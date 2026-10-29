Euronews Business подсчитала, какой доход нужен для комфортной жизни в Латвии

Для комфортной жизни в Латвии одному взрослому человеку нужен ежемесячный доход в размере 1748 евро после уплаты налогов. Для пары без детей ориентир составляет 2622 евро, а для семьи с двумя детьми младше 14 лет - 3671 евро. Такие расчёты приводит Euronews Business, сравнивая финансовые возможности жителей европейских стран.

В Литве показатель для одного человека такой же - 1748 евро в месяц. В Эстонии он заметно выше и достигает 2143 евро. Разница с Латвией составляет 395 евро.

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Средние ориентиры по Евросоюзу ещё выше. Одному человеку требуется 2867 евро в месяц после налогов, паре без детей - 4301 евро, а семье с двумя детьми - 6021 евро. Таким образом, европейский показатель для одного взрослого превышает латвийский на 1119 евро.

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Однако эти суммы не означают, что именно столько необходимо каждому жителю для нормальной жизни. В расчётах используют доход на уровне 150% национальной медианы - показателя, который отражает положение человека относительно других жителей страны. Это способ сравнить финансовые возможности населения, а не оценка стоимости обязательного набора товаров и услуг.

Семейный бюджет при этом не рассчитывают простым умножением дохода одного человека. Пара может делить расходы на жильё, отопление и другие повседневные нужды, поэтому ей не требуется столько же денег, сколько двум людям, живущим отдельно. В расчёт включают все поступления после налогов, в том числе пособия и другие выплаты.

Даже одинаковый доход не гарантирует одинакового уровня финансового комфорта. Человеку, который живёт в собственной квартире без кредита, может быть проще справляться с повседневными расходами, чем тому, кто ежемесячно платит за аренду или ипотеку. Не менее важны накопления: финансовая подушка позволяет покрыть внезапные расходы на ремонт техники, лечение или пережить временную потерю работы.

Какой ежемесячный доход позволил бы вам жить спокойно в Латвии? До 1500 € - приходится считать каждый евро

1500–2500 € - на жизнь хватает, но без лишних трат

От 2500 € - можно жить и откладывать

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