В Рижском зоопарке умерла бегемотиха Фунте, которую знали несколько поколений рижан

В Рижском национальном зоопарке 26 октября умерла одна из старейших его обитательниц - бегемотиха Фунте. Ей было 37 лет без нескольких месяцев. Более 36 лет она прожила в Риге и стала одним из самых узнаваемых животных зоопарка.

Фунте родилась 20 февраля 1989 года в Харьковском зоопарке, а в Ригу ее привезли в 1990 году, когда ей было чуть больше года. С тех пор она жила здесь вместе с другой самкой бегемота - Августине, которую также называли Августой. Та родилась уже в Рижском зоопарке.

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За прошедшие десятилетия Фунте и Августа стали настоящими старожилами зоопарка. Их видели еще те посетители, которые сегодня приходят сюда уже со своими детьми и внуками.



Как сообщили представители Рижского зоопарка, после смерти Фунте ветеринары провели обследование, чтобы выяснить причину произошедшего. Было установлено, что животное погибло из-за непроходимости кишечного тракта, вызванной инородным предметом.

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Специалисты зоопарка сейчас изучают все обстоятельства случившегося, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем.

В зоопарке подчеркивают, что смерть Фунте стала тяжелой потерей для всего коллектива, особенно для сотрудников, которые ежедневно ухаживали за ней, следили за ее здоровьем и благополучием.

Для многих посетителей Фунте была не просто одним из животных Рижского зоопарка, а частью воспоминаний о детстве и семейных прогулках.