро оборота и 190,216 млн евро прибыли.
Latvenergo производит и продаёт электроэнергию и тепло, торгует природным газом и обеспечивает распределение электроэнергии. Облигации концерна торгуются на бирже Nasdaq Riga.