Кратковременный дождь и до +12 градусов: погода в Латвии на пятницу

В пятницу во многих районах Латвии пройдут кратковременные дожди, однако сквозь облака периодически будет проглядывать и солнце, прогнозируют синоптики.

Предстоящая ночь будет преимущественно облачной, во многих местах пройдет кратковременный дождь, кое-где возможен туман. Будет дуть слабый юго-западный ветер. Минимальная температура воздуха ночью составит +4…+8 градусов, на побережье - до +11 градусов. В Риге ночью столбик термометра опустится до +7 градусов.

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Днем сквозь облака выглянет солнце, но осадков не избежать: если в первой половине дня кратковременный дождь пройдет лишь местами, то начиная с обеда осадков станет больше во многих регионах. В столице временами также ожидается дождь.

Ветер днем изменит направление на западное и северо-западное от слабого до умеренного. Воздух по стране прогреется до +8…+12 градусов, в Риге ожидается +11…+12 градусов.