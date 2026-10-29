14-й Сейм Латвии завершил работу после четырех лет заседаний и политических споров

14-й Сейм Латвии завершил четырехлетнюю работу. На последнем заседании председатель парламента Дайга Миериня призвала депутатов уважать демократические ценности, сохранять диалог даже при политических разногласиях и помнить, что интересы государства важнее партийных. Теперь к работе приступит новый созыв - 15-й Сейм.

За четыре года парламент провел 219 заседаний, депутаты проголосовали 7911 раз и приняли 1060 законов. Еще 3555 заседаний состоялось в парламентских комиссиях. Эти цифры Миериня привела в своем заключительном выступлении, подводя итоги работы созыва.

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Председатель Сейма признала, что прошедшие годы были непростыми и потребовали от депутатов терпения, значительных усилий и готовности к компромиссам. При этом, по ее словам, парламентариям удавалось продолжать диалог, даже когда их позиции расходились. Миериня назвала Сейм зеркалом общества, отражающим изменения, которые происходят в Латвии.

Она также поблагодарила депутатов за вклад в развитие парламентаризма, демократии и государства. Каждый из них, подчеркнула председатель, оставил свой след - в принятых законах, предложенных инициативах или парламентских дебатах. Депутатский мандат при этом остается выражением доверия избирателей, которое дается на определенный срок.

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Отдельно Миериня обратилась к парламентариям, которые продолжат работу в следующем созыве. Она призвала их слышать не только собственных избирателей, но и людей с другими взглядами, а также бережно относиться к парламентским традициям.

По словам председателя Сейма, политике необходимо учитывать и перемены в обществе. У нового поколения свои представления о будущем и ожидания от власти, поэтому молодежи важно давать возможность участвовать в политической жизни. Миериня напомнила, что ни один политик не остается незаменимым: состав парламента меняется, но Латвия, демократия и люди, ради которых принимаются решения, остаются.

В завершение выступления она пожелала депутатам успехов в политической деятельности и личных делах. Миериня также процитировала писателя и лектора Нила Доналда Уолша, отметив, что настоящий лидер - не тот, у кого больше всего последователей, а тот, кто создает больше всего лидеров. Последними словами председателя стали: «Saules mūžu Latvijai!» («Долгих лет жизни Латвии!»).

После завершения полномочий 14-го Сейма к работе приступит 15-й созыв парламента. Его депутатам предстоит принимать решения, которые определят дальнейшее развитие страны в ближайшие четыре года.